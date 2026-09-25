Eventi in jazz, s’inizia col tributo a Franco Cerri

Dal 2 ottobre al 20 novembre ricco il cartellone di appuntamenti di assoluto livello a Busto Arsizio e Castellanza
Un cartellone ricco, articolato e di assoluto livello, capace di attraversare linguaggi
e mondi musicali differenti: la nuova edizione della rassegna organizzata
nei due Comuni del Varesotto vedrà la partecipazione di apprezzati jazzisti italiani
(a cominciare da Dado Moroni) e grandi nomi della scena internazionale
MILANO – C’è molta Italia nel cartellone della nuova edizione della rassegna Eventi in Jazz, in
programma dal 2 ottobre al 20 novembre nelle città di Busto Arsizio e Castellanza, in provincia di
Varese. Come sempre, la direzione artistica della manifestazione, che gode del contributo delle
amministrazioni comunali delle due località del Varesotto e del sostegno degli sponsor (studio legale
Puce & Partners, Mogon Pharmaceuticals e Gemas), è di Mario Caccia, patron della casa discografica
Abeat Records. Quest’anno più che mai, Eventi in Jazz vuole essere un omaggio, e al tempo stesso uno
strumento di valorizzazione e di conoscenza, alla grande tradizione jazzistica di casa nostra, alle sue
voci e ai suoi talenti. Senza per questo trascurare il contesto internazionale in cui si è alimentato e si
alimenta un genere poliedrico e ribelle com’è, per definizione, il jazz.
Come anticipato, la nuova edizione scatterà venerdì 2 ottobre a Busto Arsizio: il Teatro Sociale (inizio
live ore 21, ingresso 10-12 euro, prevendite on line su www.vivaticket.com/it/ticket/cento-di-questi-
cerri-memorial-cerri-2/315011) ospiterà l’evento intitolato “Cento di questi Cerri”, tributo davvero
speciale a uno dei più importanti protagonisti della scena jazz italiana. Franco Cerri verrà omaggiato
da tre gruppi, due dei quali lo hanno affiancato per anni: il trio composto da Alberto Gurrisi (organo
hammond), Alessandro Usai (chitarra) e Roberto Paglieri (batteria) e quello costituito da Dado Moroni
(pianoforte), Riccardo Fioravanti (contrabbasso) e Stefano Bagnoli (batteria). Con Gurrisi, Usai e Paglieri
si esibirà anche la Civica Jazz Orchestra diretta da Luca Missiti, la formazione nata all’interno dei Civici
Corsi di Jazz di Milano, la scuola fondata nel 1987 proprio da Cerri insieme a Enrico Intra. Il programma
della serata sarà un viaggio nella musica del grande chitarrista scomparso nel 2021, dai suoi celebri
cavalli di battaglia, affidati all’energia e alla classe del gruppo guidato da Dado Moroni, alle nuove
riletture del trio di Gurrisi. Afferma Mario Caccia: «La prima data della nuova edizione di Eventi in Jazz
si annuncia intensa e sorprendente, capace di intrecciare memoria, storia e musica. Non vogliamo
soltanto celebrare un autentico mito del jazz italiano, ma raccontare la sua figura grazie alla
testimonianza di chi lo ha accompagnato, trasformando il ricordo in un’esperienza viva, attuale e
condivisa».
Elegante, ironico e creativo, Franco Cerri è stato un personaggio centrale nel panorama musicale
italiano nonché il caposcuola assoluto nel nostro Paese della moderna chitarra jazz, che ha suonato ai
massimi livelli fondendo melodia, swing e raffinatezza armonica. La sua popolarità ha travalicato i
confini di genere grazie a innovativi programmi televisivi (fu il primo a portare il jazz nelle case degli
italiani, prendendo parte a oltre 750 trasmissioni e conducendo alcuni celebri programmi della Rai tra
i quali Fine serata da Franco Cerri, Jazz in Italia, Jazz in Europa, Di Jazz in Jazz e Jazz primo amore), alle
collaborazioni con Gorni Kramer, Nicola Arigliano, il Quartetto Cetra e Mina. Innumerevoli le sue
esperienze con i grandi del jazz internazionale, da Billie Holiday a Django Reinhardt, da Lee Konitz a
Jim Hall, da Chet Baker a Dizzy Gillespie fino a George Benson.
La seconda data della manifestazione è in programma sabato 10 ottobre, sempre a Busto Arsizio: il
Teatro Sociale ospiterà gli Area Open Project, la band che fa rivivere una delle testimonianze più
visionarie, radicali e innovative della musica italiana. Negli anni Settanta, infatti, gli Area ebbero il
coraggio di abbattere i confini tra jazz, rock, improvvisazione, suoni contemporanei, avanguardia e
tradizioni mediterranee, all’insegna della libertà, della ricerca e della contaminazione. Quello degli
Area Open Project è un sound potente e irregolare che, a più di cinquant’anni dalla nascita dello storico
gruppo fondato da Demetrio Stratos e Giulio Capiozzo insieme a Patrizio Fariselli e Paolo Tofani,
conserva intatta la sua forza e una sorprendente modernità.
La serata più travolgente della nuova stagione di Eventi in Jazz sarà, molto probabilmente, quella di
sabato 17 ottobre: a Busto Arsizio sarà di scena Ray Gelato, cantante e sassofonista che propone da
sempre uno swing ironico e coinvolgente. Amatissimo dal pubblico, il musicista inglese sarà affiancato
per l’occasione dalla trascinante band Vik & The Doctors of Jive guidata da Vittorio Marzioli. A rendere
la serata ancora più spettacolare e divertente si esibiranno, inoltre, Tommaso Maria Parazzoli, ballerino
di tip tap (campione mondiale juniores), e le Ladies in Tune, trio vocale swing nato nel 2013 per far
rivivere le tipiche armonie e lo stile spensierato degli anni Quaranta. Ispirate a formazioni storiche come
il Trio Lescano e le Andrews Sisters, le tre cantanti (Alessia Turcato, Giulia La Torre e Selena Galleri)
uniscono un look rigorosamente vintage a un repertorio che spazia dai grandi classici dell’epoca fino
a successi pop contemporanei, riarrangiati in chiave retrò.
Martedì 20 ottobre la manifestazione si sposterà a Castellanza per una serata di grande musica
internazionale, grazie alla proposta di una formazione all stars capace di attraversare il Soul, il Funk, il
Blues e il Jazz con il linguaggio del groove e dell’improvvisazione: il Cinema Teatro Dante accoglierà,
infatti, il trio del chitarrista italoamericano Davide Pannozzo, “impreziosito” dalla presenza di due
fuoriclasse assoluti quali Steve Ferrone, icona mondale della batteria (che nel corso della sua brillante
carriera ha collaborato con artisti come Eric Clapton, George Harrison, Michael Jackson, Paul Simon,
Aretha Franklin, Johnny Cash, Chaka Khan e George Benson), ed Etienne Stadwijk, tastierista, pianista
e arrangiatore di straordinaria versatilità che ha portato il suo talento nel Jazz, nel Soul e nella World
Music, collaborando con protagonisti come Paul Simon, Richard Bona, Kenny Garrett, Marcus Miller e
Sadao Watanabe, solo per citarne alcuni.
Si cambierà decisamente registro venerdì 30 ottobre, sempre a Castellanza, per il secondo dei due
tributi della nuova edizione di Eventi in Jazz: a essere omaggiato sarà Emilio Soana, straordinario
trombettista scomparso all’inizio del 2025. Sul palco del Cinema Teatro Dante si esibiranno, oltre alla
Simply Bop Big Band, alcuni dei più noti jazzisti italiani (da Paolo Tomelleri a Rudy Migliardi) e diversi
colleghi di strumento di Soana, ovvero i trombettisti Mauro Brunini, Alberto Mandarini, Daniele
Moretto e Sergio Orlandi.
Infine, venerdì 20 novembre si tornerà a Busto Arsizio per l’evento di chiusura della manifestazione,
concerto spin-off del calendario ufficiale, ovvero l’esibizione del quartetto di Chicco Gussoni, tra i
chitarristi più apprezzati e richiesti del panorama pop. Eccellenza musicale del territorio (è nato e vive
a Busto Arsizio), Gussoni si è affermato sulla scena italiana e su quella internazionale (ha collaborato,
tra gli altri, con Sting, Brian May, Battiato, Baglioni, Ramazzotti e Pausini) e condividerà il palco del
Teatro Sociale con Tony Guerrieri (voce), Johnny Pozzi (pianoforte e tastiere) e Dario Tanghetti
(percussioni).
Commenta Mario Caccia, infaticabile curatore della manifestazione: «Eventi in Jazz è ormai un
appuntamento riconosciuto e autorevole nel panorama jazzistico nazionale, una rassegna che, nel corso
degli anni, ha saputo costruire una propria identità, mettendo in dialogo grandi interpreti, ricerca,
contaminazione e pubblico. La nuova edizione rilancia questa vocazione con un cartellone ricco,
articolato e di assoluto livello, capace di attraversare linguaggi e mondi musicali differenti senza mai
rinunciare alla qualità. Dal jazz più autentico alle sue contaminazioni contemporanee sfileranno
protagonisti artisti di primo piano della scena nazionale e internazionale, espressioni diverse di una
musica in continua evoluzione. Ma la nostra manifestazione non è semplicemente una sequenza di
concerti. Ogni serata è pensata come un’esperienza unica, con una propria identità e una precisa idea
artistica. Non solo grandi nomi, ma anche progetti originali, incontri musicali e produzioni nate
appositamente per la rassegna, alcune delle quali presentate in prima assoluta. È questa la nostra sfida:
portare sul palco il jazz nelle sue forme più vitali, sorprendenti e contemporanee, offrendo al pubblico
grandi concerti e soprattutto occasioni irripetibili di ascolto, scoperta ed emozione».
EVENTI IN JAZZ – DAL 2 OTTOBRE AL 20 NOVEMBRE 2026
Venerdì 2 ottobre 2026
Busto Arsizio (Va)
Teatro Sociale, via Dante 20.
Cento di questi Cerri
Alberto Gurrisi (organo hammond), Alessandro Usai (chitarre) e Roberto Paglieri (batteria);
Civica Jazz Orchestra diretta da Luca Missiti;
Dado Moroni (pianoforte), Riccardo Fioravanti (contrabbasso) e Stefano Bagnoli (batteria).
Sabato 10 ottobre 2026
Busto Arsizio (Va)
Teatro Sociale, via Dante 20.
Area Open Project
Claudia Tellini (voce), Patrizio Fariselli (tastiere, composizioni e arrangiamenti), Stefano Fariselli (sax,
clarinetto basso e flauto), Marco Micheli (contrabbasso), Walter Paoli (batteria).
Sabato 17 ottobre 2026
Busto Arsizio (Va)
Teatro Sociale, via Dante 20
Ray Gelato e l’era dello swing
Ray Gelato (voce, sax);
Vik & The Doctors of Jive: Vik alias Vittorio Marzioli (voce, conduttore), Germano Zenga (sax tenore),
Paolo De Ceglie (tromba), Carlo Napolitano (trombone), Giulio Stromendo (pianoforte), Marco
Gianotti (contrabbasso), Tommy Bradascio (batteria);
Ladies in tune: Alessia Turcato (voce), Giulia La Torre (voce), Selena Galleri (voce);
Tommaso Maria Parazzoli (tip tap dancer).
Martedì 20 ottobre 2026
Castellanza (Va)
Cinema Teatro Dante, via Dante 5.
Davide Pannozzo Trio feat. Etienne Stadwijk & Steve Ferrone
Davide Pannozzo (chitarra), Etienne Stadwijk (tastiere), Steve Ferrone (batteria).
Venerdì 30 ottobre 2026
Castellanza (Va)
Cinema Teatro Dante, via Dante 5.
Omaggio a Emilio Soana
Paolo Tomelleri (clarinetto);
Rudy Migliardi (trombone);
Mauro Brunini (tromba);
Alberto Mandarini (tromba);
Daniele Moretto (tromba);
Sergio Orlandi (tromba);
Simply Bop Big Band;
Alice Tosetto & Claudio Borroni (voci).
Venerdì 20 novembre 2026
Busto Arsizio (Va)
Teatro Sociale, via Dante 20.
Chicco Gussoni Quartet – Spin-off (ingresso a libera donazione)
Chicco Gussoni (chitarra), Tony Guerrieri (voce), Johnny Pozzi (pianoforte, tastiere), Dario Tanghetti
(percussioni).
Inizio concerti: ore 21.
Biglietti: ingresso 12 euro; ridotto (10 euro) dai 20 ai 26 anni; gratuito per gli Under 20 (da prenotare
via mail scrivendo a management@abeatrecords.com).
Abbonamento a cinque concerti: 48 euro.
Prevendite on line: www.vivaticket.com/it/tour/eventi-in-jazz/3891
Informazioni: management@abeatrecords.com; cell: 3478906468.
On line: www.facebook.com/eventiinjazz
Instagram: Eventi in Jazz