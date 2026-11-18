A Como, alla Galleria Diaz14

A Como, alla Galleria Diaz14, un omaggio a Mimmo Rotella tra arte, industria e sperimentazione

La mostra “Omaggio a Mimmo Rotella” sarà inaugurata il prossimo 19 novembre alle ore 18 e resterà aperta al pubblico fino al 22 gennaio 2027. L’esposizione presenterà la monumentale sovrapittura I luoghi dell’industria (1988), accompagnata da bozzetti preparatori, provini fotografici e materiali documentari che ne illustrano il processo creativo e la genesi. Il progetto espositivo riprende e approfondisce il percorso già presentato presso il Broletto di Como nel 2018.

Un universo di segni, simboli industriali, immagini sovrapposte e interventi pittorici racconta una delle stagioni più significative della ricerca artistica di Mimmo Rotella (1918-2006). La Galleria Diaz14 di Como ospita dal 19 novembre (ore 18) fino al 22 gennaio 2027 (da martedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19) la mostra “Omaggio a Mimmo Rotella”, a cura di Francesco Murano e Marcello Sèstito, nuova edizione del progetto espositivo presentato nel 2018 a Palazzo del Broletto, dedicato al rapporto tra l’artista calabrese, la sperimentazione visiva e il mondo della produzione industriale.

Protagonista dell’esposizione è I luoghi dell’industria, la monumentale sovrapittura di 3,80 metri per lato realizzata da Rotella nel 1988 a Spinetta Marengo, nei pressi di Alessandria, e recentemente restaurata da Giorgia Giacobbi e Maria Elisa Lombardi presso la Scuola di Conservazione e Restauro dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, sotto la direzione della Restauratrice Mariella Gnani.

L’opera originale è affiancata dai bozzetti preparatori, dalle stampe dei provini fotografici che documentano l’artista durante la sua realizzazione e da materiali documentari che permettono di ricostruirne la storia. Un percorso che offre al visitatore l’opportunità di osservare non soltanto il risultato finale, ma anche il processo creativo attraverso cui Rotella trasformava immagini, materiali e segni della realtà quotidiana in un nuovo linguaggio artistico.

La storia dell’opera nasce dall’incontro tra arte e industria. Rotella fu invitato a realizzare un intervento destinato all’ingresso di uno stabilimento chimico del gruppo Montefluos-Montedison e installato in occasione dell’impegno, sottoscritto da scienziati e ricercatori di fama internazionale, a non svolgere ricerche di chimica a scopo bellico. Ne scaturì una composizione nella quale ruote, ingranaggi, ciminiere, strumenti di lavoro, simboli della chimica e segni grafici si intrecciano in un racconto visivo della trasformazione industriale. Un’immagine complessa, nella quale il gesto artistico dialoga con i processi produttivi, la materia e il lavoro umano.

I luoghi dell’industria appartiene alla stagione delle sovrapitture, avviata da Rotella nella seconda metà degli anni Ottanta. Dopo aver rivoluzionato il linguaggio dell’arte contemporanea attraverso il décollage, trasformando i manifesti pubblicitari strappati dai muri cittadini in opere d’arte, l’artista torna a intervenire direttamente sulla superficie delle immagini attraverso il colore, il graffito e il segno pittorico. La comunicazione visiva diventa così materia da reinterpretare, alterare e ricomporre.

La mostra riprende il progetto culturale ideato da Francesco Murano e Marcello Sèstito, entrambi legati a Rotella da una lunga amicizia, e presentato nel 2018 al Broletto di Como in occasione del centenario della nascita dell’artista. La nuova edizione alla Galleria Diaz14 rinnova quell’omaggio, riportando al centro dell’attenzione un’opera che racchiude il dialogo tra arte, industria e comunicazione visiva, e valorizzando attraverso i materiali originali e documentari le diverse fasi della sua realizzazione.

Nato a Catanzaro nel 1918 e scomparso a Milano nel 2006, Mimmo Rotella è tra i protagonisti dell’arte italiana del secondo Novecento. Dalle prime sperimentazioni con i manifesti strappati negli anni Cinquanta all’esperienza del Nouveau Réalisme, fino alle sovrapitture degli anni Ottanta, la sua ricerca ha ridefinito il rapporto tra immagine artistica, pubblicità e cultura di massa. Lo strappo, la sovrapposizione e l’intervento pittorico diventano strumenti per trasformare i linguaggi della comunicazione quotidiana in nuove forme espressive.