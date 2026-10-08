Sabato all’Antella. Le storie vi aspettano

La Compagnia delle Seggiole
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|QUESTO FINE SETTIMANA, INSIEME
Sabato all’Antella.
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170 anni del
Cimitero dell’Antella
Cimitero dell’Antella
Un luogo che prende voce e racconta le persone, le opere d’arte e i ricordi che ne hanno attraversato la storia. Vi aspettiamo per una replica straordinaria dello storytelling con testi di Fiammetta Perugi e regia di Sabrina Tinalli.
Lo spettacolo si svolge al coperto.
Cimitero Monumentale dell’Antella · Via di Montisoni 14
Biglietto unico € 15.
|SABATO ALL’ANTELLA · ACQUISTA IL BIGLIETTO
Scopri la storia dello spettacolo
Per l’acquisto online si aggiungono i costi indicati da TicketOne.
In sua movenza è fermo
Alla Pergola comincia la XXI edizione.
|Il teatro ha molto da raccontare anche a sipario chiuso. Riparte il viaggio fra i mestieri della scena e gli ambienti della Pergola normalmente nascosti al pubblico.
Domenica 11 ottobre
Scegliete l’orario di partenza nella biglietteria ufficiale. Il prossimo appuntamento sarà l’8 novembre.
|11 OTTOBRE · ORARI E BIGLIETTI
La Congiura dei Pazzi
|Intrighi, ambizioni e tradimenti prendono vita nei luoghi del potere mediceo. Entrate con noi a Palazzo Medici Riccardi per un viaggio nella Firenze del Rinascimento.
Al termine, visita straordinaria alla Cappella dei Magi.
Via Cavour 3, Firenze · Intero € 20 · Ridotto € 17
|SCEGLI LA REPLICA SU TICKETONE
13 novembre: serata gratuita offerta da Fondazione CR Firenze, con repliche alle 20:30 e 21:30. Prenotazioni obbligatorie dal 26 ottobre sulla piattaforma della Fondazione.
Informazioni sulla serata gratuita
14 novembre: repliche ordinarie alle 20:30 e 21:30, con biglietti su TicketOne.
E poi, ancora teatro.
Gli altri appuntamenti, da ottobre al nuovo anno.
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE · ORE 20:00
Nettare di…Vino
|Da Cooking in Florence, una serata con Fabio Baronti e Sabrina Tinalli: parole, poesia e musica accompagnate da cena buffet e degustazione di vini.
Via Lapo Castiglionchio 8, Firenze · € 50
VENERDÌ 30 OTTOBRE · ORE 20:00
L’inganno è servito
|Pasta, pizza e gelato: tre simboli della cucina italiana e le storie che li accompagnano. Alla Scuola Cordon Bleu torna il piccolo catalogo di bugie culinarie, con lettura drammatizzata e degustazione dei piatti raccontati.
Il secondo appuntamento del ciclo.
Día de Muertos
|DÍA DE MUERTOS · BIGLIETTI
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE · ORE 21:00
Sotto una gran piova d’acqua…
|Per i 60 anni dell’alluvione di Firenze, torniamo al Teatro Niccolini con la lettura drammatizzata nata per il cinquantenario. Tre sguardi raccontano la città ferita e la sua rinascita.
Teatro Niccolini · Via Ricasoli 3
|4 NOVEMBRE · BIGLIETTI AL NICCOLINI
Digitale Purpurea
Una commedia noir contro la violenza sulle donne.
La commedia di Caterina Baronti, con la regia di Chiara Macinai, torna con un cast rinnovato al Teatro Niccolini.
Platea € 20 · Palchi € 17
Studenti e under 25 € 15, alla biglietteria del teatro.
|20 NOVEMBRE · ACQUISTA SU BOXOL
L’Acqua Cheta al Niccolini
Il vernacolo di Augusto Novelli, gli equivoci e la Firenze popolare: cominciate a immaginare il vostro Capodanno con le Seggiole.
31 dicembre · ore 19:00 e 22:00
3 e 6 gennaio · ore 17:00
|SCEGLI LA TUA REPLICA
Il primo incontro è sabato.
10 ottobre, ore 21: vi aspettiamo all’Antella.
Portate con voi chi ama il teatro e le storie del nostro territorio.
|CI VEDIAMO ALL’ANTELLA
Via San Piero a Quaracchi 17/15 · 50145 Firenze
CF 94074850481 · P. IVA 02292990484Tutti gli spettacoli sul nostro sito