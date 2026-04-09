

ROMAGNA IN FIORE: BIGLIETTI OMAGGIO PER 300 UNDER 25 GRAZIE A ROMAGNA INIZIATIVE

2 biglietti a testa a scelta tra i quattro eventi nel territorio di Forlì-Cesena

Nel suo trentennale, Romagna Iniziative sceglie di festeggiare anche con una collaborazione con Ravenna Festival per donare a 300 giovani under 25 due biglietti omaggio a testa, a scelta fra gli spettacoli di Romagna in fiore nel territorio di Forlì-Cesena: il Canzoniere Grecanico Salentino nella foresta di Montebello a Modigliana (3 maggio), Enzo Avitabile nel Parco fluviale di Santa Sofia (10 maggio), Irene Grandi al Parco Urbano Franco Agosto di Forlì (17 maggio) e il cantautore brasiliano Zé Ibarra nei giardini della Rocca di Bertinoro (24 maggio).

Il Consorzio che riunisce tredici importanti realtà imprenditoriali del nostro territorio lo fa in coerenza con la propria missione di valorizzare le attività sportive e culturali quali strumenti di crescita, partecipazione e inclusione in particolare per le nuove generazioni. Romagna Iniziative si prepara così a regalare a centinaia di giovani l’esperienza di Romagna in fiore: i quattro concerti fra cui scegliere appartengono infatti alla speciale rassegna green di Ravenna Festival che nei fine settimana dall’1 al 24 maggio propone concerti pomeridiani alle 16 in spazi all’aperto della Romagna, raggiungibili solo a piedi o in bicicletta.

RINIZIATIVE01 è il codice coupon che potrà essere utilizzato dalle 10 di venerdì 10 aprile nei link di vendita degli spettacoli per aggiudicarsi i biglietti omaggio, fino a esaurimento disponibilità:

3 maggio, Modigliana, Canzoniere Grecanico Salentino

https://ravenna.tm.vivaticket.com/biglietteria/pub/buyseats/scegliSettorePub.do?idEvento=20851

10 maggio, Santa Sofia, Enzo Avitabile

https://ravenna.tm.vivaticket.com/biglietteria/pub/buyseats/scegliSettorePub.do?idEvento=20864

17 maggio, Forlì, Irene Grandi

https://ravenna.tm.vivaticket.com/biglietteria/pub/buyseats/scegliSettorePub.do?idEvento=20849

24 maggio, Bertinoro, Zé Ibarra

https://ravenna.tm.vivaticket.com/biglietteria/pub/buyseats/scegliSettorePub.do?idEvento=20866

Nato nel 1996, Romagna Iniziative è un consorzio senza fini di lucro la cui filosofia si basa sul restituire alla comunità il valore generato dal lavoro d’impresa, che non deve limitarsi ai risultati economici, ma può e deve avere anche un impatto positivo sul piano sociale e culturale. Oggi Romagna Iniziative riunisce tredici aziende del territorio, diverse per dimensioni e settori; una rete d’imprese che unisce competenze, risorse e sensibilità diverse per promuovere e sostenere iniziative per i giovani nei mondi dello sport e della cultura. Solo negli ultimi anni, oltre 120 progetti e associazioni hanno beneficiato del sostegno di Romagna Iniziative, coinvolgendo più di 10.000 ragazzi e ricevendo complessivamente oltre 500.000 euro in contributi e supporti. Perché i ragazzi di oggi sono i cittadini di domani e sostenere la loro formazione e il loro talento è il modo migliore per costruire il futuro della Romagna.