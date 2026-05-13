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Il teatro entra nei luoghi.
E i luoghi tornano a vivere.
Viaggi teatrali, storie immerse nella città,
esperienze da attraversare insieme.
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Cari amici,
c’è un modo diverso di vivere il teatro.
Un teatro che non resta sul palcoscenico, ma attraversa chiostri, basiliche, palazzi storici e teatri monumentali. Un teatro che accompagna lo spettatore dentro le storie e dentro la città.
Nelle ultime settimane centinaia di spettatori hanno camminato con noi nei luoghi segreti del Teatro della Pergola per la XX edizione di In sua movenza è fermo, mentre nuovi appuntamenti continuano ad aprire percorsi tra arte, memoria, potere e convivialità.
Il 24 maggio torneremo a Santo Spirito con una conversazione impossibile dedicata a Michelangelo, preceduta da visite guidate straordinarie alla Sala del Capitolo, al Chiostro, agli affreschi del Poccetti e al celebre Crocifisso ligneo di Michelangelo, custodito nella Basilica.
E visto il grande interesse del pubblico, abbiamo aperto una replica straordinaria alle ore 19.30 di sabato 30 maggio per La Congiura dei Pazzi.
A chiudere il mese sarà invece una serata speciale dedicata al vino, alla musica e al piacere del racconto: NETTARE DI…VINO.
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TEATRO DELLA PERGOLA
Si è conclusa la XX edizione di “In sua movenza è fermo”
Dodici domeniche, tre viaggi teatrali per ogni giornata, centinaia di spettatori accompagnati dentro gli spazi segreti del Teatro della Pergola.
Anche quest’anno “In sua movenza è fermo” ha trasformato il teatro storico fiorentino in un’esperienza immersiva fatta di racconti, memorie, macchinisti, attrici, impresari e personaggi che hanno abitato il palcoscenico della Pergola nei suoi oltre tre secoli di vita.
Una tradizione che continua da vent’anni e che, replica dopo replica, ha accompagnato migliaia di fiorentini e visitatori alla scoperta dell’anima nascosta del teatro.
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24 MAGGIO · SANTO SPIRITO
Conversazione (in)credibile con Michelangelo
Un dialogo impossibile con Michelangelo Buonarroti tra arte, inquietudine e visione umanista, negli spazi monumentali di Santo Spirito.
Prima di ciascuna replica sarà inoltre possibile partecipare a una visita guidata straordinaria della Sala del Capitolo, del Chiostro di Santo Spirito, degli affreschi del Poccetti e del celebre Crocifisso ligneo di Michelangelo.
Visite guidate alle ore 15.30 e 16.30
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29–30 MAGGIO · PALAZZO MEDICI RICCARDI
La Congiura dei Pazzi
Un viaggio teatrale immersivo nei luoghi del potere mediceo, tra congiure, tradimenti e tensioni politiche che cambiarono il volto della Firenze rinascimentale.
Visto il grande interesse del pubblico, è stata aperta anche una replica straordinaria alle ore 19.30 di sabato 30 maggio.
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28 MAGGIO · COOKING IN FLORENCE
NETTARE DI…VINO
Una serata dedicata al vino, alla convivialità e al piacere del racconto: letture radiofoniche, musica e suggestioni teatrali per celebrare la bevanda che attraversa da millenni la storia dell’uomo.
Tra atmosfere ironiche, poetiche e boccaccesche, il pubblico sarà accompagnato in una conversazione teatrale dedicata al “nettare” simbolo di memoria, spiritualità e condivisione.
Cena buffet con degustazione di vini e spettacolo
Cooking in Florence – Via Lapo Castiglionchio 8, FIRENZE
Ore 20.00
Cena + spettacolo: 50 euro
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Il teatro è un luogo da abitare.
Tra memoria, arte e città.
Un viaggio condiviso dentro Firenze.