Accademia di Santa Cecilia, Lisette Oropesa apre la stagione cameristica

Melodie d’amore iberiche per l’acclamato soprano in recital eccezionalmente al Teatro Costanzi, mercoledì 14 ottobre alle ore 20.00

Inaugurazione d’eccezione della stagione cameristica di Santa Cecilia 2026/2027 con l’acclamato soprano Lisette Oropesa in Mis amores son canciones, recital tutto all’insegna delle melodie ispaniche. Location speciale per il concerto che si terrà mercoledì 14 ottobre alle ore 20 presso il Teatro dell’Opera di Roma confermando la collaborazione tra le due istituzioni romane.

Il recital, unica tappa italiana del tour, coinvolge il pianista Alessandro Praticò in un programma che si ispira alle atmosfere sofisticate e intime del salotto, cuore della mondanità di qualche secolo fa che ospitava anche eterogenee esibizioni musicali. Lisette Oropesa è fra i più ricercati soprani lirico-coloratura più richiesti si esibisce con successo nei principali teatri d’opera del mondo, da Salisburgo a New York, da Milano a Londra.

“Sarà un recital tutto in spagnolo con canzoni dalla Spagna, ma anche da Cuba, arie di zarzuela” commenta Lisette Oropesa che propone al pubblico un programma che attraversa le più celebri e intense pagine del repertorio ispanico e non solo. Alle zarzuelas (Canción de la paloma di Francisco Asenjo Barbieri, Carceleras di Ruperto Chapí) vengono accostati capolavori del Novecento spagnolo (Siete canciones populares españolas di Manuel de Falla, le Canciones amatorias di Enrique Granados e i Cuatro madrigales amatorios di

Joaquín Rodrigo).

Un tuffo nel folclore iberico anche fra Joaquín Nin con Cantos populares españoles e nella musica d’oltreoceano con un excursus musicale dei musicisti cubani Ernesto Lecuona, Eduardo Sanchez de Fuentes, Jorge Anckermann e Gonzalo Roig. Alessandro Praticò, pianista richiesto a livello internazionale come accompagnatore e maestro collaboratore, eseguirà anche The Circus op. 68 di Joaquín Turina, brano per strumento solo. Biglietti da 18 a 38 euro, Info e dettagli su santacecilia.it

Fabiana Raponi