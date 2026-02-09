Dal 9 febbraio 2026

Danza Oltre il Confine 4.0

Un nuovo ecosistema performativo tra Compagnia Teatro A e Accademia Europea di Danza

Prende avvio il 9 febbraio 2026 Danza Oltre il Confine 4.0, progetto ideato da Joseph Fontano e selezionato nell’ambito dell’Avviso Pubblico di Roma Capitale, con approvazione del Dipartimento Attività Culturali, che vede la partecipazione di Valeria Freiberg e dell’Associazione Ariadne – Compagnia Teatro A. Un percorso di lavoro dedicato alla ricerca nelle arti performative, che affronta la formazione artistica come pratica concreta, radicata nel corpo e nel tempo, capace di generare continuità professionale.

L’iniziativa consolida un dialogo artistico ormai strutturato: già dall’ottobre 2025, infatti, la collaborazione tra Ariadne – Compagnia Teatro A e l’Accademia Europea di Danza ha dato vita al Dipartimento di Recitazione – Mestiere dell’Attore, nato per saldare la relazione tra formazione e lavoro professionale sulla scena. In questo orizzonte, anche Danza Oltre il Confine 4.0 si configura come un luogo di confronto che intercetta e mette in relazione le prospettive che attraversano questa collaborazione, in una sinergia necessaria, attivando un contesto fondato sull’ascolto reciproco tra linguaggi. La partecipazione di Valeria Freiberg, il cui contributo si colloca sul piano della riflessione multidisciplinare, contribuisce alla messa a fuoco di nuove traiettorie di ricerca all’interno del percorso condiviso.

«Sono lieta di prendere parte a questo progetto – dichiara Valeria Freiberg -. L’incontro con Danza Oltre il Confine 4.0 si inserisce con naturalezza in un percorso già avviato insieme all’Accademia, in cui la formazione è pensata come un gesto capace di generare processi lavorativi. Riconosco una prossimità di sguardo: negli ultimi anni la Compagnia Ariadne – Teatro A è stata impegnata nella costruzione di un ecosistema di pratiche in cui formazione, creazione e scena coincidono».

Il programma delle attività disegna un arco formativo variegato, rivolto ad attori, danzatori e appassionati. Si comincia con una settimana dedicata al corpo: dal 9 al 13 febbraio 2026 (ore 10–11), la docente Giada Negro condurrà le sessioni di Warm up.

Il focus sulla recitazione e la multidisciplinarietà si intensifica a fine mese con Valeria Freiberg, che guiderà Il Dialogo – Dip Pitching Lab: un laboratorio gratuito incentrato sul metodo delle azioni fisiche, previsto per il 23 febbraio (dalle 12:30 alle 15:30) e il 24 febbraio (dalle 11:15 alle 12:45).

Parallelamente, il Dipartimento di Recitazione dell’Accademia offre un’opportunità di perfezionamento tecnico con il Corso breve – incontri propedeutici alle audizioni, che si terrà nei pomeriggi del 23 e 24 febbraio (ore 16:30–18:30).

Il focus della ricerca narrativa culminerà nel workshop intensivo Zona dell’Io, un percorso di 15 ore complessive dedicato alla poetica di J. D. Salinger. Questo appuntamento speciale si articolerà in due momenti e luoghi differenti, simboleggiando l’apertura del teatro alla città: le prime sessioni si terranno il 27 e 28 febbraio, mentre la giornata conclusiva dell’1 marzo avrà luogo negli spazi della Città dell’Altra Economia, nell’ambito del progetto ECODomus.

Un contesto vivo e articolato, quello costruito da Ariadne e Accademia, che si sedimenta nel tempo attraverso la coesistenza di progetti diversi, permettendo al lavoro artistico di trovare condizioni reali di esistenza.

«Al centro della nostra sinergia c’è la volontà di creare un luogo del possibile: uno spazio aperto, attraversabile, dove i giovani possano incontrare la cultura e le arti come esperienza quotidiana – conclude Valeria Freiberg -. I progetti attivati agiscono in modo trasversale sulle necessità formative, civili e umane delle nuove generazioni, intrecciando la dimensione professionale con l’amore per le arti performative in senso più ampio. Un ecosistema che si costruisce nel tempo, attraverso la sedimentazione delle esperienze, la coesistenza di progetti e la capacità di creare incontri grazie ai quali il lavoro artistico possa trovare condizioni reali di esistenza e di sviluppo».

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Danza Oltre il Confine 4.0 – Laboratori gratuiti

(rivolti ad attori, danzatori e appassionati di teatro e danza)

Dipartimento di Recitazione – Accademia Europea di Danza

9–13 febbraio 2026

ore 10:00–11:00

Warm up

docente: Giada Negro

23 febbraio 2026

ore 12:30–15:30

Il Dialogo – Dip Pitching Lab

laboratorio di teatro multidisciplinareon Valeria Freiberg

(metodo delle azioni fisiche, multidisciplinarietà)

24 febbraio 2026

ore 11:15–12:45

Il Dialogo – Dip Pitching Lab

laboratorio di teatro multidisciplinare

con Valeria Freiberg

(metodo delle azioni fisiche, multidisciplinarietà)

Dipartimento di Recitazione – Accademia Europea di Danza

23 – 24 febbraio 2026

ore 16:30–18:30

Corso breve – incontri propedeutici alle audizioni

(La partecipazione prevede una quota di iscrizione. Informazioni e modalità su richiesta)

Workshop “Zona dell’Io”

27–28 febbraio 2026

15 ore complessive

Zona dell’Io- Workshop di teatro narrativo

Il primo incontro è dedicato a J. D. Salinger

(Il workshop prevede una quota di partecipazione. Informazioni e iscrizioni su richiesta.)

Città dell’Altra Economia nell’ambito del progetto ECODomus

Workshop “Zona dell’Io”

1 Marzo 2026

15 ore complessive

Zona dell’Io – Workshop di teatro narrativo

Il primo incontro è dedicato a J. D. Salinger

(Il workshop prevede una quota di partecipazione. Informazioni e iscrizioni su richiesta.)

Per info & prenotazioni

Whatsapp: +39-3714125639

email: ateatro.assariadne@gmail.com

cell: 3313584190