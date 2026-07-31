Grand Piano Gala, Giovani Talenti dal Mondo

Domenica 2 agosto 2026 ore 20,00 nella Chiesa di San Paolo entro le Mura

Domenica 2 agosto la suggestiva Chiesa di San Paolo Entro le Mura a Roma ospiterà “Roman Nights: IAPMT Winners Concerto Gala”, l’evento culmine del progetto internazionale Rome Global Music Fellowship.

La serata celebrerà il debutto ufficiale con orchestra di dodici straordinari giovani pianisti provenienti da tutto il mondo vincitori delle prestigiose ed eclettiche selezioni globali della International Association of Professional Music Teachers (IAPMT). Ad accompagnare questi eccezionali talenti emergenti sarà la rinomata Orchestra Sinfonica Città di Roma, direttore Lorenzo Macrì, che offrirà una cornice sinfonica d’eccellenza a un programma monumentale. Il repertorio della serata spazierà magistralmente dal rigore classico di Bach, Haydn e Mozart, fino al virtuosismo romantico e novecentesco di Beethoven, Grieg, Ravel e Liszt, offrendo al pubblico una serata di grande musica sotto il segno della cooperazione culturale e dell’inclusione. Nella prima parte del concerto, accompagnati dall’ Orchestra Sinfonica Città di Roma, diretta da Lorenzo Macrì si esibiranno: Wyatt Rubinstein (USA): J.C.F. Bach: Concerto in Mib Mag. (III. Allegro), Yejun Kim (Corea del Sud): J. Haydn: Concerto in Re Mag. (I. Vivace), Carter Kong (USA): J. Haydn: Concerto in Re Mag. (III. Rondo), Ashley Kong (USA): W.A. Mozart: Concerto No. 12 K.414 (III. Rondeau), Rachel Yu (USA) : W.A. Mozart: Concerto No. 23 K.488 (I. Allegro) e Julia Yu (USA): M. Ravel: Concerto in Sol Mag. (II. Adagio). Nella seconda parte, Celine Choe (Corea del Sud): E. Grieg: Concerto in La min. (III. Allegro), Jacob Hong (Usa): L. van Beethoven: Concerto No. 4 (III. Rondo), Alex Vu (USA): L. van Beethoven: Concerto No. 3 (I. Allegro). Aaron Nguyen (USA): L. van Beethoven: Concerto No. 3 (III. Rondo), Victor Reverdatto (USA): A. Arensky: Fantasia su Temi di Ryabinin Op. 48, Dongfang Lin ( Cina): F. Liszt: Concerto No. 1 in Mib Mag. (Op. Completa).

INGRESSO da 15 a 25 euro

INFO: 351 505 7608

WWW.OPERAINROMA.COM

Grand Piano Gala

Giovani Talenti dal Mondo

Orchestra Sinfonica Città di Roma

Direttore: Lorenzo Macrì

CHIESA DI SAN PAOLO ENTRO LE MURA

Via Nazionale 16A, Roma

domenica 2 agosto 2026 ore 20,00

programma

PARTE I

Wyatt Rubinstein (USA): J.C.F. Bach: Concerto in Mib Mag. (III. Allegro)

Yejun Kim (Corea del Sud): J. Haydn: Concerto in Re Mag. (I. Vivace)

Carter Kong (USA): J. Haydn: Concerto in Re Mag. (III. Rondo)

Ashley Kong (USA): W.A. Mozart: Concerto No. 12 K.414 (III. Rondeau)

Rachel Yu (USA) : W.A. Mozart: Concerto No. 23 K.488 (I. Allegro)

Julia Yu (USA): M. Ravel: Concerto in Sol Mag. (II. Adagio)

PARTE II

Celine Choe (Corea del Sud): E. Grieg: Concerto in La min. (III. Allegro)

Jacob Hong (Usa): L. van Beethoven: Concerto No. 4 (III. Rondo)

Alex Vu (USA): L. van Beethoven: Concerto No. 3 (I. Allegro)

Aaron. Nguyen(USA): L. van Beethoven: Concerto No. 3 (III. Rondo)

Victor Reverdatto (USA): A. Arensky: Fantasia su Temi di Ryabinin Op. 48

Dongfang Lin ( Cina): F. Liszt: Concerto No. 1 in Mib Mag. (Op. Completa)