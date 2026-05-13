Grande successo per il “SaxophonEvent 2026”

Nella cornice del caratteristico teatro "Vincenzo Scaramuzza" di Crotone la rassegna ideata e diretta dal Maestro Francesco Salime è andata bene oltre ogni più rosea previsione

Non si è ancora esaurita l’eco della quarta edizione del “SaxophonEvent 2026” che s’è tenuto nel bellissimo teatro “Vincenzo Scaramuzza” di Crotone con il patrocinio del comune il 3 e 4 maggio scorsi. “Anima e core” di questa originale rassegna musicale è stato il suo direttore artistico il Maestro Francesco Salime

che ha coordinato l’evento con il Maestro Fernando Romano direttore artistico dell’associazione Beethoven Acam di Crotone di cui il presidente è l’infaticabile Mariarosa Romano. “In qualità di coordinatore e direttore artistico del Pytagoras Saxophone Ensemble, capofila del Kroton SaxophonEvent 2026, – ha dichiarato Salime – mi corre l’obbligo in primis di ringraziare l’istituto comprensivo Mangone Grimaldi (Cosenza) con la dirigente Mariella Chiappetta e il sindaco di Mangone Orazio Berardi per averci permesso di svolgere le prove preparatorie del Pytagoras Saxophone Ensemble nei locali della scuola media. Dire che l’edizione 2026 è andata bene è un po’ riduttivo, è più appropriato dire magica, per cui ringrazio i miei stretti collaboratori, Domenico Romano che ha curato eccellentemente la segreteria ricettiva delle adesioni, Ilde Notarianne, Pascal Ferraro e Paolo Fiorillo,che hanno curato in modo impeccabile la logistica organizzativa e la grafica degli attestati di partecipazione di ogni iscritto e ospite. Il 2 maggio alle 12:00, nella hall del teatro Vincenzo Scaramuzza il Teleion Saxophone Ensemble diretto da Daniele Panzitta, composto da 7 sax, un vibrafono e un contrabbasso ha inaugurato l’evento”.

Alle 14:30 ha avuto inizio la finale del Concorso Nazionale di Sassofono “ Premio Giuseppe De Matola” patrocinato dalla dott.ssa Ann Pizzorusso, madrina eccezionale che ha sponsorizzato le t’shirt dedicate al Kroton SaxophonEvent 2026 con la grafica del giovanissimo artista Francesco Filippini, che è anche autore della piccola scultura in ferro battuto realizzata dall’artista scultore napoletano Carmine D’Angelo; Ann Pizzorusso inoltre ha devoluto le borse di studio per i vincitori del concorso la cui finale si è svolta all’interno del Kroton SaxophonEvent 2026. La giuria del concorso è stata presieduta dal M°Alain Crepin (presidente dell’Associazione Adolphe Sax di Dinant, che organizza ogni quattro anni il concorso internazionale di sassofono più importante al mondo) e composta dai Maestri Alessandro Malagnino, Antonino Peri, Danilo Russo e Francesco Salime, ed ha valutato tre finalisti della categoria moderna e tre finalisti della categoria classica, i cui risultati sono stati resi noti il 3 maggio alle ore 14:30, designando 3°,2° e 1° premio delle due categorie:

Categoria Classica:

1° Premio : Isacco Buccoliero

2° Premio : Enrico Leonarduzzi

3° Premio: Andrea Biasotto

Categoria Moderno:

1° Premio: Andrea Paternostro

2° Premio: Diego Costanzo

3° Premio: Daniele Borrelli

I concorrenti vincitori dei Primi premi,accompagnati dal Pytagora Ensemble, hanno aperto il concertone serale eseguendo, per la categoria classica, il Concerto in mib maggiore di A. Glazounov arrangiato per sax alto solista ed ensemble di sassofoni dal M° Francesco Salime; per la categoria moderna Liberia di J. Coltrane in un arrangiamento curato dal M° Andrea Pace per sax solista, ensemble di sassofoni e ritmica jazz che ha visto la collaborazione del Trio Lost IQ formato da Francesco Faro alla chitarra, Giuseppe Vitale al basso e Giuseppe Salime alla batteria, provenienti dall’accademia Siena Jazz.

Durante tutta la giornata del 3 maggio sono esibiti gli ensemble ospiti con programmi vari:

il Pytagoras Saxophone Ensemble diretto da Francesco Di Rende

il giovane Kroton Saxophone Ensemble diretto da Nico Giorno

l’Akra Saxophone Ensemble diretto da Danilo Guido

il Brutium Saxophone Ensemble diretto da Pascal Ferrar , Paolo Fiorillo e Ilde Notarianne.

Il Sax Solum Ensemble proveniente dal Conservatorio Sciortino di Trapani diretto dal docente

Antonino Peri;

il Monopoli Saxophone Ensemble del Conservatorio N.Rota di Monopoli diretto dai docenti Danilo

Russo e Alessandro Malagnino;

il Balarm Saxophone Ensemble del conservatorio A.Scarlatti di Palermo diretto dal docente

Giuseppe Palma.

Molto interessante e seguita con interesse è stata la conferenza che il Prof. Francesco Burrai, psicologo, ipnologo, musicista, che ha tenuto in tarda mattinata, sul tema “ migliora la tua performance musicale con la tua mente” ,durante la quale i presenti hanno interagito con il prof. Burrai il quale ha risposto ai numerosi quesiti che gli sono stati posti.

Durante il concertone serale, che ha visto la partecipazione di tutti gli ensemble che si sono esibiti durante la giornata, diretto dai maestri Alain Crepin e Francesco Di Rende, con la gradita e coinvolgente partecipazione della bravissima vocalist Tiziana Bertuca, è stato premiato il più piccolo sassofonista partecipante al Kroton SaxophonEvent 2026, Alessandro Speziale di soli 10 anni, proveniente da Vibo Valentia, generando gioia ed emozione a tutto il pubblico, ai genitori e allo stesso giovanissimo e incredulo Alessandro.

Il numeroso pubblico ha apprezzato il concertone con calorosi applausi e nella parte finale del concertone durante l’esecuzione di alcuni tra i brani più famosi del cantautore crotonese Rino Gaetano si è lasciato andare con grande entusiasmo accompagnando i brani cantando.

Nel corso della serata Francesco Salime ha annunciato a tutti i presenti la campagna di raccolta fondi, lanciata dall’ Associazione Adolphe Sax di Dinant, destinata al restauro del monumento funerario di Adolphe Sax che si trova presso il cimitero parigino di Monmartre e che l’usura del tempo ha fortemente compromesso. Il folto pubblico ha aderito generosamente all’iniziativa acquistando la t’shirt creata appositamente per il SaxophonEvent con la grafica curata dal giovane artista Francesco Filippini. Ed infine Salime ringrazia per il supporto tecnico di manutenzione che è stato offerto dal riparatore di sassofoni Pino Scalzo con il suo erede Valerio.

E poi il rinnovo del Maestro Salime all’anno prossimo: “Soddisfatti per l’ottima riuscita dell’evento e per la grande partecipazione di pubblico, nel ringraziare ancora una volta organizzatori e partecipanti, vi diamo appuntamento al SaxophonEvent 2027”.