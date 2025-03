“I Filarmonici di Roma” in tour in Calabria

I concerti dell'orchestra da camera stasera ad Acri(Cs) domani a Gioiosa Ionica(Rc) e domenica a Lamezia Terme

Tre date in Calabria per concludere un tour che ha visto i Filarmonici di Roma e il promettente pianista Nicolò Cafaro ottenere un ottimo riscontro di pubblico e media. Nell’ambito dei progetti Circolazione musicale in Italia e Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo Palazzo, giovedì 13 marzo, alle ore 19, nel Palazzo Sanseverino-Falcone di Acri, in collaborazione con Hello Music, venerdì 14 marzo, alle ore 19, all’Auditorium Comunale di Gioiosa Ionica, in collaborazione con Ars Musicae, e domenica 16 marzo, alle ore 18, al Foyer del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, gli eventi sono inseriti nella stagione musicale dell’Associazione AMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice.

«Coniugare l’esperienza e la tradizione di un ensemble noto al grande pubblico – dichiara il direttore artistico – con il talento cristallino di un pianista classe 2000 ritenuto dalla critica musicale un musicista già maturo e in grado di interpretare un vasto repertorio. Con questo obiettivo abbiamo scelto di promuovere il tour nel centro-sud dell’Italia dei Filarmonici di Roma e Nicolò Cafaro. Quella di Nicolò è una carriera iniziata ad appena 12 anni che lo porterà, senza dubbio, a suonare in tutto il resto del mondo grazie a straordinarie e riconosciute capacità artistiche e interpretative».

Nell’anno del “Giubileo della Speranza” i Filarmonici di Roma hanno voluto omaggiare ciò che più incarna la speranza: i Giovani, che in ogni epoca con la loro immaginazione, fantasia, voglia di sperimentare e genialità hanno sempre rappresentato un trampolino verso il futuro. A conferma di tutto ciò, per i tre concerti sono stati scelti brani di Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Fryderyk Chopin, autori che hanno tutti manifestato il loro genio in giovanissima età, così come giovanissimo è il talento di Nicolò Cafaro.

L’Orchestra da camera I Filarmonici di Roma nasce per iniziativa del suo presidente, prof. Guido Casarano. Ha tenuto concerti sotto la direzione, fra gli altri, di Sawallisch, Prêtre, Metha, Zecchi e Menuhin e con solisti come Milstein, Menuhin, Stefanato, Asciolla, Campanella, Vasary, Gazzelloni, Szeryng, Rostropovic. Attualmente svolge un’intensa attività con Uto Ughi e offre un repertorio assai vasto che spazia dalla musica barocca a quella contemporanea, eseguito con formazioni diverse. Collabora con le più importanti società concertistiche prendendo parte ad iniziative di alto senso umanitario promosse da Amnesty International, dall’Associazione per la Ricerca sul Cancro, dalla Croce Rossa e dalla FAO.

Nicolò Cafaro, si è affermato nel campo musicale partecipando a numerosi importanti concorsi pianistici nazionali e internazionali tra cui il 19° Concorso Nazionale Giulio Rospigliosi, il 6° Concorso Giovani Musicisti Città di Treviso e al 1° Concorso Pianistico Internazionale Vladimir Krajnev di Mosca, dove a soli 15 anni è primo finalista italiano. Non gli unici riconoscimenti di una carriera luminosa. Ha tenuto il suo primo recital pubblico all’età di 12 anni e ad oggi, nonostante la giovane età, vanta già una ricca attività concertistica, esibendosi in oltre 50 recital e concerti per pianoforte e orchestra per importanti teatri e istituzioni musicali, ed anche come solista in numerosi concerti per pianoforte e orchestra su alcuni prestigiosi palcoscenici. E’ considerato dalla critica musicale un interprete maturo e sensibile, con una spiccata predilezione per il virtuosismo e con un repertorio molto vasto. Si è esibito di recente al teatro La Fenice di Venezia, vincendo la 38a edizione del concorso pianistico Premio Venezia 2022. Ad aprile 2023, ha esordito nel mercato discografico pubblicando per la rivista Suonare News il suo primo album da solista contenente musiche di F. Chopin e J. Brahms.

I due progetti Circolazione musicale in Italia e Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo Palazzo sono promossi ed organizzati dal Comitato Nazionale Italiano Musica con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo.

PROGRAMMA

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento per archi n. 3 in Fa maggiore, K 138

Allegro

Andante

Presto

Gioachino Rossini

Dalle sei sonate a quattro, Sonata III in Do maggiore

Allegro

Andante

Moderato

Frédéric Chopin

Concerto n. 1 in Mi minore per pianoforte e orchestra, Op. 11

(versione per pianoforte e quintetto d’archi)

Allegro maestoso

Romanza: Larghetto

Rondò: Vivace

