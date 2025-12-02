CommediaRoma

Teatro Kopó, L’Incanto di Natale, il Canto di Dickens in versione tutta al femminile

Redazione Roma
Il 6 e il 7 dicembre a Roma

Arriva “L’Incanto di Natale”, il Canto di Dickens in versione tutta al femminile

La celebre storia di Ebenezer Scrooge si trasforma in una commedia musicale magica e commovente, tutta al femminile. Il Teatro Kopó è lieto di presentare “L’Incanto di Natale“, uno spettacolo liberamente ispirato a Canto di Natale di Charles Dickens, ma con protagoniste inaspettate: l’avida matrigna Elvira e la piccola e speranzosa Sofia, affiancate dallo spiritello pasticcione Caspita.

La casa di Elvira, è un luogo dove l’unico dio è il denaro e la tristezza regna sovrana. La Vigilia di Natale è solo un fastidioso promemoria delle spese e delle interruzioni.
La piccola Sofia, però, non si arrende. Con un cuore pieno di speranza desidera riportare l’allegria nella sua casa e nel cuore della matrigna. Il suo desiderio è così forte che attrae un aiuto inaspettato: lo spiritello Caspita, un concentrato di energia magica e comica sbadataggine.
Inizia così un viaggio esilarante e toccante.
Aiutata dalla magia confusionaria di Caspita, Sofia cercherà di convincere la matrigna Elvira che non esistono solo i soldi e la tristezza. In un turbinio di ricordi, incantesimi maldestri e pura comicità, Elvira sarà costretta a confrontarsi con il suo passato per riscoprire il vero significato del Natale. Il Natale, per Elvira e per tutti gli spettatori, non sarà più lo stesso.

Un Messaggio per Tutta la Famiglia

“L’Incanto di Natale” è una favola moderna sull’importanza dell’affetto, sul potere della semplicità e sulla possibilità di trasformazione. Un evento imperdibile per grandi e piccini che mescola la tradizione dickensiana con la magia e la risata.

A far rivivere la magia del Natale, in scena Francesca e Simona Epifani e Federica Ribezzo.
Date e Orari:
Sabato 6 Dicembre alle ore 16.30
Domenica 7 Dicembre alle ore 11.00
Luogo: Teatro Kopó – Via Vestricio Spurinna 47, Roma (Numidio Quadrato)
Biglietti: Biglietto Unico € 10,00

