IUC, duo pianistico Canino-Ballista in concerto

Martedì 15 aprile . ore 20.30 in Aula Magna della Sapienza di Roma

Evento d’eccezione all’Istituzione Universitaria dei Concerti, martedì 15 aprile alle 20.30 in Aula Magna, il concerto del duo pianistico Canino-Ballista che in oltre 70 anni d’ininterrotta attività, ha svolto un ruolo fondamentale per la diffusione della nuova musica e per la funzione catalizzatrice sui compositori: i due artisti presentano un programma che spazia da Mozart a Schubert, da Šostakovič a Emmanuel Chabrier, a Milhaud.

Antonio Ballista e Bruno Canino si incontrarono al Conservatorio di Milano nella stessa classe di pianoforte e spinti da voracità musicale pari solo alla loro curiosità, incominciarono a leggere insieme una grande quantità di musica.

Si presentarono prestissimo in pubblico dando inizio ad una fortunata carriera che si è protratta fino ad oggi senza interruzioni.

Nel campo della “Neue Musik” le loro esecuzioni ebbero un valore storico: la loro presenza fu fondamentale per la diffusione delle nuove opere e per la funzione catalizzatrice che esercitò sui compositori.

Numerose composizioni sono state dedicate al duo: dal concerto di Berio, eseguito in prima mondiale a New York con la New York Philarmonic diretta da Boulez, la cui incisione discografica con la London Symphony, sotto la direzione dell’autore, valse al duo un prestigioso Music Critic Award, a “Cloches II” di Donatoni.

Il numero delle prime esecuzioni assolute e delle prime esecuzioni italiane che ebbero come protagonista il duo Canino-Ballista è molto elevato. Berio, Boulez, Donatoni, Stockhausen, Ligeti, Castaldi, Bussotti… Il duo ha suonato sotto la direzione di: Abbado, Boulez, Brueggen, Chailly, Maderna, Muti, con orchestre come BBC, Concertgebouw, Israel Philarmonic, Filarmonica della Scala, London Simphony, Orchestre de Paris, Philadeplhia Orchestra, New York Philarmonic.

Dallapiccola, Boulez, Kagel, Ligeti e Cage effettuarono concerti con il duo. Stockhausen collaborò personalmente in una lunga tournée di “Mantra”.

Per il duo, così ha scritto Piero Rattalino: “Riguardo al loro approccio al repertorio tradizionale, il duo ha percorso con rispetto e amore il repertorio a quattro mani e per due pianoforti da Bach a Bartok, riuscendo a non ghettizzare né l’avanguardia né la storia. È questo un raro merito: non mettere il presente in guerra con il passato, o viceversa, significa concepire la musica come un continuum storico in cui i valori umanistici prevalgono su tutto. E questo è fare della musica una ragione di vita”.

