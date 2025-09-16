RomaEuropa Festival 2025, Sword of Wisdom

17 settembre alle ore 21.00 all’Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia

Con l’affascinante e spirituale spettacolo Sword of Wisdom, il 17 settembre alle ore 21.00 all’Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia, in collaborazione con l’Accademia Nazionale Santa Cecilia, la compagnia taiwanese U-Theatre approda al Romaeuropa Festival.

Fondato nel 1988 da Liu Ruo-Yu, che ne è l’attuale direttrice, U-Theatre è stato influenzato dal teatro di Jerzy Grotowski, e fonde nei propri spettacoli letteratura, danza, rituali orientali, Tai Chi e musica tradizionale, soprattutto a partire dal 1993 con l’entrata nella compagnia di Huang Chih-Chun, percussionista esperto nella tecnica sino-malese tradizionale.

Per suonare il tamburo, bisogna prima imparare la meditazione è il motto di Huang che ha ispirato l’adozione della meditazione, e successivamente delle arti marziali cinesi nelle creazioni di U-Theatre che fondono culture orientali e occidentali, trascendendo i confini tra tradizione e innovazione, avendo creato così uno stile performativo unico, noto come “Estetica dell’U-Theatre”.

Su questa scia, Sword of Wisdom è un’opera teatrale complessa in sei atti che combina arti marziali, teatro, danza e musica, innovando la tradizione del tamburo a bacchetta lunga con la danza sacra, e traendo ispirazione dai versi buddhisti che raccontano il cammino del “Guerriero Illuminato” verso la realizzazione.

Il critico teatrale Lin Ke-huan, una volta mi chiese quale fosse l’attuale relazione tra il tamburo e la performance per l’U-Theatre. Gli risposi che la dimensione della performance che avevo compreso attraverso il tamburo e la meditazione negli ultimi anni era in realtà la stessa richiesta da Jerzy Grotowski.

Grotowski diceva spesso che un performer è come un cacciatore o un guerriero: restare sempre vigili è per lui l’unico modo per sentirsi al sicuro. Essere “presenti” significa mantenere uno stato di “visione”: vedere sé stessi e l’ambiente circostante. Con la chiarezza interiore, la presenza e il “vivere nel momento”, il performer può raggiungere tutte le emozioni necessarie per eseguire l’opera. Afferma Liu Ruo-Yu, spiegando con queste parole i principi fondanti di U- Theatre.

Profondamente radicate nella musicalità e nella consapevolezza del corpo, le creazioni di U-Theatre si intrecciano anche con i metodi di pratica del Dao. Non a caso, il nome del gruppo deriva da un carattere cinese che significa “eccellenza”, un tempo utilizzato per indicare gli artisti professionisti nell’antica Cina. Da sempre fedele ai propri principi, U-Theatre continua ad impegnarsi con il mondo attraverso una forza fondata e rassicurante che ha molte ricadute positive; a cominciare dal trasmettere questa tranquillità al pubblico attraverso il suono dei tamburi, favorendo la coesione collettiva del “vivere nel momento”, fino a contribuire alla cultura e alla sostenibilità ambientale.

Crediti

Fondatore / Direttore: LIU, Ruo-Yu

Direttore Artistico: HUANG, Chih-Chun

Scenografia e Lighting Design: LIN, Keh-Hua

Costumi: Tim YIP

Design delle Maschere: CHANG, Wang

Cast – Attori e Attrici: HUANG, Chih-Chun, HUANG, Kun-Ming, SU, Yu-Xuan, CHANG, Ya-Lun, LIU, Ping-Tsen, LIU, Shu-Chih, OU, Kui-Lan, KAN, Po-Chu, HSU, Ching-Fang, LIN, Ching-Sheng, YAO, Yu-Wen, TING, Yong-Ning, LIN, Ting-An, CHEN, Hsin-Yuan, HUANG, Yu-Ting, CHOU, Chun-Tsung

Direttore di Palcoscenico: LIAO, Dun-Gen

Direttore della Fotografia / Illuminazione: LEE, Lulu

Ingegnere del Suono: LIN, Yu-Hsien

Direttore della Programmazione e Produzione: LEE, Lulu

Responsabile Programmazione e Produzione: LAI, Johnathan

Coordinatore di Produzione: LIN, Pei-Yi