Capodanno all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, gli eventi gratuiti

Il 1 gennaio 2025 dalle ore 15 ballo, musica, teatro, mostre e illuminazioni spettacolari per una giornata di Festa

Capodanno all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Un inizio di anno all’insegna della Musica e della Cultura con eventi gratuiti per tutti

La Fondazione Musica per Roma inaugura il nuovo anno all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e alla Casa del Jazz con una giornata speciale di eventi gratuiti per il pubblico. L’iniziativa fa parte di Capodarte 2025.

Un giorno di festa pensato per tutti, bambini, famiglie e adulti che troveranno nelle sale dell’Auditorium e in cavea, musica, teatro per ragazzi, danza, mostre, il tutto arricchito dal bellissimo albero di Natale, da un’illuminazione creata ad hoc per impreziosire con suggestivi giochi di luce tutto il porticato e da un videomapping che decorerà la cupola della Sinopoli. Per l’occasione sarà illuminata anche la Villa romana, cuore dell’Auditorium.

Dalle ore 15 prenderà il via il Primo Ballo all’Auditorium, una vera e propria maratona di ballo che invaderà gli spazi esterni e interni dell’Auditorium dando la possibilità alle comunità, alle scuole di ballo ma anche ai semplici appassionati di danzare fino a sera. Un’occasione unica per iniziare l’anno all’insegna del ritmo e del divertimento. Tanti i generi tra cui scegliere: Tango sotto il porticato, Swing in Cavea, ballo liscio nel Foyer Sinopoli, Silent disco con DJ set di Federica Sco nello Spazio Risonanze. Una festa danzante diffusa in cui le comunità organizzate e spontanee saranno invitate a diventare protagoniste insieme ai semplici curiosi e appassionati. Non mancherà la musica dal vivo con un concerto di grande qualità artistica e resa spettacolare a cura di Giorgio Cùscito & The Jeepers, interpreti di prim’ordine della musica swing e lindy hop che, muovendo dall’universo del jazz, riempiono le piste da ballo.

Per i più piccoli alle ore 17 nel Teatro Studio Borgna la compagnia Imagin.art presenterà lo spettacolo A city of shadows, una esperienza partecipativa per un pubblico dai sei anni che fonde danza urbana, cultura contemporanea, esperienza tattile con giochi di luce e colori.

La giornata di festa proseguirà in Sala Santa Cecilia dove alle ore 19 sarà possibile assistere allo straordinario concerto dei New York Voices, il gruppo vocale celebre per la sua miscela unica di jazz, pop e swing, impreziosita da armonie vocali mozzafiato e arrangiamenti sofisticati. Con un repertorio che va dai classici del jazz a sorprendenti reinterpretazioni moderne, i New York Voices riescono a incantare il pubblico di tutte le età, combinando tecnica impeccabile e profonda passione per la musica. Il loro stile, raffinato e accessibile, li ha resi un’icona della scena musicale internazionale

Per gli appassionati d’arte due le mostre a ingresso gratuito: Il colore del silenzio di Carlo Verdone e Contrattempo di Paola Gandolfi. Verdone, conosciuto e applaudito in tutta Italia per il suo straordinario talento cinematografico e per la sua capacità di raccontare Roma e la sua vitalità con sensibilità e ironia, svela un lato inedito della sua creatività: quello di fotografo. La mostra di Paola Gandolfi si inserisce invece nel progetto espositivo della Fondazione Musica per Roma “The Female Gaze”, un’iniziativa che negli anni ha dato spazio alle opere di artiste che mettono mettendo al centro una riflessione sul femminile.

Alla Casa del Jazz il nuovo anno si festeggia dalle ore 16 con il concerto di Vittorio Esposito accompagnato dal suo Trio per proseguire alle 18 con il Simone Sansonetti Quartet. Chiuderà la giornata a Villa Osio Vittorio Cuculo alle ore 20.

Ulteriori informazioni su www.auditorium.com e www.casadeljazz.com