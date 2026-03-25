Teatro del Lido, Caro lupo di Drogheria Rebelot e Nadia Milani

domenica 29 marzo alle 17.30 al Lido di Ostia

Al Teatro del Lido domenica 29 marzo alle 17.30 va in scena lo spettacolo Caro lupo di Drogheria Rebelot e Nadia Milani pensato per bambini e bambine dai 3 anni in su e per le loro famiglie.

Una fiaba poetica e visionaria in cui la piccola Jolie affronta il bosco e il suo Lupo, imparando ad addomesticare la paura, tra ombre, pupazzi e magie sceniche.

In una buffa casa in mezzo al bosco si sono appena trasferiti la mamma, il papà e Jolie, una bambina coraggiosa con una fervida immaginazione. Jolie ama le costellazioni, il suo inseparabile orso di pezza Boh e le cose che fanno un po’ paura. I suoi genitori sono eccentrici e in molte faccende affaccendati, quindi non le credono quando la bambina nota una presenza insolita provenire dal bosco, che la affascina e la terrorizza insieme. E quando Boh scompare, Jolie decide di partire alla sua ricerca verso l’ignoto, si addentra nel bosco, si imbatte in ombre scure e quando pensa di essersi perduta per sempre, Nonno Nodo e Nonna Corteccia le regaleranno la chiave per affrontare la paura. Perché essa si può addomesticare e, se guardata da vicino, sa diventare piccola e preziosa. Dipende sempre dal nostro sguardo su di lei.

Il Teatro del Lido di Ostia è parte del sistema Teatri in Comune di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria con il coordinamento gestionale di Zètema Progetto Cultura.

29 marzo ore 17.30

Drogheria Rebelot in collaborazione con

Fondazione TRG presenta

CARO LUPO

di Drogheria Rebelot e Nadia Milani

ideazione Miriam Costamagna e Andrea Lopez Nunes

regia, drammaturgia e cura dell’animazione Nadia Milani

con Miriam Costamagna, Andrea Lopez Nunes e Giacomo Occhi / Federico Meneghel

produzione Drogheria Rebelot

in collaborazione con Fondazione TRG

con il sostegno di Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes e BIBOteatro

e in collaborazione con Teatro Gioco Vita, Associazione culturale Artemista, Zona K, In Scena Veritas e Teatro Comunale di Limbiate

si ringraziano Marco Lam, Andrea Cagnazzo e Nicoletta Garioni

dai 3 anni

acquista i biglietti online: https://www.vivaticket.com/it/ticket/caro-lupo/291298