Il 30 agosto, alle ore 21:00

Food Ensemble al Chiostro di San Domenico:

a Trapani il primo concerto che si può mangiare

Il 30 agosto, alle ore 21:00, la 78ª Stagione "Verbi d’Amore’ dell’Ente Luglio Musicale Trapanese presenta un’esperienza multisensoriale che fonde musica elettronica e arte culinaria

Trapani, 28 agosto 2026 – Suoni, profumi e sapori si intrecciano in un unico viaggio: domenica 30 agosto, alle ore 21.00, il Chiostro di San Domenico ospita il Food Ensemble, ‘il primo concerto che puoi mangiare’, su composizioni di Francesco Sarcone. L’appuntamento, dedicato al tema dei sensi, si inserisce nella 78ª Stagione ‘Verbi d’Amore’ dell’Ente Luglio Musicale Trapanese.

Sul palco, uno chef prepara i piatti davanti agli occhi del pubblico: il fruscio degli ingredienti, il tintinnio delle posate, lo sfrigolio della padella vengono campionati e trasformati in musica dal vivo. Ogni brano nasce dai rumori della preparazione e ogni portata diventa un assaggio della composizione che l’ha ispirata. Il risultato è una degustazione che è al tempo stesso show cooking e concerto, dove cucina e musica si fondono in una simbiosi capace di catturare tutti i sensi. Attivo dal 2018, Food Ensemble ha firmato progetti innovativi come ‘Spaghetti Symphony’ (2019), album realizzato con lo chef stellato Davide Oldani, l’EP ‘Signature" (2021) e

‘Concrete (Volume One)’ (2024), raccolta nata dalla collaborazione con cinque rinomati chef della scena contemporanea italiana, tra cui Sarah Cicolini del Santo Palato di Roma e Davide Marzullo di Trattoria Contemporanea. Il tour di ‘Concrete’ha portato il progetto nel 2025 su importanti palchi nazionali. Il collettivo riunisce Francesco Sarcone, in arte Sarc:o, musicista e premiato sound designer

che trasforma i suoni della cucina in composizioni elettroniche; Andrea Reverberi, chef formatosi nelle cucine tradizionali e sperimentatore di combinazioni inusuali di sapori e culture; e Marco Chiussi, sous chef e sommelier, che con il suo tocco raffinato aggiunge profondità e carattere a ogni esperienza gastronomica. I biglietti sono acquistabili al botteghino di Villa Margherita, a Trapani, o sul sito www.lugliomusicale.it. La sera dello spettacolo la vendita prosegue alla biglietteria del Chiostro di San Domenico, che apre un’ora prima dell’inizio e resta operativa fino a esaurimento dei biglietti.

La 78ª Stagione è organizzata dall’Ente Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani. Partner: Conservatorio di Musica di Stato ‘Antonio Scontrino’ di Trapani, Conservatorio di Musica di

Stato ‘Arturo Toscanini’ di Ribera. Media Partner: Rai Cultura.

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