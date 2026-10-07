Spazio Diamante, Vocifero – Tra le forme della Slam Poetry

Dal 12 al 15 ottobre

VOCIFERO

TRA LE FORME DELLA SLAM POETRY

da un progetto di Rossella Marchi

a cura di A.T.C. Saltimbanco ETS

12 – 15 ottobre 2026 | sala white

SPAZIO DIAMANTE

Tra Spazio Impero e Spazio Diamante, a Roma, un progetto curato dall’Associazione Teatrale Culturale Saltimbanco Ets ideato da Rossella Marchi, dedicato alla poesia performativa tra formazione, residenze artistiche, spettacoli e Poetry Slam.

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2026 promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, in collaborazione con SIAE.

C’è stato un tempo in cui la poesia non abitava le pagine. Prima di essere scritta, era voce, corpo, memoria condivisa. È da questa sua natura antica e insieme profondamente contemporanea che nasce VOCIFERO – Tra le forme della Slam Poetry, progetto allestito sino al 15 ottobre 2026 che attraversa Spazio Impero e Spazio Diamante, mettendo in dialogo formazione, creazione artistica e incontro con il pubblico. Nata dall’intreccio tra scrittura, oralità e performance, la Slam Poetry ha riportato la parola poetica in una dimensione collettiva e partecipata, avvicinando soprattutto le nuove generazioni. Una forma capace di attraversare questioni sociali, politiche, identitarie ed esistenziali attraverso una poesia che torna ad avere un corpo, una voce e, soprattutto, qualcuno a cui rivolgersi.

Vincitore dell’Avviso Pubblico “Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro – Anno 2026”, promosso da Roma Capitale con il contributo del MiC, VOCIFERO trova non casualmente casa tra Torpignattara e Pigneto, territori segnati da una forte pluralità linguistica, sociale e generazionale. Il progetto sceglie di guardare alla periferia non come a uno spazio da riempire, ma come a un luogo già attraversato da storie, energie e immaginari che hanno bisogno di occasioni per emergere, confrontarsi e trovare ascolto. Il programma ha avuto inizio allo Spazio Impero con “Ad alta voce Poetry Lab”, laboratorio gratuito di poesia performativa condotto da Giuliano Logos primo italiano vincitore del Campionato Mondiale di Poetry Slam rivolto a 8 giovani under 30 neodiplomati nelle accademie di recitazione, selezionati tramite curriculum inviato.

Venti ore di lavoro sulla scrittura per la scena, la spoken word, la voce, il corpo e la relazione con il pubblico, che culmineranno il 14 ottobre in una restituzione pubblica allo Spazio Diamante. VOCIFERO sostiene inoltre la nuova creazione attraverso due residenze artistiche: “Baciami in un bar” di Olympia e Celeste Miraka, con il tutoraggio di Mauro Lamantia, e “Sirene” di Dario De Angelis, dramaturg Francesco Alberici e tutor Lucia Raffaella Mariani. Due percorsi differenti che attraversano identità, relazioni, appartenenza e marginalità e che saranno presentati al pubblico in forma di studio nella serata conclusiva del 15 ottobre.

Allo Spazio Diamante Il 12 ottobre sarà la volta della Serata Queer Poetry Slam, curata da WOW – Incendi Spontanei e Questa Cosa Queer: sei performer, testi originali, tre minuti a disposizione e soltanto corpo e voce. A decidere sarà una giuria popolare estratta tra gli spettatori, trasformando la platea in parte attiva dell’esperienza poetica. Arriveranno anche due campioni mondiali di Slam Poetry: Lorenzo Maragoni, il 13 ottobre con Live Poetry, e Giuliano Logos, il 14 ottobre con MÖBIUS, spettacolo interattivo nel quale le scelte del pubblico determinano lo sviluppo della narrazione.

Con VOCIFERO la poesia esce così dalla pagina per tornare nello spazio che le appartiene da sempre: quello tra una voce che prende parola e qualcuno che sceglie di ascoltarla.

CALENDARIO

LUNEDÌ 12 OTTOBRE 2026

h. 20.00 | sala white

SERATA SLAM POETRY

a cura di WOW – Incendi Spontanei ▪ Questa Cosa Queer

MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2026

h. 20.30 | sala white

LIVE POETRY

di e con Lorenzo Maragoni

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2026

h. 11.00 | sala white

restituzione AD ALTA VOCE POETRY LAB

a cura di Giuliano Logos

h. 20.30 | sala white

MOBIUS

di e con Giuliano Logos

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2026

h. 20.00 | sala white

restituzione residenza BACIAMI IN UN BAR

di e con Olympia e Celeste Miraka

h. 21.00 | sala white

restituzione residenza SIRENE

di e con Dario De Angelis

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti per gli appuntamenti aperti al pubblico con prenotazione obbligatoria a botteghino@spaziodiamante.it

Per candidarsi al laboratorio di poetry slam con Giuliano Logos scrivere a stap@teatrobrancaccio.it inviando il proprio curriculum

Per la mobilità sostenibile: www.atcsaltimbanco.com