La compagnia vicentina si esibirà a scopo benefico: l’incasso della serata sarà

devoluto alla Comunità Alloggio Casa Serena Ets di Monticello Conte Otto

Nautilus Cantiere Teatrale: venerdì 3 ottobre in scena

“Quattro donne e un bastardo” di Pierre Chesnot nella magica

location di Chez Les Grottes a Costozza di Longare

Una serata di risate, equivoci e colpi di scena con una finalità ben precisa: la beneficienza. Venerdì

3 ottobre ore 21 presso l’incantevole location Chez Les Grottes a Costozza di Longare

(provincia di Vicenza) la compagnia vicentina Nautilus Cantiere Teatrale porterà in scena

“Quattro donne e un bastardo”, commedia brillante del francese Pierre Chesnot nella traduzione di

Maria Teresa Petruzzi e per la regia di Daniele Berardi e Piergiorgio Piccoli.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla Comunità Alloggio Casa Serena, struttura

residenziale a Vigardolo di Monticello Conte Otto che, dal 1979 a oggi, persegue attraverso lo

svolgimento di progetti e attività l’integrazione sociale e umana delle persone, mettendo al centro

del proprio operare la persona disabile, i suoi bisogni, le sue possibilità di evoluzione, la

valorizzazione delle sue potenzialità e forme espressive, con l’obiettivo di acquisire il diritto

all’autodeterminazione nonostante i limiti presenti.

Irresistibile e perfettamente congeniata la trama dello spettacolo in cartellone: il protagonista,

François, è abituato ad avere tutto, un vero e proprio campione di egoismo e cinismo. La sera del

suo compleanno, causa una congiunzione astrale di circostanze paradossali, i nodi verranno al

pettine e ne risulterà l’occasione giusta per le donne da lui ingannate di … fargli davvero la festa. Il

maschilista impenitente e traditore seriale, nell’arco di una serata demenziale, si troverà alle prese

con gran parte dei suoi amori passati, presenti e futuri. Accanto al “bastardo” della situazione ci

saranno la moglie attuale e quella precedente, le amanti in corso, quelle fuori corso, una coppia di

amici moralisti e un pasticcere invadente, tutti rappresentati da un gruppo irresistibile e affiatato di

simpatici e dinamici attori. Attraverso ironia, dinamismo e una raffica di battute graffianti “Quattro

donne e un bastardo” racconta i contrasti e le debolezze nei rapporti tra gli universi maschile e

femminile. La vicenda si svolge la sera del compleanno di Francois, quando una festa a sorpresa

scombina i suoi piani e dà l’avvio a un incontrollabile climax comico.

Ingresso a offerta libera responsabile: l’intero ricavato sarà devoluto in beneficienza alla

Comunità Alloggio Casa Serena Ets (https://comunitaalloggiocasaserena.it/)

Prenotazioni (consigliate) al link https://www.chezlesgrottes.com/4donne/