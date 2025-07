ESTATE TEATRALE VERONESE AL TEATRO ROMANO L’ATTO FINALE DEL FESTIVAL SHAKESPEARIANO CON L’ULTIMA PRIMA NAZIONALE LA TEMPESTA di William Shakespeare IL 24 e 25 LUGLIO IN SCENA UNO DEI GRANDI “CLASSICI” SOTTO LA SAPIENTE REGIA DI ALFREDO ARIAS E L’INTERPRETAZIONE DI GRAZIANO PIAZZA “L’isola diventa il teatro incantato in cui Prospero ci mostra i meandri da percorrere per giungere al perdono.” “Il labirinto cuore della scenografia è l’infinito del pensiero di Prospero; la ricerca della via d’uscita: dalle difficoltà che i suo nemici sono costretti ad affrontare, ma anche dall’odio e dal rancore”. L’Estate Teatrale Veronese prosegue fino al 22 settembre, tra teatro e danza. Promossa dal Comune di Verona in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Arteven, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Veneto e ha come sponsor AGSM AIM, Banco BPM e Gruppo Vicenzi. Scopri tutto il programma: https://www.spettacoloverona. it LA TEMPESTA (24 e 25 luglio) è il quarto ed ultimo titolo del Festival Shakespeariano: un mix sorprendente di sogno, realtà, magia, illusioni e follia, in un mondo bizzarro in cui nulla è ciò che sembra, ma tutto è reale. La nuova versione proposta al Teatro Romano si avvale di una delle più prestigiose firme internazionali della regia di teatro, l’argentino naturalizzato francese Alfredo Arias. Per Arias è un ritorno alla direzione di quest’opera – tra le più complesse e ricche di simbolismi di Shakespeare – rappresentata nei primi decenni della sua sfolgorante carriera nell’ambito del Festival di Avignone del 1986. Sull’isola-palcoscenico il regista argentino realizza un allestimento poetico e originale, capace di coinvolgere il pubblico facendolo immergere nel suo mondo, affidandosi all’elemento evocativo del labirinto. Arias lavora moltissimo sul testo dell’ultimo lavoro di Shakespeare, inducendo gli attori a fare emergere i molteplici simbolismi dell’opera attraverso lo scavo interiore e la loro interpretazione. Costumi meravigliosi e una scenografia concettuale che evita la banalizzazione di una trasposizione moderna dell’opera, ma entra nei meandri dell’anima e della psiche dei diversi personaggi in cui rivedere i lati più nascosti della nostra umanità. Il protagonista de La Tempesta è l’attore Graziano Piazza, che interpreta il ruolo di Prospero: il mago, il demiurgo, il sovrano dell’isola su cui approdano i naufraghi di una tempesta, che egli stesso ha scatenato. Piazza, che nella sua prestigiosa carriera ha lavorato in ruoli da protagonista con i più grandi registi della scena nazionale e internazionale (tra i quali Peter Stein, Benno Besson, Luca Ronconi, Mario Missiroli, Anatolij Vassil’ev, Cesare Lievi, Giancarlo Nanni, Massimo Castri), in questo spettacolo incarna perfettamente la “forza magica” di questo testo immortale, reso unico dalla direzione di Arias. Graziano Piazza (foto Maria Pia Ballarino) Alfredo Arias (foto Leandro Allochis) NOTE DI A. ARIAS “ Le Theatre du Pardon”: Prospero, legittimo duca di Milano, è stato destituito da suo fratello Antonio con l’aiuto di Alonso, re di Napoli, e abbandonato in mare con sua figlia Miranda. Dopo dodici lunghi anni di esilio su un’isola, con l’aiuto di Ariel – uno spirito che ha liberato dal dominio della strega Sicorace e che ora è al suo servizio – Prospero scatenerà una Tempesta. Una nave su cui viaggiano i suoi antichi nemici naufragherà sulle coste dell’isola ed avrà così inizio una rappresentazione in cui Prospero, al pari di un abile regista, orchestrerà vari episodi che porteranno i suoi avversari a vivere intrighi e tradimenti. Sarà la saggezza e la magia di Prospero a svelare la vera natura dei traditori e alla luce delle sue stesse bassezze, il duca deposto concederà loro il suo perdono. L’isola diventa così il teatro incantato in cui Prospero ci mostra i meandri da percorrere per giungere al perdono. Bozzetto scenografia de La Tempesta Bozzetto costume Prospero Bozzetto costume Caliban Scarica il comunicato e le immagini Guarda la Clip delle prove