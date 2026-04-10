ProsaVicenza Mutazioni 06” al Teatro Spazio Bixio Ultima modifica: 10 Aprile 2026 10:25 Redazione Condividi 56 CONDIVIDI M.A.D. – Mamme Adottive Disperate Il Premio Hystrio diventa un festival in scena per 3 giorni, dal 23 al 25 giugno 2011 al Teatro Puccini di Milano. Antigone delle città Uscio e bottega di Francesca Giaconi e Lorenzo Bianchi “Canale Cavour – Tutto e solo di braccia e di badile” Sign Up For Daily NewsletterBe keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.[mc4wp_form]By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time. Condividi questo articolo Facebook Copy Link Print Articolo precedente ROMAGNA IN FIORE Social9.8KLike3.6KFollow35SubscribeSostieni Teatrionline News Mutazioni 06” al Teatro Spazio Bixio Prosa Vicenza ROMAGNA IN FIORE Festival/Rassegna Forlì “Notte Morricone” al Teatro Regio Danza/Balletto Parma LA COMPAGNIA DELLE SEGGIOLE Il teatro nei luoghi della storia Featured Firenze Prosa