Teatro Ghione, A Christmas Carol di Charles Dickens

Dal 6 all'8 dicembre a Roma

Il più celebre e commovente racconto di Charles Dickens La Londra vittoriana in musiche e atmosfere suggestive Una riflessione sull’equilibrio difficile fra il presente, il passato e il futuro

Al Teatro Ghione di Roma, dal 6 all’ 8 dicembre, A Christmas Carol, di Charles Dickens, regia di Valentina Cognatti, con, Gigi Palla, Stefano Annunziato, Cristiano Arsì, Serena Borrelli, Luca Borri, Andrea Carpiceci, Martina Granata, Martina Grandin, Patrick Passini, Michelangelo Raponi, Francesco Savi, Alice Staccioli e il coro Margot Acting School.

Tratto da uno dei più celebri e commoventi racconti di Charles Dickens, “A Christmas Carol” è lo spettacolo di Natale proposto da Margot Theatre. La neve, il freddo, il fascino e il degrado della Londra vittoriana, dominata dalla povertà, dalla misera, dall’analfabetismo si costruiscono sulla scena tra musiche e atmosfere suggestive, che emozionano il pubblico e lo portano a riflettere sulle contraddizioni di un’epoca passata, evocando, nei colori e nelle immagini, simboli e scenari che hanno reso nei secoli il “Canto di Natale” una delle storie più conosciute e amate della letteratura europea. Uno spettacolo per tutte le età: insieme una storia poetica e divertente sulla possibilità di cambiare il proprio destino, una riflessione sull’uomo e sul difficile rapporto con il tempo tra il ricordo del passato, l’accettazione del presente e le aspirazioni del futuro e una denuncia all’ipocrisia della società vittoriana nel nitido affresco di una Londra avvolta nel gelo di dicembre. Ma, soprattutto, è uno spettacolo sul Natale, sul suo significato e sulla magia ineludibile che sprigiona, capace di produrre su un pubblico di qualsiasi età, formazione e provenienza un sorriso di commozione inevitabile e universale, lo stesso sorriso nel quale sembra nascondersi il segreto del fascino profondo e sincero di questo racconto.
biglietti a partire da 24 euro
Teatro Ghione, via delle Fornaci, 37, Roma
www.teatroghione.it 06 6372294

