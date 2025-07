San Rocco in Musica 2025, al via la settima edizione

Dal 2 agosto al 6 settembre torna il festival musicale nel cuore di Bagolino

Torna San Rocco in Musica, la rassegna musicale che ogni estate anima il cuore di Bagolino, borgo medievale tra i più affascinanti della provincia di Brescia e da pochi giorni ufficialmente inserito tra i “Borghi più belli d’Italia”. Giunta alla settima edizione, la manifestazione riporta quest’anno tutta la programmazione nell’arco di un mese dopo la “stagione lunga” sperimentata nel 2024. «Una scelta – spiega il direttore artistico Daniele Richiedei – pensata per restituire al festival la sua forma originaria e la sua intensità, concentrando le energie in poche settimane di grande musica e partecipazione». Tutti gli appuntamenti saranno ospitati nella storica Chiesa di San Rocco, luogo simbolo del festival e spazio d’elezione per l’ascolto e l’incontro.

Un’anteprima a maggio e un’apertura di prestigio L’edizione 2025 si è aperta con un’anteprima speciale il 24 maggio, il concerto dell’Ensemble vocale e strumentale “Dulcedo”. Ma il vero cuore del festival si accenderà il 2 agosto con un evento di assoluto rilievo: il concerto Sibylla Europae che vedrà il ritorno sul palco di San Rocco dello stesso Daniele Richiedei in veste di violino solista, dopo alcuni anni di assenza come esecutore nel festival da lui ideato. Al suo fianco, per la prima volta nella storia della rassegna, l’Orchestra Bazzini Consort che è anche co-organizzatrice del festival.

La serata sarà impreziosita da due prime esecuzioni assolute commissionate dal festival stesso: Echo, firmata dal compositore bresciano Giacomo Gozzini e una nuova versione appositamente realizzata per questa occasione di Europa di Daniele Richiedei. «Scelgo con parsimonia di esibirmi nel festival che dirigo – sottolinea Richiedei – ed è con grande entusiasmo che quest’anno torno a farlo al fianco del Bazzini Consort, ensemble con il quale condividiamo non solo la progettazione del festival ma ora anche il palco. Questa apertura vuole essere un simbolo di dialogo fra identità artistiche diverse, in un momento in cui la musica deve tornare ad essere un linguaggio di incontro».

Un cartellone che spazia dal folk al tango

Dopo l’apertura con un programma cameristico, San Rocco in Musica propone tre appuntamenti che esplorano generi musicali diversi, confermando la varietà e l’originalità della rassegna. Il 16 agosto, in occasione del centenario della morte di Erik Satie, il pianista Pierangelo Taboni porterà il pubblico nel mondo elegante e minimalista del compositore francese e di alcuni suoi contemporanei con il recital “Nouveau”. Il 23 agosto toccherà all’Orchestra Musica Spiccia e al chitarrista e cantante Maurizio Geri guidare un viaggio tra le tradizioni folk italiane e internazionali con il concerto “Di Terra in Terra”. Infine, il 6 settembre, il bandoneon di Gino Zambelli e la chitarra e la voce di Martin Troncozo saranno protagonisti di “Oltre Buenos Aires”, serata dedicata all’autentico tango argentino.

San Rocco OFF: didattica e musica nella natura Il San Rocco OFF, sezione laboratoriale del festival, si arricchisce quest’anno di nuove proposte:

• Dal 18 al 22 agosto si svolgerà il laboratorio didattico musicale “Il Baule dei Suoni” a cura di Giulia Cavicchioni, aperto a bambini e adulti.

• In parallelo, la masterclass di perfezionamento per violino guidata da Daniele Richiedei.

Il 24 agosto, nella suggestiva località “La Pozza”, si terrà il Concerto per Alberi, esito finale del laboratorio didattico: un evento immerso nella natura, fra musica e silenzio del bosco.

Chiude la sezione OFF il concerto speciale “Poesia Alpestre” con l’Orchestra di mandolini e chitarre “Città di Brescia”, il 30 agosto nella Piana del Gaver, in collaborazione con la Pro Loco di Bagolino.

L’angelo di San Rocco Ogni anno il festival si distingue per un angelo diverso, simbolo di rinnovamento ma anche di radicamento a Bagolino, ispirato all’angelo rinascimentale raffigurato negli affreschi della Chiesa di San Rocco. Quello scelto per il 2025 è stato disegnato da Giacomo Rossi e nasce dal gesto delle mani: emblema di forza, creazione e umanità. Sarà l’immagine guida di questa edizione.

LE COLLABORAZIONI

«San Rocco in Musica è un progetto che abbiamo scelto di sostenere in quanto incarna perfettamente lo spirito del bando Valle Sabbia: valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio, coinvolgendo anche le nuove generazioni.È un’esperienza unica che anima le serate estive, attrae visitatori e rafforza il senso di comunità. Un invito aperto a tutti, soprattutto ai più giovani, a riscoprire la bellezza della musica e del nostro territorio» dichiara il Dott. Michele Lancellotti, Consigliere delegato referente del Territorio della Valle Sabbia.

Oltre al supporto della Fondazione della Comunità Bresciana si riconferma anche per il 2025 la partnership tra le associazioni Bazzini Consort e Habitar In Sta Terra, collaborazione fondamentale per la realizzazione del festival.

«Siamo entusiasti di essere per il terzo anno tra gli organizzatori della meravigliosa rassegna San Rocco in Musica, un partenariato che in questi anni ci ha aperto a numerose opportunità e sinergie preziose. Questa intesa ci permette non solo di unire le forze per proporre un’offerta artistica sempre più ricca e di qualità, ma anche di espandere il nostro raggio d’azione: il legame con l’Associazione Habitar in Sta Terra ci offre la stimolante possibilità di contribuire attivamente alla diffusione della musica e della cultura anche nella splendida Valle Sabbia. A rendere questa cooperazione ancora più significativa è lo scambio che nasce dal lavoro congiunto con Daniele Richiedei, musicista che abbiamo avuto il piacere di ospitare più volte nelle nostre iniziative e a cui in questa occasione ci affidiamo per la direzione artistica» commenta Giulio Arnofi, direttore artistico dell’Associazione Bazzini Consort.

«Era il 2019 quando con coraggio ed un pizzico di incoscienza pensammo di poter portare anche in periferia la grande musica; era un esperimento ed una sfida e non avremmo mai immaginato di giungere, oggi, alla presentazione della settima edizione di San Rocco in Musica. Partito sottovoce, di anno in anno ha conquistato pubblico e consensi ed oggi è senza dubbio la manifestazione musicale più importante dell’intera Valle Sabbia e per la presenza di musicisti di livello nazionale e internazionale un appuntamento atteso da tanti appassionati di musica anche della provincia. I meriti sono delle tante associazioni, enti e volontari che ci aiutano e ci sostengono ma un ringraziamento particolare lo dobbiamo alla Fondazione della Comunità Bresciana che sin dal 2019 ha creduto e sostenuto il nostro ambizioso progetto e al direttore artistico Daniele Richiedei, figura fondamentale nella stesura dei programmi e nella ricerca dei musicisti. Ringrazio anche gli altri partner di Habitar in sta terra, la Pro Loco, il Comune di Bagolino e la parrocchia di San Giorgio Martire in Bagolino» conclude Luca Ferremi, presidente dell’Associazione Habitar In Sta Terra.

L’edizione 2025 si arricchisce della collaborazione con Acqua Maniva, nuovo sponsor di San Rocco in Musica, che affianca con entusiasmo la manifestazione nel suo percorso di valorizzazione culturale e territoriale.

IN CARTELLONE

2 agosto, ore 21 – Chiesa di San Rocco Sibylla Europaea Orchestra Bazzini Consort & Daniele Richiedei (violino solista) Musica per violino e orchestra d’archi, da Bach ai giorni nostri, con due prime esecuzioni assolute

16 agosto, ore 21 – Chiesa di San Rocco Nouveau Pierangelo Taboni (pianoforte) Omaggio a Erik Satie e ai suoi contemporanei

23 agosto, ore 21 – Chiesa di San Rocco Di Terra in Terra Orchestra Musica Spiccia & Maurizio Geri (chitarra e voce) Viaggio nella musica folk italiana e internazionale

6 settembre, ore 21 – Chiesa di San Rocco Oltre Buenos Aires Gino Zambelli (bandoneon) & Martin Troncozo (chitarra e voce) Alla scoperta del tango argentino più autentico

SAN ROCCO OFF, dal 18 al 22 agosto

Laboratorio didattico – Il Baule dei Suoni Docente: Giulia Cavicchioni

Masterclass di perfezionamento in violino Docente: Daniele Richiedei

Iscrizioni entro il 3 agosto: +39 350 1381 535 / sanroccoinmusica.bagolino@gmail.com

24 agosto, ore 10.30 – Località “La Pozza” Concerto per Alberi Concerto finale del laboratorio “Il Baule dei Suoni” immerso nella faggeta

30 agosto, ore 16.30 – Piana del Gaver Poesia Alpestre Orchestra di mandolini e chitarre “Città di Brescia” in collaborazione con la Pro Loco di Bagolino

BIGLIETTI & ABBONAMENTI

Biglietto singolo: €8 Ingresso gratuito per gli under 25

I biglietti sono acquistabili all’ingresso o online su: www.ticketsms.it

Abbonamento ai 4 concerti principali: €20 (entro il 2 agosto)

Prenotazioni: +39 350 1381 535 sanroccoinmusica.bagolino@gmail.com

San Rocco in Musica 2025 è organizzato dall’Associazione Habitar In Sta Terra in partnership con l’Associazione Bazzini Consort. Il festival è reso possibile grazie alla fruttuosa collaborazione con la Pro Loco di Bagolino e la Parrocchia di Bagolino, oltre al sostegno finanziario di: Fondazione Della Comunità Bresciana Onlus, Fondazione ASM (Gruppo A2A), Acqua Maniva, Comunità Montana di Valle Sabbia e Comune di Bagolino.