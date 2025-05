Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2025, scelte le Terne Finaliste

Abbonati al Voto per la Prima Volta, Cerimonia di premiazione il 12 settembre in diretta/differita su Raiuno dal Teatro Argentina.

Il Teatro Argentina ha ospitato ieri la seduta pubblica della giuria di esperti che ha decretato le candidature finaliste per l’edizione 2025 del Premio Le Maschere del Teatro Italiano, il riconoscimento teatrale ideato nel 2002 dal regista Luca De Fusco e dal giornalista Maurizio Giammusso, per il secondo anno promosso e organizzato dalla Fondazione Teatro di Roma con il Patrocinio dell’Agis (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo).

Sotto la guida del presidente Gianni Letta, una qualificata giuria di professionisti ha selezionato le terne finaliste nelle 13 categorie del Premio, svelando un panorama di eccellenza che testimonia la vivacità e la qualità della scena teatrale italiana nella stagione che si avvia a conclusione. Il Premio Le Maschere del Teatro Italiano si conferma un appuntamento importante per celebrare la ricchezza e la diversità delle espressioni performative e della creatività artistica, un riconoscimento che nasce dal dialogo tra artisti, critici e professionisti del settore.

Le terne finaliste saranno ora sottoposte al giudizio di una vasta assemblea di oltre 1000 professionisti del teatro, a cui si uniranno per la prima volta alcuni abbonati dei maggiori teatri nazionali, ampliando la platea votante e conferendo al processo decisionale una prospettiva ancora più ampia ed eterogenea. Attraverso un sistema di votazione elettronica anonimo, questa giuria allargata decreterà i vincitori delle Maschere.

La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 12 settembre ore 20 sul palco del Teatro Argentina con trasmissione in diretta/differita su Rai Uno.

Di seguito le terne finaliste selezionate per l’edizione 2025 del Premio Le Maschere del Teatro Italiano:

Miglior spettacolo di prosa:

A place of safety, ideazione Kepler-452 regia e drammaturgia Enrico Baraldi e Nicola Borghesi

Re Lear, regia di Gabriele Lavia

Capitolo Due, regia di Massimiliano Civica

Miglior regia:

Roberto Andò. per Sarabanda

Gabriele Lavia per Re Lear

Equus, regia di Carlo Sciaccaluga

Miglior attore protagonista:

Valerio Binasco, per Cose che so essere vere

Lino Guanciale, per Ho paura torero

Alessandro Averone per Crisi di nervi

Migliore attrice protagonista:

Giuliana De Sio, per Cose che so essere vere

Federica Di Martino, per Lungo viaggio verso la notte

Milvia Marigliano, per I parenti terribili

Miglior attore non protagonista:

Francesco Biscione, per Guerra e pace

Luca Lazzareschi, per Re Lear

Elia Shilton, per Sarabanda

Migliore attrice non protagonista:

Viola Graziosi, per Il caso Kaufmann

Sara Putignano, per Ho paura torero

Silvia Siravo, per Re Lear

Miglior attore/attrice emergente:

Giovanni Drago, per Cose che so non essere vere

Mersila Sokoli, per Guerra e pace

Caterina Tieghi, per Sarabanda

Miglior interprete di monologo:

Davide Enia, per Autoritratto

Fabrizio Gifuni, per I fantasmi della nostra storia

Valentina Picello, per Anna Cappelli

Miglior scenografo:

Alessandro Camera, per Re Lear

Gianni Carluccio per Sarabanda

Gregorio Zurla, per Il Golem

Miglior costumista:

Gianluca Sbicca, per Ho paura torero

Andrea Viotti, per Re Lear

Katarina Vukcevic, per I parenti terribili

Migliori musiche:

Massimo Cordovani, per I parenti terribili

Alessandro Ferroni, per Uccellini

Pasquale Scialò, per Sarabanda

Migliore autore di novità italiana:

Kepler-452 per A place of safety

Dino Lopardo, per Affogo

Davide Sacco, per Il medico dei maiali

Migliori luci:

Gianni Carluccio per Sarabanda

Gigi Saccomandi, per Guerra e pace

Gianni Staropoli, per Il Golem