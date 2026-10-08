QUESTO FINE SETTIMANA, INSIEME Sabato all’Antella.

Le storie vi aspettano. Tra due giorni torniamo all’Antella. Domenica si riaprono per noi i luoghi segreti della Pergola. E la settimana successiva ci ritroviamo a Palazzo Medici Riccardi, sulle tracce della Congiura dei Pazzi. Sabato 10 ottobre · ore 21:00 · al coperto SCEGLI IL TUO POSTO PER SABATO

SABATO 10 OTTOBRE · ORE 21:00 170 anni del

Cimitero dell’Antella Un luogo che prende voce e racconta le persone, le opere d’arte e i ricordi che ne hanno attraversato la storia. Vi aspettiamo per una replica straordinaria dello storytelling con testi di Fiammetta Perugi e regia di Sabrina Tinalli. Lo spettacolo si svolge al coperto.

Cimitero Monumentale dell’Antella · Via di Montisoni 14

Biglietto unico € 15. SABATO ALL’ANTELLA · ACQUISTA IL BIGLIETTO Scopri la storia dello spettacolo Per l’acquisto online si aggiungono i costi indicati da TicketOne.

DOMENICA 11 OTTOBRE · PRIMO APPUNTAMENTO In sua movenza è fermo Alla Pergola comincia la XXI edizione.

Il teatro ha molto da raccontare anche a sipario chiuso. Riparte il viaggio fra i mestieri della scena e gli ambienti della Pergola normalmente nascosti al pubblico. Domenica 11 ottobre

Intero € 15 · Ridotto € 12

Durata: circa 1 ora e 15 minuti. Scegliete l’orario di partenza nella biglietteria ufficiale. Il prossimo appuntamento sarà l’8 novembre. 11 OTTOBRE · ORARI E BIGLIETTI Il viaggio e tutte le domeniche della stagione

16 E 17 OTTOBRE · ORE 20:30 E 21:30 La Congiura dei Pazzi Intrighi, ambizioni e tradimenti prendono vita nei luoghi del potere mediceo. Entrate con noi a Palazzo Medici Riccardi per un viaggio nella Firenze del Rinascimento. Al termine, visita straordinaria alla Cappella dei Magi. Via Cavour 3, Firenze · Intero € 20 · Ridotto € 17 SCEGLI LA REPLICA SU TICKETONE Scopri lo spettacolo

ANCHE A NOVEMBRE 13 novembre: serata gratuita offerta da Fondazione CR Firenze, con repliche alle 20:30 e 21:30. Prenotazioni obbligatorie dal 26 ottobre sulla piattaforma della Fondazione. Informazioni sulla serata gratuita 14 novembre: repliche ordinarie alle 20:30 e 21:30, con biglietti su TicketOne.

DA SEGNARE IN AGENDA E poi, ancora teatro. Gli altri appuntamenti, da ottobre al nuovo anno.

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE · ORE 20:00 Nettare di…Vino Da Cooking in Florence, una serata con Fabio Baronti e Sabrina Tinalli: parole, poesia e musica accompagnate da cena buffet e degustazione di vini. Via Lapo Castiglionchio 8, Firenze · € 50

Prenotazione obbligatoria. Scopri la serata e come prenotare

VENERDÌ 30 OTTOBRE · ORE 20:00 L’inganno è servito Pasta, pizza e gelato: tre simboli della cucina italiana e le storie che li accompagnano. Alla Scuola Cordon Bleu torna il piccolo catalogo di bugie culinarie, con lettura drammatizzata e degustazione dei piatti raccontati. Il secondo appuntamento del ciclo.

Via Giusti 7, Firenze · € 40. SCOPRI LA SERATA DEL 30 OTTOBRE

31 OTTOBRE · ORE 21:00 / 1° NOVEMBRE · ORE 18:00 Día de Muertos A Badia a Settimo, il ricordo diventa racconto e musica dal vivo. Con Mariachi el Magnifico de Florencia, vi accompagniamo nella tradizione messicana del giorno dei morti. Abbazia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo, Scandicci.

Intero € 20 · Ridotto € 17. DÍA DE MUERTOS · BIGLIETTI Scopri lo spettacolo

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE · ORE 21:00 Sotto una gran piova d’acqua… Per i 60 anni dell’alluvione di Firenze, torniamo al Teatro Niccolini con la lettura drammatizzata nata per il cinquantenario. Tre sguardi raccontano la città ferita e la sua rinascita. Teatro Niccolini · Via Ricasoli 3

Biglietto unico € 15 · Circa 60 minuti. 4 NOVEMBRE · BIGLIETTI AL NICCOLINI Leggi la presentazione

IL RITORNO · VENERDÌ 20 NOVEMBRE · ORE 21:00 Digitale Purpurea Una commedia noir contro la violenza sulle donne.

Firenze, 1969. Due sorelle decidono di salvare la maggiore dall’uomo violento che sta per sposare. Il piano? Commettere un omicidio e rimanere impunite. La commedia di Caterina Baronti, con la regia di Chiara Macinai, torna con un cast rinnovato al Teatro Niccolini. Platea € 20 · Palchi € 17

Studenti e under 25 € 15, alla biglietteria del teatro. 20 NOVEMBRE · ACQUISTA SU BOXOL Scopri il ritorno di Digitale Purpurea

31 DICEMBRE 2026 · 3 E 6 GENNAIO 2027 L’Acqua Cheta al Niccolini Il vernacolo di Augusto Novelli, gli equivoci e la Firenze popolare: cominciate a immaginare il vostro Capodanno con le Seggiole. 31 dicembre · ore 19:00 e 22:00

3 e 6 gennaio · ore 17:00 SCEGLI LA TUA REPLICA