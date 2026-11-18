Sabato 21 novembre 2026 alle ore 21.00

La Sinfonica Rossini inaugura le Sinfonie della FortunaFano, 18/11/2026 – Sabato 21 novembre 2026 alle ore 21.00, il palcoscenico del Teatro della Fortuna di Fano ospiterà il concerto inaugurale della Stagione concertistica

La stagione concertistica fanese apre il sipario per Santa Cecilia dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, primo appuntamento del cartellone fanese “Sinfonie della Fortuna”. La data scelta da OSR non è casuale, visto che il 22 novembre ricorre la festa di Santa Cecilia, tradizionalmente considerata la santa patrona della musica e dei musicisti: occasione perfetta, quindi, per inaugurare la stagione 2026/2027, presentata pochi giorni fa nel foyer del bellissimo teatro fanese. Il concerto, dal titolo “Concerto per Santa Cecilia”, reca anche un sottotitolo: “A Erica Lucia Antelmy, con affetto”, poiché la compagine pesarese ha appena perso una delle storiche componenti dell’orchestra, prematuramente scomparsa lo scorso mese di ottobre. Con questo concerto OSR vuole ricordare la collega nel modo più bello per un’orchestra, dedicandole le sue note.

Il programma è un omaggio all’Ottocento tedesco e si apre col bellissimo Concerto in la minore per violoncello e orchestra, op. 129 di Robert Schumann: composto nel 1850 molto velocemente, Schumann da un lato amò moltissimo questo brano, ma, d’altro canto,

apportò negli anni numerose correzioni per renderlo sempre più perfetto al suo giudizio, tanto che non ci sono testimonianze di un’esecuzione pubblica col compositore ancora in vita. Il solista sarà Francesco Tamburini, un giovanissimo violoncellista destinatario di una borsa di studio stanziata dalla Fondazione Gautier Capuçon, presieduta dall’omonimo celebre musicista, che “si propone di sostenere la vocazione musicale di giovani musicisti di talento in Francia e all’estero durante i loro studi e di supportarli nei primi passi della loro carriera.

Promuove l’eccellenza nella solidarietà e nella benevolenza”.

Completa il programma la luminosa Sinfonia n. 4 in la maggiore ‘Italiana’, op. 90, di Felix Mendelssohn-Bartholdy, abbozzata nel 1830-1831 in occasione del viaggio del compositore tedesco nel Bel Paese. Dalle lettere di Mendelssohn traspare tutta l’ammirazione per le bellezze naturalistiche e artistiche dell’Italia, che il compositore omaggiò con una partitura sinfonica in quattro movimenti, che ben descrive questo viaggio nella bellezza. Sul podio dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini torna Aram Khacheh, giovane direttore d’orchestra italiano di origini persiane, che di recente è risultato tra i vincitori del prestigioso Concorso Cantelli (2024) e che ha riscosso ampio successo sul podio della

Rossini sia in occasione di concerti sinfonici, sia nella recente produzione anconetana dell’opera donizettiana “L’elisir d’amore”.

Orchestra Sinfonica G. Rossini – www.orchestrarossini.it

La stagione “Sinfonie della Fortuna” conta sul sostegno della Fondazione Teatro della Fortuna e degli Amici dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini.

Maggiori informazioni su www.orchestrarossini.it

BIGLIETTI

Settore A 20€ (Ridotto 15€)

Settore B 15€ (Ridotto 12€)

Ridotto Soci BCC, giovani fino a 25 anni, over 65, Amici OSR

BOTTEGHINO DEL TEATRO DELLA FORTUNA

Orari di apertura

Mercoledì e Sabato ore 10:30-12:30 | 17:30-19:30

Giovedì e Venerdì ore 17:30-19:30

Biglietteria online www.liveticket.it