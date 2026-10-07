REF 2026, il ritorno di Wim Vandekeybus col revival del seminale “What the Body Does Not Remember”

8-9 ottobre al Teatro Argentina

Nel 1987, What the Body Does Not Remember, opera prima del coreografo fiammingo Wim Vandekeybus con la sua neonata compagnia Ultima Vez, rappresenta un gesto di rottura sulla scena coreografica internazionale sancito dal prestigioso Bessie Award (New York Dance and Performance Awards), replicato l’anno successivo con la seconda opera Les porteuses de mauvaises nouvelles.

Ora, a quasi quarant’anni di distanza dal suo debutto, una pietra miliare della danza contemporanea torna in prima nazionale al Romaeuropa Festival (l’8 e il 9 ottobre al Teatro Argentina) in corealizzazione con Teatro di Roma e con il sostegno di Dance Reflections by Van Cleef & Arpels, in una nuova edizione arricchita da una scena inedita e 17 minuti di nuova musica firmata dal compositore belga Thierry De Mey in collaborazione con l’Ensemble intercontemporain.

Al suo esordio, lo spettacolo si rivelò subito come un’esperienza cruda e viscerale, colpendo per la fisicità della performance intensa e adrenalinica del corpo di danza, rapito in una dinamica continua di attrazione e repulsione, in equilibrio sull’abisso di momenti umoristici spezzati da esplosioni di aggressività, sentimenti di paura e sensazioni di pericolo.

“Duro, brutale, giocoso, ironico e straordinario. Gli aggettivi sembrano troppo passivi per descrivere What the Body Does Not Remember, uno spettacolo di danza straordinariamente innovativo”, scrisse all’epoca sul New York Times la nota critica di danza Anna Kisselgoff.

Fondamentale l’apporto delle musiche originali firmate dalla coppia di compositori belgi Thierry De Mey e Peter Vermeersch, coautori di una partitura minimalista e al tempo stesso potente, scandita da ritmi percussivi e bruschi cambiamenti di ritmo che accentuano la tensione e l’imprevedibilità della coreografia.

Il reenactment che sarà presentato in prima nazionale al Romaeuropa Festival rinnova, arricchendola di nuova drammaturgia e un inserto musicale composto per l’occasione, l’alchimia di uno spettacolo capace ancora oggi di stordire il pubblico col suo impatto magnetico e dirompente.

Bio:

Wim Vandekeybus è un coreografo, danzatore, regista e fotografo che ha fondato la compagnia di danza Ultima Vez a metà degli anni Ottanta. Il suo debutto, What the Body Does Not Remember (1987), ha vinto un Bessie Award, così come il suo secondo lavoro, Les porteuses de mauvaises nouvelles (1989). Vandekeybus è noto per il suo linguaggio del movimento unico, che mette in relazione intuizione, impulso e istinto con energia, rischio e pericolo, esplorando spesso il conflitto tra corpo e mente. Il suo lavoro si caratterizza per montaggi associativi che intrecciano danza, musica dal vivo e film, e per le numerose collaborazioni con musicisti e autori contemporanei. Nel tempo, le sue creazioni si sono evolute da una ricerca centrata sulla tensione fisica verso narrazioni più complesse e tematiche sociali, ottenendo un ampio riconoscimento internazionale.

Thierry De Mey, nato a Bruxelles nel 1956, è un compositore, regista e percussionista noto per l’integrazione di strutture matematiche nel suo lavoro artistico. Influenzato da Henri Van Lier e Fernand Schirren, ha sviluppato una visione del ritmo come movimento. È cofondatore del gruppo Maximalist! e dell’Ensemble Ictus, e ha collaborato a lungo con coreografi come Wim Vandekeybus e Anne Teresa De Keersmaeker. Le sue composizioni, tra cui Musique de Tables (1987), esplorano i confini tra musica e movimento, spesso attraverso complessi gesti delle mani che evocano una dimensione coreografica. Il suo lavoro ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali, fondendo danza, cinema e musica in un’espressione artistica coerente e originale.

Peter Vermeersch, nato nel 1959, ha iniziato la sua carriera studiando architettura per poi dedicarsi alla musica, suonando clarinetto e sassofono in diversi gruppi. Nel 1984 ha cofondato l’influente collettivo Maximalist! e successivamente ha dato vita alla band d’avanguardia X-Legged Sally, nota per il suo eclettico mix di generi e per le collaborazioni con coreografi come Wim Vandekeybus. Vermeersch ha inoltre fondato la Flat Earth Society, una big band che combina la musica degli anni Trenta con arrangiamenti contemporanei. Le sue composizioni si caratterizzano per la fusione tra linguaggi popolari e classici, spesso costruite su strutture minimaliste e ripetitive. Ha anche lavorato come produttore musicale, collaborando con gruppi di rilievo come dEUS e Think of One.

Ultima Vez è uno spazio dinamico dedicato alla danza contemporanea a Sint-Jans-Molenbeek (Bruxelles), fondato dal coreografo Wim Vandekeybus. Un luogo in cui produzione e diffusione si svolgono in condizioni ottimali e dove i creatori condividono le proprie pratiche artistiche tra loro e con un ampio pubblico. Le attività comprendono le creazioni artistiche di Wim Vandekeybus, un programma di sostegno per nuovi autori (Ulti’Mates) e diverse iniziative partecipative.

INFO E BIGLIETTERIA

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