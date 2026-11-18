Dal 2 al 9 dicembre

“CRASH: THE ESSENCE”: LOFFREDO FOUNDATION FOR ARTS & INCLUSION PRESENTA UN VIAGGIO MULTISENSORIALE ALLA REGGIA DI CASERTA Dal 2 al 9 dicembre le sale degli Appartamenti della Regina ospitanoun’esperienza immersiva che riflette sulla scoperta del sé e sull’inclusione sociale L’essenza dell’essere come un luogo simbolico in cui il rumore del mondo si azzera consentendo di riflettere su ciò che rimane immutato nonostante lo scorrere del tempo, le esperienze e i cambiamenti. Per la nuova tappa del progetto multidisciplinare CRASH, curata dal Professor Salvatore Monaco, la Loffredo Foundation for Arts & Inclusion e Iconic Art System sceglie la Reggia di Caserta come sede di un’esperienza artistica immersiva e multisensoriale che invita a intraprendere un percorso di scoperta del sé. CRASH: THE ESSENCE – in programma dal 2 al 9 dicembre negli Appartamenti della Regina, con accesso gratuito per i titolari del biglietto di ingresso al complesso monumentale – si sviluppa ispirandosi alla peculiare architettura del Palazzo Vanvitelliano in un allestimento suddiviso in quattro quadranti che rimandano alle infinite possibilità di scelta che caratterizzano la vita di ogni individuo. All’interno di questo circuito dinamico i visitatori sono liberi di decidere la propria strada, muovendosi tra i lavori di alcuni dei più importanti artisti contemporanei internazionali: un’installazione in cui le opere d’arte escono dai canoni classici per entrare in relazione con lo spazio, dialogando con il suono e con la luce per stimolare attrazione, curiosità e immedesimazione. Il cuore geometrico e concettuale è affidato a Daniele Accossato, autore di “Essenza dell’eroe”, concepita come l’approdo visivo della riflessione sull’autenticità. Lungo il percorso si innestano i lavori di Theodorico Napolitano con “The past has no wings”, la ricerca antropologica e simbolica di Angelo Accardi con “The Last Witness”, incentrata sulla figura dell’avvoltoio, e l’installazione “Dentro il fuori” firmata da Luca Bellandi. L’evento segna inoltre un importante momento di transizione per il network di Iconic Art System, presentando in anteprima due nuovi artisti che entreranno a far parte del progetto a partire dal 2027. Tra questi, il debutto assoluto in Italia del pittore colombiano Samir Quintero con un’opera tratta dalla serie “Paisaje Olvidato”, e la celebre artista napoletana Annalaura di Luggo con “Narciso”, lavoro che unisce arte e digitale partendo dalla ricerca introspettiva sull’iride umana.Non solo. Nel segno della mission della Fondazione – che porta la cultura contemporanea fuori dagli spazi espositivi convenzionali, trasformando monumenti storici in luoghi di incontro, partecipazione e inclusione – il progetto accompagna gli ospiti in un viaggio interiore che diventa intensamente fisico grazie a un inedito percorso olfattivo: la fragranza “Affabulazione”, nata da un’idea del regista Edoardo De Angelis e realizzata con il profumiere Meo Fusciuni, guida i passi del pubblico fin dalla prime note di testa (zeste di limone, zafferano e pepe di sichuan), per poi attraversare un cuore avvolgente di gelsomino e magnolia, fino ai sentori sacrali di elemi, incenso e patchouli. L’installazione è resa completamente immersiva dalla voce inconfondibile dell’attrice e autrice Paola Minaccioni, che accompagna il visitatore raccontando l’arte da una prospettiva inaspettata. In definitiva, l’esposizione non cerca di rassicurare, ma interroga e destabilizza, invitando a riconoscere la complessità dell’essere umano anche nelle identità che la società tende spesso a etichettare o escludere. È in questo nucleo concettuale che il progetto incontra la missione della Loffredo Foundation. L’inclusione diventa una scelta consapevole: mettere in discussione i confini e riconoscere dignità alla diversità delle esperienze umane.

Perché più che una mostra, CRASH vuole essere un viaggio comune per riscoprire ciò che siamo, al di là di tutto ciò che diventiamo.

La scelta della Reggia di Caserta riflette la visione della Loffredo Foundation for Arts & Inclusion: superare i confini tradizionali degli spazi espositivi e creare nuovi incontri tra arte, pubblico e patrimonio. “Vogliamo dimostrare che l’inclusione sociale e culturale si genera costruendo ponti inediti tra epoche, linguaggi e pubblici diversi. Sotto queste volte centenarie, l’opera d’arte si apre e si rende accessibile a tutti, invitandoci a riconoscerci come particelle connesse di un unico sistema vivo”, afferma Giuseppe Loffredo.

Dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO nel 1997, la Reggia di Caserta è la residenza reale più grande del mondo. Nata nella seconda metà del Settecento dal genio dell’architetto Luigi Vanvitelli per volere di re Carlo di Borbone, fu progettata per rivaleggiare in magnificenza con Versailles. Oggi questo straordinario capolavoro dell’architettura e del paesaggio si conferma un vivace polo culturale internazionale, aprendo le porte dei raffinati e storici Appartamenti della Regina per ospitare questo inedito progetto.

INSTALLAZIONE

CRASH: THE ESSENCE

Dal 2 al 9 dicembre 2026

Reggia di Caserta

Esposizione con accesso libero compreso nel biglietto d’ingresso agli Appartamenti della Regina

INFORMATION & ENQUIRIES: events@ loffredofoundation.com