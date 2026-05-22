Teatro Torlonia, Donne in tempo di mafia

26 maggio 2026

TEATRO TORLONIA

26 maggio 2026

Donne in tempo di mafia

presentazione del libro Indomita จC la mia battaglia contro le mafie

di Civita Di Russo

edito da Castelvecchi Editore

intervengono

Civita Di Russo, Avvocata e autrice del libro

Assunta Cocomello, Magistrata

Francesca Barbato, Consigliera Comunale nellกฏAssemblea Capitolina di Roma Capitale

modera

Valeria DกฏOnofrio, Giornalista

info e orari: Teatro Torlonia ore 19.00

ingresso libero, prenotazione consigliata su Eventbrite

Martedจฌ 26 maggio il palcoscenico del Teatro Torlonia accoglie le donne de La casa di ciascuna e il loro Donne in tempo di mafia, in occasione della presentazione del libro Indomita – la mia battaglia contro le mafie di Civita Di Russo, una testimonianza di coraggio e resistenza femminile.

Il progetto, sotto la direzione artistica di Caterina Vertova, จจ rivolto alle donne fragili del II, III e IV Municipio di Roma Capitale, e nasce dalla necessitจค di riconoscere che la mafia non จจ soltanto un sistema criminale, ma un modello culturale che impone silenzio, obbedienza e controllo sui corpi e sulle voci femminili.

Attraverso il teatro, la poesia, la letteratura, la musica e le arti visive, il percorso indaga le radici comuni tra violenza patriarcale e codici mafiosi: lกฏomertจค, la punizione della ribellione, la cancellazione delle voci scomode, la gestione maschile del potere.

Il training teatrale a cura di Selene Gandini diventa cosจฌ uno spazio di parola e autodeterminazione, dove le partecipanti possono rinegoziare la propria storia e trasformare la ferita in azione creativa.

Interverranno alla presentazione del libro lกฏautrice Civita Di Russo, la Magistrata Assunta Cocomello, e la Consigliera Comunale nellกฏAssemblea Capitolina di Roma Capitale Francesca Barbato. Modera lกฏincontro la giornalista Valeria DกฏOnofrio.

La casa di ciascuna

Direttrice artistica Caterina Vertova

partecipanti al progetto Rosalba Aguanno, Tina Amore, Alessandra Azzali, Mariella Azzolini, Adriana Borgione, Nicoletta Caiazzo, Donatella Carnevale, Dayse Suellen Costa Da Silva, Arianna Cupolo, Iolanda DกฏAiuto, Maria Sole Del Vecchio, Elisa Faggi, Paola Feraiorni, Blanche Kai, Pasquina Maizzi, Margarita Ruth Meza Martell, Antonella Moser, Rosaria Muccitelli, Mariella Quartarone, Cristina Ravera, Roberta Rotunno, Francesca Signorini, Greta Simoni, Rachele Simoni, Fabiana Soru

mise en espace a cura di Selene Gandini

coreografie e tamburi Maria Grazia Sarandrea

Linklater voice coach Oretta Bizzarri

esposizione opere dกฏarte di Lorella Morlotti

organizzazione ed engagement femminile Anna Rosaria Forno

costumi Ippolita DกฏAyala Valva

progetto grafico Max Carniti

in collaborazione con Teatro di Roma จC Teatro Nazionale