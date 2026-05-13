Il teatro entra nei luoghi.

E i luoghi tornano a vivere. Viaggi teatrali, storie immerse nella città,

esperienze da attraversare insieme.

Cari amici, c’è un modo diverso di vivere il teatro. Un teatro che non resta sul palcoscenico, ma attraversa chiostri, basiliche, palazzi storici e teatri monumentali. Un teatro che accompagna lo spettatore dentro le storie e dentro la città. Nelle ultime settimane centinaia di spettatori hanno camminato con noi nei luoghi segreti del Teatro della Pergola per la XX edizione di In sua movenza è fermo, mentre nuovi appuntamenti continuano ad aprire percorsi tra arte, memoria, potere e convivialità. Il 24 maggio torneremo a Santo Spirito con una conversazione impossibile dedicata a Michelangelo, preceduta da visite guidate straordinarie alla Sala del Capitolo, al Chiostro, agli affreschi del Poccetti e al celebre Crocifisso ligneo di Michelangelo, custodito nella Basilica. E visto il grande interesse del pubblico, abbiamo aperto una replica straordinaria alle ore 19.30 di sabato 30 maggio per La Congiura dei Pazzi. A chiudere il mese sarà invece una serata speciale dedicata al vino, alla musica e al piacere del racconto: NETTARE DI…VINO.

TEATRO DELLA PERGOLA Si è conclusa la XX edizione di “In sua movenza è fermo” Dodici domeniche, tre viaggi teatrali per ogni giornata, centinaia di spettatori accompagnati dentro gli spazi segreti del Teatro della Pergola. Anche quest’anno “In sua movenza è fermo” ha trasformato il teatro storico fiorentino in un’esperienza immersiva fatta di racconti, memorie, macchinisti, attrici, impresari e personaggi che hanno abitato il palcoscenico della Pergola nei suoi oltre tre secoli di vita. Una tradizione che continua da vent’anni e che, replica dopo replica, ha accompagnato migliaia di fiorentini e visitatori alla scoperta dell’anima nascosta del teatro. Rivivi il viaggio →

24 MAGGIO · SANTO SPIRITO Conversazione (in)credibile con Michelangelo Un dialogo impossibile con Michelangelo Buonarroti tra arte, inquietudine e visione umanista, negli spazi monumentali di Santo Spirito. Prima di ciascuna replica sarà inoltre possibile partecipare a una visita guidata straordinaria della Sala del Capitolo, del Chiostro di Santo Spirito, degli affreschi del Poccetti e del celebre Crocifisso ligneo di Michelangelo. Visite guidate alle ore 15.30 e 16.30 Visite guidate alle ore 15.30 e 16.30 Prenota →

29–30 MAGGIO · PALAZZO MEDICI RICCARDI La Congiura dei Pazzi Un viaggio teatrale immersivo nei luoghi del potere mediceo, tra congiure, tradimenti e tensioni politiche che cambiarono il volto della Firenze rinascimentale. Visto il grande interesse del pubblico, è stata aperta anche una replica straordinaria alle ore 19.30 di sabato 30 maggio. Scopri di più →

28 MAGGIO · COOKING IN FLORENCE NETTARE DI…VINO Una serata dedicata al vino, alla convivialità e al piacere del racconto: letture radiofoniche, musica e suggestioni teatrali per celebrare la bevanda che attraversa da millenni la storia dell’uomo. Tra atmosfere ironiche, poetiche e boccaccesche, il pubblico sarà accompagnato in una conversazione teatrale dedicata al “nettare” simbolo di memoria, spiritualità e condivisione. Cena buffet con degustazione di vini e spettacolo

Cooking in Florence – Via Lapo Castiglionchio 8, FIRENZE

Ore 20.00

Cena + spettacolo: 50 euro Cena buffet con degustazione di vini e spettacoloCooking in Florence – Via Lapo Castiglionchio 8, FIRENZEOre 20.00Cena + spettacolo: 50 euro Prenota ora →