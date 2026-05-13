Venerdì 22 maggio - ore 20.30

Venerdì 22 maggio – ore 20.30Nuovo Teatro Ateneo – Sapienza Università Di RomaAPOCALISSE NELL’ARTE

Prima nazionale

Venerdì 22 maggio, “Apocalisse nell’arte”, il testo teatrale più irriverente e ironico di Valentino Zeichen, debutta in prima assoluta al Nuovo Teatro Ateneo. Lo spettacolo – adattato e diretto da Anna Rita Chierici, che ne è anche interprete insieme a Maurizio Palladino – apre due giornate di teatro e incontri dedicate al poeta, intitolate simbolicamente “Le apocalissi di Zeichen”, un progetto a cura di Marta Zeichen e del professor Gaetano Lettieri (Sapienza Università di Roma).

“ Una profezia terribile si sta per abbattere sul mondo dell’arte contemporanea… Arriveranno i quattro cavalieri dell’apocalisse per distruggere le opere d’arte dell’ultimo mezzo secolo di ogni millennio, stimandolo decadente e corrotto…” [Valentino Zeichen]

“Apocalisse nell’Arte è un dialogo in forma teatrale pubblicata nel 2000 dalle Edizioni della Cometa, la pièce nasce da un fatto di cronaca realmente accaduto alla fine anni ’90. Allora lo stato olandese sovvenzionava gli artisti in cambio delle loro creazioni, ma a un certo punto l’eccedenza di magazzino fu tale da costringere gli amministratori a una drastica scelta: o gli stessi artisti si riprendevano le opere donate o sarebbero finite nell’inceneritore. Il testo di Zeichen trae spunto dalla vicenda per dare vita ad una satira graffiante e irresistibile dell’arte di fine novecento. In scena per la prima volta al Nuovo Teatro Ateneo di Roma, “Apocalisse dell’Arte” è stato adattato da Anna Rita Chierici, che firma anche la regia dell’allestimento. Sul palco, Maurizio Palladino nel ruolo dell’Artista e la stessa Chierici nel ruolo di sua Moglie, manager inarrestabile e devota, è di Giuseppe Argirò la voce fuori campo del fantomatico critico Bomber. Artista e Moglie affrontano insieme l’apocalisse incombente, in un valzer surreale di paradossi esilaranti. La parola diventa una lama affilata che porta la storia raccontata ai limiti della farsa. L’autore stesso si fa personaggio, rappresentandosi con grande autoironia: è il poeta Segno (in tedesco Zeichen), che scrive lettere profetiche ai protagonisti.

Valentino Zeichen (Fiume 1938 – Roma 2016) è stato protagonista della vita culturale romana per quattro decenni, capace di unire nel suo stile tagliente e ironico, eleganza formale, sottigliezza e spirito ludico. Ha vissuto a lungo in una casa-baracca del Borghetto Flaminio: margine interno, luogo-simbolo di una vita eretica che ha saputo farsi voce originale nella poesia contemporanea.

«Ringrazio con particolare calore Marta Zeichen, figlia dell’autore, per la fiducia in questo progetto e per la preziosa collaborazione che ci ha dato. Ho conosciuto Valentino Zeichen durante la prima edizione su Rai Uno del “Festival della Poesia”, di cui ero ideatrice e coautrice con Giuseppe Conte e Silvia Ronkey – racconta Chierici – L’incontro si è trasformato in un’amicizia sincera, durata fino alla sua scomparsa. Fu lui stesso a darmi il testo di “Apocalisse dell’arte”: un dono, un progetto da realizzare e una promessa da mantenere. ».

Adattamento e regia di Anna Rita Chierici / Personaggi e interpreti: Artista – Maurizio Palladino, Moglie – Anna Rita Chierici, Bomber – Giuseppe Argirò (voce registrata) / Scene di Anna Rita Chierici / Costumi di Adriana Ruvolo.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni:

segreteria.nuovoteatroateneo@ uniroma1.it – Telefono +39 0649914115