LE DIMORE DELLA MUSICA Prende il via il 26 aprile un festival itinerante fra le province di Vicenza e di Padova che unisce musica, antiche dimore e paesaggi naturalistici. Sette i concerti in cartellone fino al 4 luglio con protagonisti tredici giovani musicisti professionisti. In programma brani dal Rinascimento al Novecento eseguiti anche su strumenti d’epoca. Nasce dalla collaborazione fra la Società del Quartetto di Vicenza, il gruppo delle Dimore Amiche del Veneto e l’associazione Be Ancient Be Cool una nuova rassegna musicale itinerante dal titolo Le Dimore della Musica. Sette incontri musicali nei pomeriggi del week-end, dal 26 aprile al 4 luglio, che vedranno protagonisti tredici giovani musicisti professionisti, ospitati in sei dimore storiche, fra le provincie di Vicenza e Padova, che apriranno le loro porte offrendo al pubblico l’esclusiva accoglienza di chi le abita da generazioni: Parco Frassanelle (Rovolon, Padova), Villa Rosa (Tramonte di Teolo, Padova) Villa Angarano Bianchi Michiel (Bassano del Grappa Vicenza), il Castello di Thiene (Thiene, Vicenza), Villa da Schio (Castelgomberto, Vicenza) e Villa Valmarana ai Nani (Vicenza). La rassegna si apre sabato 26 aprile al Parco Frassenelle di Rovolon (Padova) con un recital di violoncello interamente dedicato a Johann Sebastian Bach. Gianluigi Bernardi, già allievo di Mario Brunello, Enrico Dindo e David Geringas, propone la celeberrima Suite n. 1 in Sol maggiore e la numero 4 in Mi bemolle maggiore, entrambe venute alla luce nel felice periodo che Bach trascorse a Köthen al servizio del principe Leopoldo di Anhalt. Domenica 4 maggio a Villa Rosa di Tramonte di Teolo, sempre nel padovano, è di scena il Trio Selenis formato da Isobel Cordone al violino, Zoe Canestrelli alla viola e Ludovico Armellini al violoncello. In programma brani di due autori ungheresi della prima metà del Novecento che si ascoltano raramente nelle sale da concerto: Leó Weiner (Trio Op. 6) e Ernst von Dohnányi (Serenade Op. 10). Villa Rosa farà da splendida cornice anche in occasione del terzo concerto della rassegna, in calendario sabato 24 maggio con la partecipazione di Officina Musicae, un trio su strumenti antichi composto da Elena Borsato al flauto traversiere, Francesco Maria Cataldo alla viola da gamba e Luca Marcadella al clavicembalo. In scaletta brevi lavori di due autori francesi molto in voga nel Primo Settecento – Michel Pignolet de Montéclair e Michel Blavet – di Arcangelo Corelli e di Johann Jakob Froberger, considerato il maggiore clavicembalista del suo tempo. I tre incontri musicali di giugno si aprono sabato 7 a Villa Angarano Bianchi Michiel di Bassano del Grappa in compagnia di Intarsio Armonico, ensemble su strumenti del periodo barocco composto da Isobel Cordone al violino, Ludovico Armellini al violoncello e Lisa Moroko al clavicembalo. Il pomeriggio nella dimora bassanese sarà una scoperta di tre compositori poco conosciuti dal pubblico che non frequenta il repertorio settecentesco. Si tratta di Giovanni Albicastro, violinista di grande successo a cavallo fra il XVII e il XVIII secolo, del bergamasco Pietro Antonio Locatelli e di Giovanni Benedetto Platti, musicista veneto che trovò fortuna in Franconia. Domenica 15 giugno il Castello di Thiene ospita l’avvolgente suono dell’arpa di Virginia Salvatore con un programma molto vario che spazia da Bach a Eric Satie e Nino Rota passando attraverso altri autori che hanno composto prevalentemente per questo strumento. Sabato 28 giugno l’appuntamento è a Villa da Schio di Castelgomberto, nel vicentino, con una carrellata di antiche arie e canzoni intorno al Seicento interpretate dalla voce sopranile di Alice Fraccari, accompagnata al clavicembalo da Enrico Bissolo. Venerdì 4 luglio Villa Valmarana ai Nani di Vicenza ospita l’ultimo incontro con le Dimore della Musica, anche questo ispirato alle atmosfere secentesche. Il mezzosoprano Alice Coppo e Alessandro Gonfiantini alla tiorba propongono un pot-pourri di arie e madrigali dei vari Dowland, Kapsberger, Frescobaldi, Caccini, Strozzi e Monteverdi. Gli eventi iniziano tutti alle ore 18,30. I biglietti – ingresso unico 5 euro – si possono acquistare sulla piattaforma www.vivaticket.com o presso la sede della Società del Quartetto di Vicenza in Vicolo Cieco Retrone, 24 (tel. 0444 543729 email: info@quartettovicenza.org). Per chi volesse arricchire gli incontri musicali con un approfondimento sulle dimore che li ospitano, prima dei concerti sono previste delle visite guidate a pagamento e con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e programmi www.quartettovicenza.org