La compagnia vicentina si esibirà a scopo benefico: l’incasso della serata sarà
devoluto alla Comunità Alloggio Casa Serena Ets di Monticello Conte Otto
Nautilus Cantiere Teatrale: venerdì 3 ottobre in scena
“Quattro donne e un bastardo” di Pierre Chesnot nella magica
location di Chez Les Grottes a Costozza di Longare
Una serata di risate, equivoci e colpi di scena con una finalità ben precisa: la beneficienza. Venerdì
3 ottobre ore 21 presso l’incantevole location Chez Les Grottes a Costozza di Longare
(provincia di Vicenza) la compagnia vicentina Nautilus Cantiere Teatrale porterà in scena
“Quattro donne e un bastardo”, commedia brillante del francese Pierre Chesnot nella traduzione di
Maria Teresa Petruzzi e per la regia di Daniele Berardi e Piergiorgio Piccoli.
L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla Comunità Alloggio Casa Serena, struttura
residenziale a Vigardolo di Monticello Conte Otto che, dal 1979 a oggi, persegue attraverso lo
svolgimento di progetti e attività l’integrazione sociale e umana delle persone, mettendo al centro
del proprio operare la persona disabile, i suoi bisogni, le sue possibilità di evoluzione, la
valorizzazione delle sue potenzialità e forme espressive, con l’obiettivo di acquisire il diritto
all’autodeterminazione nonostante i limiti presenti.
Irresistibile e perfettamente congeniata la trama dello spettacolo in cartellone: il protagonista,
François, è abituato ad avere tutto, un vero e proprio campione di egoismo e cinismo. La sera del
suo compleanno, causa una congiunzione astrale di circostanze paradossali, i nodi verranno al
pettine e ne risulterà l’occasione giusta per le donne da lui ingannate di … fargli davvero la festa. Il
maschilista impenitente e traditore seriale, nell’arco di una serata demenziale, si troverà alle prese
con gran parte dei suoi amori passati, presenti e futuri. Accanto al “bastardo” della situazione ci
saranno la moglie attuale e quella precedente, le amanti in corso, quelle fuori corso, una coppia di
amici moralisti e un pasticcere invadente, tutti rappresentati da un gruppo irresistibile e affiatato di
simpatici e dinamici attori. Attraverso ironia, dinamismo e una raffica di battute graffianti “Quattro
donne e un bastardo” racconta i contrasti e le debolezze nei rapporti tra gli universi maschile e
femminile. La vicenda si svolge la sera del compleanno di Francois, quando una festa a sorpresa
scombina i suoi piani e dà l’avvio a un incontrollabile climax comico.
Ingresso a offerta libera responsabile: l’intero ricavato sarà devoluto in beneficienza alla
Comunità Alloggio Casa Serena Ets (https://comunitaalloggiocasaserena.it/)
Prenotazioni (consigliate) al link https://www.chezlesgrottes.com/4donne/