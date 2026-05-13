Teatro dell’Opera di Roma, i 100 anni di Hans Werner Henze

Dal 15 al 21 maggio in scena al Teatro Nazionale: El Cimarrón e, in prima italiana, La piccola cubana con la regia di Michael Kerstan

Il Teatro dell’Opera di Roma celebra i 100 anni della nascita di Hans Werner Henze , fra i maggiori compositori del secondi Novecento, con un ideale dittico, in scena al Teatro Nazionale di Roma, dal 15 al 21 maggio.

Entrambi i lavori proposti si caratterizzano per l’impegno civile, il legame fra ricerca musicale e la scrittura del cubano Miguel Barnet: La piccola cubana, tratta dal romanzo di Barnet Canción de Rachel, viene proposta, in prima italiana ed El Cimarrón, è la biografia in forma di recital basata sulla vita di Esteban Montejo, ex schiavo fuggitivo di cui Barnet ha raccolto le memorie.

Le due opere ruotano intorno a temi importanti, fra la ricerca del teatro politico, la responsabilità sociale dell’arte, la consapevolezza identitaria, la libertà espressiva di Henze che unisce alla traduzione strumentale europea la sonorità dell’area caraibico-africana.

Gli allestimenti sono curati da Michael Kerstan, regista, drammaturgo, nonché presidente della Fondazione Hans Werner Henze, specializzato nel corso della sua carriera alla diffusione e valorizzazione delle opere del compositore tedesco legato all’Italia.

La Ne El Cimarrón anche Christina Schorn-Mancinelli alla chitarra, Ivan Mancinelli alle percussioni e Camilla Hoitenga al flauto. I musicisti formano insieme con Michael Kerstan El Cimarrón-Ensemble che porta in scena El Cimarrón da 25 anni in tournée in Europa e Stati Uniti. affidata tedesco Roland Böer, dal 2002 al 2008 alla guida dell’Opera di Francoforte, direttore musicale del Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano e che in carriera vanta collaborazioni con William Kentridge e la Filarmonica della Scala.

La serata si apre con La piccola cubana, vaudeville in cinque scene tratto dal romanzo Canción de Rachel pubblicato a Cuba nel 1969 da Miguel Barnet, biografia romanzata di Elsa Borges, nome d’arte “Rachel” figura che ha ispirato diversi adattamenti.

Il recital El Cimarrón, presentato per la prima volta nel 1970 all’Aldeburgh Festival nel Regno Unito, è una biografia costruita su episodi della vita del cimarrón, vale a dire “schiavo fuggitivo nei boschi”,Esteban Montejo, narrata dalla voce del baritono che dialoga con gli strumenti. Il libretto si basa sul testo originale Biografía de un cimarrón di Barnet, che aveva raccolto la testimonianza diretta di Montejo, prima schiavo fuggito, poi testimone della Guerra d’indipendenza Cubana, e della Repubblica, diventando un classico della letteratura cubana.

Protagoniste le voci del baritono Robert Koller, sul palco per entrambe le opere, ne La piccola cubana spazio alle attrici Jeannine Hirzel e Johanne Dähler rispettivamente nei ruoli di Rachel e Ofelia oltre al soprano Flávia Stricker, il mezzosoprano Julia Deit-Ferrand e il tenore Stuart Patterson. I costumi sono firmati da Christine Knoll.

La prima rappresentazione di venerdì 15 maggio 2026, ore 20.00 è con La piccola cubana, seguono domenica 17 e mercoledì 20 maggio ore 20.00 le recite di El Cimarrón, giovedì 21 maggio ore 20.00, ultima recita de– La piccola cubana

Info: www.operaroma.it

Fabiana Raponi