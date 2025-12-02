Firenze, 2 dicembre 2025

La Fondazione Franco Zeffirelli annuncia il convegno “La Scuola Fiorentina del Costume Teatrale”, in programma il 5 dicembre 2025 nelle aule della Fondazione. Un appuntamento che riunisce studiosi, professionisti, costumisti e testimoni di una tradizione artistica che, da quasi un secolo, ha reso Firenze uno dei centri più prolifici nella creazione del costume per il teatro, la musica e il cinema.

L’iniziativa, curata da Maria Alberti, Caterina d’Amico e Renzo Guardenti, nasce dall’esigenza di approfondire la storia del costume teatrale attraverso un’indagine mirata al territorio fiorentino e al suo straordinario humus culturale. Un contesto dove, accanto alle accademie e alle botteghe d’arte, si è sviluppata una vera scuola di maestri del costume, spesso legati da collaborazioni, amicizie e percorsi formativi condivisi.

Il convegno intende fare luce sulle condizioni culturali che hanno reso possibile questa eccezionale concentrazione di talenti, mettendo in dialogo ricerca accademica, testimonianze dirette, percorsi professionali e tradizione artigianale. Particolare attenzione sarà rivolta alle figure che hanno contribuito a definire lo stile fiorentino del costume teatrale e cinematografico nel Novecento, alla centralità delle sartorie d’eccellenza e al ruolo delle istituzioni formative, dalle Accademie alle scuole d’arte.

La giornata si articolerà in due sessioni – mattutina e pomeridiana – con interventi dedicati agli artisti, alle scuole, alle sartorie e ai rapporti fra arti figurative e costume scenico. Il programma completo sarà disponibile in allegato e sul sito ufficiale della Fondazione.

Durante il convegno sarà trasmessa la diretta YouTube sul canale ufficiale della Fondazione Zeffirelli, rendendo accessibili gli interventi anche al pubblico remoto e agli studiosi internazionali.

Il convegno si svolgerà in lingua italiana.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.