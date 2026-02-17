Teatro Ambra Jovinelli, People places & things di Duncan Macmillan

Dal 4 al 15 marzo a Roma

Dal 4 al 15 marzo Anna Ferzetti insieme a Betti Pedrazzi, Thomas Trabacchi, Totò Onnis e Luca Massaro, Maria Giulia Toscano, Giorgio Stefani, Sofia Capo, Gabriele Badaglialacqua, Marta Virginia Morgavi portano in scena People places & things di Duncan Macmillan per la regia di Pierfrancesco Favino. Lo spettacolo racconta in modo intenso e frammentato il percorso di recupero da dipendenze, mescolando il dramma personale a elementi metaforici e teatrali.

Emma è in scena, è Nina nel Gabbiano di Cechov.

Kostja le parla, lei risponde, non sa dove mettere le mani, è Nina, non padroneggia più la sua voce, proprio come Nina, non ricorda più dove sia e cosa debba fare, forse non ricorda più le sue battute o forse sono i suoi pensieri.

Dove finisce la finzione e dove inizia la realtà?

Nina sta per cadere giù dal palco … o forse è Emma che sta scivolando via.

Quello che è certo è che chiunque lei sia, questa donna ha bisogno di aiuto.

_______________________

Le cose, i posti, le persone che fanno parte della nostra vita sono la mappa del nostro viaggio su questa terra.

A volte ci torniamo con gioia, in altre facciamo di tutto per dimenticarle perché ci ricordano cose di cui proviamo vergogna, che non vogliamo più vedere, che ci fa tanta paura affrontare.

In un tempo in cui passiamo i giorni a rincorrere l’immagine di chi dovremmo essere per sentirci all’altezza, a negoziare chi siamo di volta in volta a seconda delle chiacchiere del momento, questo testo ci dice tutto ciò che facciamo per evitare di guardarci dentro, quello che usiamo per farlo e come sia possibile una volta toccato il fondo rinascere se riusciamo ad ammettere le nostre ferite e troviamo il coraggio di prendercene cura.

Pierfrancesco Favino

Orari spettacoli

• mercoledì 4 giovedì 5, sabato 7, martedì 10, venerdì 13, sabato 14 marzo ore 21:00

• venerdì 6, mercoledì 11, giovedì 12 marzo ore 19:30

• sabato 7 marzo ore 16:30

• domenica 8 e domenica 15 marzo ore 17:00