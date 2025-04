IUC, Misa Tango di Martin Palmeri

Concerto straordinario il 17 aprile ore 19.30 in Aula Magna della Sapienza di Roma

L’Istituzione Universitaria dei Concerti, in occasione delle celebrazioni pasquali, propone giovedì 17 aprile alle 19.30 in Aula Magna, un concerto straordinario fuori abbonamento: la Misa a Buenos Aires, Misatango di Martin Palmeri. Un concerto per la pace che vede la partecipazione del Coro dell’Accademia Italiana Muzio Clementi, del Coro di Via Montello, del Coro New Melody e della Corale Koinè, insieme alla Xylon Orchestra, con solisti il pianista Roman Baraback, il bandoneonista Cristiano Lui e il soprano Monica Cucca, sul podio Paolo Matteucci.

Lo stesso Matteucci evidenzia che: Nel Settecento, Mozart seppe diffondere gli stilemi dell’opera lirica e della musica strumentale nelle sue opere liturgiche, dando vita a messe e mottetti in cui l’espressività teatrale si univa all’austerità della tradizione sacra.

Qualcosa di simile accade con la Misa a Buenos Aires, meglio conosciuta come Misa Tango, di Martin Palmeri, dove il linguaggio del tango, nato nei quartieri popolari di Buenos Aires e inizialmente legato a contesti profani come le sale da ballo e i caffè, si intreccia con la solennità della liturgia cristiana, dando vita ad un’opera in cui due mondi apparentemente lontani si incontrano dimostrando come la musica possa abbattere barriere e creare nuovi linguaggi di bellezza e dialogo. L’ultima sequenza della Misa di Palmeri (Agnus Dei) è una invocazione alla pace espressa dapprima dalla voce solista, poi dal coro e dagli strumenti tutti con una cadenza ostinata, prima imperativa e poi supplichevole, fino all’ultimo respiro.

L’orchestra Xylon (dal greco ξύλον che significa legno) nasce nel 2006 a Roma da un progetto di Paolo Matteucci. Nell’attività concertistica coniuga la competenza di eccellenze del mondo della musica alle capacità di giovani musicisti professionisti di talento verso una unità sonora singolare nello spessore, nella vitalità e nella personalità. L’orchestra ha realizzato circa 200 concerti e 5 CD. Ricca di un repertorio estremamente vario, alterna con naturalezza concerti da camera a concerti sinfonici, ed ancora spettacoli di musica e danza ed interpretazioni di colonne sonore del cinema, classici del jazz senza trascurare le arie d’opera, intermezzi ed ouverture che fanno parte del patrimonio culturale italiano. La Xylon è stata inoltre a fianco di grandi solisti, sempre adeguata ad ogni genere musicale, sempre in armonia con ogni nuova sintesi, nelle grandi o piccole sale da concerto, nei grandi teatri, nelle piazze, nelle chiese e nei grandi saloni delle serate di gala. Le trascrizioni e le orchestrazioni originali sono realizzate da Paolo Matteucci fondatore e direttore dell’orchestra.

Ad oggi l’orchestra Xylon, per il grado ed il livello di competenze acquisite, è sicuramente un punto di riferimento nel panorama delle realtà musicali italiane.

Paolo Matteucci nato a Roma il 18/09/1960, pianista, insegnante, compositore ed orchestratore, ha ereditato dal nonno paterno il gene della musica. Ha suonato, scritto e diretto per la televisione (Rai e Mediaset), per il cinema del grande schermo, della fiction e per il teatro, partecipando da protagonista a produzioni di primo livello. E’ fondatore e direttore dell’Accademia di musica Muzio Clementi e dell’Orchestra Internazionale Xilon. Nell’insegnamento, nell’orchestrazione ovvero nella capacità di far eseguire qualunque brano a qualsiasi ensemble musicale trova i migliori consensi, coniugando la propria conoscenza all’espressività musicale maturate in 45 anni di esperienza professionale nel mondo della musica di insieme di generi diversi. Nella scrittura musicale, nella produzione, nella direzione e nella formazione professionale giovanile libera una sempre crescente passione per la musica.

Cristiano Lui. Fisarmonicista e Bandoneonista. Ha studiato fisarmonica con i maestri Gilberto Pezzoli, Giancarlo Caporilli e al conservatorio di Vicenza con Davide Vendramin. Studia tango tradizionale e bandoneon con il Maestro argentino Joaquin Amenabar, Docente di tango e bandoneon presso il Conservatorio di Buenos Aires. Partecipa a diversi concorsi nazionali classificandosi sempre primo assoluto. Riceve a Castelfidardo, il premio SonerFisa. Intensa è la sua attività concertistica in Italia e all’Estero (Francia, Spagna, Germania, Irlanda, Scozia, Estonia, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Barbados, Svizzera, SouthKorea). Ha suonato per il teatro e per il cinema collaborando con artisti di primo livello tra cui Bernardo Bertolucci. Ha suonato da solista accompagnato dalle orchestre: Giuseppe Tartini di Latina, Giuseppe Verdi di Milano, Regionale della Toscana, Gioacchino Rossini di Pesaro, del Conservatorio di Latina e di Vicenza. Nell’ ottobre del 2005 suona per il 70° compleanno del Maestro LUCIANO PAVAROTTI a palazzo Albergati di Bologna. Organizza Seminari di Tango e Bandoneon in collaborazione con il Maestro Joaquin Amenabar del Conservatorio di Buenos Aires.

Roman Barabakh – Pianista. Nato a Roma nel 2008, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di quattro anni. È stato membro del Coro delle Voci Bianche dell’Accademia di Santa Cecilia, diretto dal M° Ciro Visco, e ha preso parte a numerose produzioni sotto la direzione di prestigiosi direttori d’orchestra, tra cui Ivan Fischer e Antonio Pappano. Attualmente collabora come pianista e basso nella Corale Koinè dell’Associazione Famiglie di Angeli e come basso nel Coro Alma Vox. Nel 2024 si è esibito come solista e in duo pianistico presso le Scuderie Estensi di Tivoli e l’Aula Magna Paolo VI dell’Università Pontificia Salesiana di Roma. Ha inoltre cantato come corista in numerosi concerti di musica classica e contemporanea in prestigiose location romane, tra cui l’Aula Magna della Sapienza (Mozart, Requiem K. 626), la Chiesa degli Artisti e la Chiesa Evangelica Luterana (M. Palmeri, Misa a Buenos Aires), il Teatro di Ostia Antica e la Nuvola di Fuksas (produzione RAI, E. Morricone). Nel mese di ottobre 2024, ha preso parte come corista alla prima assoluta dell’opera L’ultimo viaggio di Sindbad di Silvia Colasanti, presentata al Teatro dell’Opera di Roma.

Monica Cucca – Soprano. Nel 2005 ha conseguito il diploma di canto al Conservatorio di Latina “Ottorino

Respighi”, risultando la migliore diplomata dello stesso anno. Nel 2006 ha partecipato alla “Rassegna concertistica” indetta dal Conservatorio Statale di Musica di Latina, interpretando brani di Schubert, Schumann e Faurè. È docente di canto sia lirico sia leggero in diverse scuole, fra cui dal 2007 all’Accademia del cinema e della televisione, conosciuta come A.C.T. Multimedia, sita negli stabilimenti di Cinecittà. Ha interpretato diversi ruoli in importanti opere: seconda dama nell’opera “Il flauto magico” di Mozart, di Kate Pinkerton in “Madama Butterfly” di Puccini, di Lola o Santuzza in “CavalleriaRusticana” di Mascagni, di Giorgetta nell’opera “Il tabarro” di Puccini, Odabella nell’opera “Attila” di Verdi, Aida di Verdi e Amelia ne ‘Un ballo in maschera di Verdi, Leonora ne ‘Il trovatore’ di Verdi, Mercedes nella “Carmen” di Bizet. Il ruolo di Nella in ‘Gianni Schicchi’ di Puccini, e Floria Tosca. Soprano solista nella ‘Petite messe solennelle’ di Rossini. Il suo repertorio in ambito sinfonico cameristico sacro prevede anche il Requiem di Mozart ed il Requiem di Verdi.

Coro di via Montello

Il Coro di via Montello è di recente formazione e nasce dalla voglia di Paolo Matteucci di condividere l’esperienza corale della Muzio Clementi nel quartiere romano di Prati, dove è nato e cresciuto. Oltre al repertorio, all’apprendimento della notazione musicale e alla direzione musicale, il Coro condivide con Muzio Clementi anche l’insegnamento della tecnica vocale curata da Danilo Paludi, giovane baritono dal grande talento.

Coro dell’Accademia Muzio Clementi

Il Coro Muzio Clementi nasce all’interno dell’omonima Accademia di musica a Civita Castellana e vanta oltre 30 anni di attività. Custodisce e divulga il grande il repertorio della grande musica sacra con le opere più blasonate dei grandi autori come Vivaldi, Mozart, Bach, la Misatango di Martin Palmeri e le parti corali delle colonne sonore dei film di Ennio Morricone.

Corale Koinè La Corale Koinè è stata costituita dall’Associazione “Famiglie di Angeli” (FDA) nel gennaio del 2022, in occasione delle attività promosse per il ventennale della sua fondazione. Il repertorio concertistico scelto dalla Corale è quello della musica sacra dei grandi autori.

New Melody Il nome in inglese del coro New Melody nato a Roma nel 2002, rivela una prima intenzione di formare un ensemble vocale con repertorio gospel. Negli anni successivi alla costituzione il repertorio si è arricchito con i grandi classici della musica sacra da concerto. Vincitore del concorso nazionale “Remigio Paone”, New Melody ha partecipato ad importanti rassegne corali in tutta Europa e a numerose quantità di eventi molti dei quali a scopo benefico facendosi apprezzare in ogni luogo per la qualità vocale e la musicalità.

Alessandro Coppola. Ha conseguito il diploma in clarinetto presso il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone. Ha suonato nell’orchestra del Mediterraneo, nella Xylon, nella Nova Amadeus ed ha collaborato con il M° Renato Serio. E’ stato direttore della banda musicale Vincenzo Bellini del IV Municipio di Roma. E’ maestro di cappella e organista presso la Basilica di Sant’Andrea della Valle a Roma e dedica gran parte della sua professione alla direzione corale nei cori polifonici “New Melody” e “Coro Novo”.

Roberto Diana Roberto Diana è il Maestro della Corale Koinè e membro del Comitato Direttivo e del Comitato Etico Scientifico dell’Associazione FDA. Il Maestro Roberto Diana è anche Direttore della Scuola di Formazione in Musicoterapia a Roma.

Danilo Paludi. Cantante lirico, si è dedicato sin dall’infanzia allo studio della musica dapprima con le percussioni poi con il pianoforte per dirigersi poi verso il canto lirico. Laureato di II livello in canto lirico presso il Conservatorio di Stato Briccialdi di Terni sotto la guida di Ambra Vespasiani, ha debuttato nelle opere più importanti e blasonate del repertorio della voce di baritono. Vincitore al Concorso internazionale di Canto Lirico “Luciano Neroni”. Ha conseguito anche il Diploma del corso di interpreti al CET di Mogol. Attualmente si dedica all’insegnamento del canto presso l’Accademia di Musica “Muzio Clementi” e ad interpretare tutti i ruoli dell’opera buffa italiana.

Aula Magna

Palazzo del Rettorato – Università La Sapienza

Piazzale Aldo Moro, 5 – Roma

