EventoRoma

Teatro Vittoria, Amanda Sandrelli e Paolo Giovannucci in Il Carnevale degli insetti

Redazione Roma
Redazione Roma
87

Dal 9 al 12 aprile a Roma

Il Teatro Vittoria di Roma ospita Amanda Sandrelli e Paolo Giovannucci protagonisti de IL Carnevale degli insetti in scena dal 9 al 12 aprile.

Una favola ironica, pungente e poetica, tra musica e parole, per dare voce – e zampa – agli invisibili protagonisti del nostro pianeta: gli insetti. Arriva a Roma Il carnevale degli insetti, spettacolo tratto dal manifesto ambientalista e satirico di Stefano Benni, in scena al Teatro Vittoria dal 9 al 12 aprile 2026.
Sul palco Amanda Sandrelli e Paolo Giovannucci prestano voce e corpo a farfalle, api, ragni, zanzare, tarli e coccinelle in un mondo capovolto, dove sono loro a osservare e giudicare l’umanità. Tra giochi di parole, neologismi e poesia, gli insetti sfilano in un carnevale grottesco e brillante, rivolgendosi a una specie – la nostra– troppo distratta per accorgersi della meraviglia che brulica ai suoi piedi e vola sopra la sua testa.
La colonna sonora è affidata all’eclettismo dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, diretta da Enrico Fink. Con musicisti provenienti da dodici diversi Paesi, l’ensemble incarna un laboratorio permanente tra musica e cittadinanza e offre una sonorità vibrante e variegata, capace di accompagnare il racconto con ironia, profondità e visione.

Con la regia di Paolo Giovannucci, i costumi di Giuliana Colzi e le scene di Lucia Baricci, Il carnevale degli insetti è un invito a cambiare punto di vista, a guardare in basso – e dentro – per riscoprire l’incredibile ricchezza della natura e riflettere, con leggerezza e intelligenza, sul destino dell’uomo e del pianeta.

Compagnia Xe presenta “Giona e la balena”
Dante a Como
Teatro del Lido di Ostia, Lino Musella in Come un animale senza nome
Teatro Parioli – Costanzo, Mascia Musy in Anna dei miracoli
ERNIA “TUTTI HANNO PAURA TOUR”
Condividi questo articolo
Articolo precedente Prima Estate, i protagonisti del 20 giugno
Articolo successivo Teatro del Lido, Caro lupo di Drogheria Rebelot e Nadia Milani

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

“Malinconico” di scena a Lamezia Terme
Cartellone - Stagione Catanzaro
Teatro della Cometa, La signora delle camelie
Prosa Recensioni/Articoli Roma
Italia Green Film Festival, Silvia Armeni è la nuova direttrice esecutiva
Festival/Rassegna Roma
Teatro del Lido, Caro lupo di Drogheria Rebelot e Nadia Milani
Evento Roma