India Città Aperta, gli eventi dal 22 al 27 luglio

A Roma teatro, musica e incontri negli spazi esterni dell'India

Si apre una nuova settimana, ricca di appuntamenti, per INDIA CITTA’ APERTA, l’iniziativa, promossa dal Teatro di Roma in collaborazione con Dominio Pubblico ETS. Dal 22 al 27 luglio tanto teatro, musica e incontri abiteranno gli spazi esterni del Teatro India.

Martedì 22 luglio (ore 21) l’attualità approda in scena con GAZA ORA – RITRATTI DA HOSSAM, un progetto di Az Theatre, ideato e curato per l’Italia da Jonathan Chadwick e Iante Roach. Hossam al-Madhoun, noto attore e produttore teatrale di Gaza, mentre vive la distruzione della sua casa, dei suoi amici e della sua famiglia, inizia a scrivere. Le straordinarie storie del teatrante ci invitano all’ascolto e a diventarne testimoni. Hossam dà voce non solo al dolore ma anche all’assurdo, e persino al comico. Rivela come la vita quotidiana e la ricerca della dignità e dell’amore persistano irriducibili nell’inferno in cui Gaza è stata costretta a trasformarsi. A seguire, alle 22:30 in Arena, è la volta di OPEN! REVOLUTION, spettacolo teatrale scritto e diretto da Alessandro Ienzi – Compagnia Raizes, che esplora il mondo contemporaneo, le sue divisioni, contraddizioni e speranze attraverso gli occhi di 5 giovani performers provenienti da tutto il mondo e che rappresentano personalmente diverse comunità con minori possibilità o che sperimentano esclusione sociale o emarginazione. La guerra, la morte, le sparizioni illegali, le migrazioni forzate, l’emarginazione a causa dell’orientamento sessuale o dell’appartenenza ad un determinato gruppo linguistico, etnico o religioso sono alcune delle facce di questo prisma, attorno a cui i giovani performers danno vita ad un viaggio, tra musica, suoni, parole, creando continue immagini che si sovrappongono e poi svaniscono. Ne viene fuori una lunga corsa protesa agli orizzonti della speranza che sembrano essere soffocati dalle immagini che popolano i nostri schermi grandi e piccoli. I performer, alcuni con disabilità e con passato di migrazione di prima e seconda generazione, danno vita ad un’esperienza inclusiva, in cui gli apparenti limiti di ciascuno si trasformano in universi di resilienza e forza.

Mercoledì 23 luglio spazio ai più piccoli e alle loro famiglie dalle 19 (area giardino): India Kidz è un programma con diverse attività ludiche e artistiche a cura dell’associazione Zip Zone, dalla pittura alle bolle di sapone, passando per giochi e attività di formazione, e con BIG BABOL CIRCUS di e con Daniele Antonini, spettacolo che vede alternarsi magie comiche, giocolerie, clownerie e l’immancabile esibizione delle bolle di sapone manipolate con le mani e giganti.

ASSEMBLAMENTI – PRATICHE TEATRALI DI VICINANZA di e con Luca D’Addino e Enrico Pittaluga di Generazione Disagio dà il via alle ore 19 presso l’area giardino alla serata di giovedì 24 luglio. Assemblamenti è un’occupazione temporanea di uno spazio comune attraverso uno spettacolo di teatro interattivo: un esperimento di cittadinanza attiva per ricostruire una comunità e trasformare un semplice luogo di passaggio in uno spazio di aggregazione, rimettendo al centro la socialità e la vicinanza tra le persone che lo abitano abitualmente o lo attraversano.

Successivamente, alle 21, l’arena si animerà con UNO SPETTACOLO DI LEONARDO MANZAN di e con Paola Giannini, Leonardo Manzan e Rocco Placidi e la regia di Leonardo Manzan.

In una mostra che diventa spettacolo, Leonardo Manzan espone sé stesso come opera d’arte e offre così un cabaret di assurdità, paradossi e provocazioni narcisistiche in una performance convintamente autoreferenziale. Uno spettacolo contro i luoghi comuni dell’arte contemporanea, una parodia dell’autofiction che riflette sul problema del culto di sé in assenza di sé, sul dramma di chi dice io senza nessuno che gli risponda tu e sulla mediocrità che si autocelebra. In chiusura, alle 22:30, la musica di PALCO DI MEZZA ESTATE con CHINO e CO2 BABY. Michele Mieli, nato a Roma, nel 2001. Inizia a scrivere testi a 15 anni. Registra timidamente le prime canzoni nella propria cameretta, esplorando molti generi. Si fa notare caricando tracce su SoundCloud e fonda il collettivo artistico Fake Gang. Nel 2023 è ideatore e direttore artistico del mixtape PROGETTO X che vanta la partecipazione di 18 artisti da tutta la penisola, ognuno col proprio stile. Filippo Pisani in arte Chino, è un rapper classe duemila di Roma. Scopre il rap tra i banchi del liceo, e da lì decide di intraprendere questa strada. Nel 2020, entra a far parte della famiglia di Grande Onda, con la quale è tutt’ora attiva la collaborazione, e con cui firma e pubblica tre dischi di cui due ep, e il disco vincitore del premio Siae Per Chi Crea 2024.

Venerdì 25 luglio protagonisti saranno la poesia e la parola. Alle 19:00 presso l’area giardino appuntamento con NOTTI D’ARTE: VOCI DI LIBRI a cura di Community C.A.S.A. in collaborazione con Zip_Zone. Notti d’Arte è un’esperienza immersiva tra poesia e musica, un viaggio emozionale che unisce persone, generazioni e linguaggi artistici diversi attraverso la bellezza della parola, dell’immagine e del suono. Protagonisti giovani talenti emergenti nel campo della poesia e della musica. Alle 21, presso l’Arena, si terranno, invece, le sfide tra poeti di ALL STAR POETRY SLAM, a cura di WOW incendi spontanei. Una sfida. Sei poeti. Tre minuti a testa, testi propri, solo corpo e voce. Il migliore sarà decretato dal pubblico. Una competizione tra alcune delle voci più potenti della scena di poesia performativa italiana, guidati dal Maestro di Cerimonia (EmCee).

Sabato 26 luglio torna alle 19, presso l’area giardino, Giulia Anania con il talk BOOKVIBES – L’ARTE DELLA GIOIA E DELLE STELLE. Un tramonto dedicato alla grande autrice Goliarda Sapienza in collaborazione con Chiara Mazza, fondatrice de “Il talento di Roma”. Insieme a lei l’oroscopo dell’astrologa Astronza, Fabiana Guarcini, che racconterà come scrivono i segni zodiacali e Simon & the Stars con la presentazione di Oroscopo 2025, il suo libro bestseller. Alle 21, presso l’arena un nuovo appuntamento con BEIRICORDI SHOW N.32, un progetto di Anomalia Media in collaborazione con Zip_Zone, a cura di Marcello Caporiccio, Silvia Ignoto, Emma Quartullo, con Bouganville, Emma Quartullo, Silvia Ignoto, Federica Dordei.

BeiRicordi Show è uno spettacolo dal vivo nato nel 2022, un varietà contemporaneo, con attori, musicisti e performer under 35. Dalla sua nascita, BeiRicordi ha collaborato con oltre 150 artistə, prodotto 30 edizioni e registrato più di 3.000 spettatori.

Infine, domenica 27 luglio, una nuova SERATA AMORUCCI, lo storico format queer e fomo dedicato alle donne di qualsiasi genere ideato da Giulia Ananìa e che anima da oltre 10 anni gli innamoramenti di una notte o per sempre attraverso lunghe sessioni di balera, balli lenti e veloci, il generatore automatico di dichiarazioni d’amore, sport estremi al femminile, collaborazioni tra arti e soprattutto l’intervento di grandi artiste a sovvertire il concetto pornografico per cui parlare d’amore oggi sembra qualcosa di cui vergognarsi. Si terrà la presentazione di Fame mia – quasi una biografia, che andrà in scena alle 21 presso l’Arena.

FAME MIA – QUASI UNA BIOGRAFIA di Annachiara Marchioro, con la regia di Serena Sinigaglia, è uno spettacolo comico e poetico che racconta la storia di una donna che ha tanta fame, così tanta fame da smettere di mangiare. Liberamente ispirato ad un romanzo di Amélie Nothomb, a cui deve la più profonda ispirazione e l’ironia tagliente, lo spettacolo ne sfoca i contorni, fino a trasformarlo in una storia molto italiana, la storia dell’attrice che la interpreta. Siamo a Venezia, nel pieno degli anni ‘80, e come l’acqua dei canali scorre il racconto, dove Veneziano e italiano si alternano, passandosi la staffetta linguistica e segnando l’identità dei personaggi che affollano la memoria della protagonista. Tutta l’Italia si affaccia alla tavola di questo racconto: un’insegnante pugliese, la migliore amica napoletana. Non potrebbe che essere così, dato che in Italia si parla solo di cibo.

Chiude la serata, alle 22:30 | area giardino, la musica di FRANCESCO DE CARLO & I TU IN CONCERTO, a cura di Big Star. Francesco De Carlo e i TU tornano sul palco insieme per una carrellata delle loro stupide canzoni, come quelle che sono di recente finite in tv nel programma IN&OUT su TV8. Sarà anche occasione per presentare il nuovissimo album dei TU Cassetto, al quale ha partecipato lo stesso Francesco De Carlo.

Non mancheranno, in questa seconda settimana di eventi, le attività collaterali della rassegna. Mercoledì 23 luglio dalle 11:00 alle 17:00 si terrà il laboratorio PLAY EUROPE!, a cura di Arci Solidarietà SCS in collaborazione con l’Orchestra Improvvisata. Ways of Europe è un progetto europeo, coordinato da Arci Solidarietà, che promuove pratiche culturali e politiche inclusive per dare voce alle soggettività strutturalmente messe al margine. L’Orchestra Improvvisata, guidata da Gonzalo Teijeiro, condurrà un workshop basato sul linguaggio del “Ritmo con Segni”: un metodo gestuale che permette di improvvisare collettivamente, ascoltarsi, costruire senso comune e dare forma sonora a emozioni e narrazioni condivise.

Nel Foyer Sala A continuerà fino al 3 agosto la mostra FROM PAGE TO PLATE. SKETCHING FOOD RESILIENCE: CIBO BY “DOMANI” a cura di Carlotta Vacchelli e Michela Rossi “Sonno”, che esplora il tema della resilienza alimentare attraverso l’arte dell’illustrazione, proposta come strumento critico per raccontare e analizzare le sfide legate alla produzione, distribuzione e accesso al cibo nella contemporaneità, soprattutto alla luce di crisi climatica, disparità e instabilità sociale. Articolata in sei sezioni tematiche – nutrizione, biodiversità, governance, stabilità, equità sociale e culture del cibo – il percorso espositivo intreccia ricerca giornalistica e visiva per offrire una riflessione profonda e accessibile sull’alimentazione nell’attualità.

Per tutta la rassegna dalle 19:00-23:00 nell’ area giardino spazio a SOTTO UNA BUONA STELLA – LIBRI E ALTRI SOGNI a cura di Red Star Press. Fondata nel 2012, la Red Star Press è una casa editrice in movimento. Dalle librerie di tutta Italia alle strade del mondo, patrocina pubblicazioni ed eventi dedicati alla storia del movimento operaio e delle lotte di liberazione, con particolare attenzione ai temi della controcultura, del cambiamento sociale e dello sport popolare.

Fondazione Teatro di Roma _www.teatrodiroma.net

Teatro India Lungotevere Vittorio Gassman, 1 (già Lungotevere dei Papareschi) – Roma

Biglietteria: tel. +39 06 877 522 10 – biglietteriaindia@teatrodiroma.net _

Biglietti: Ingresso a pagamento per gli eventi in Arena € 10

Ingresso gratuito per tutti gli eventi in Area Giardino e BeiRicordi Show

Orari spettacolo: dalle 19 alle 22:30