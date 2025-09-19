Un progetto teatrale di Giorgio Barberio Corsetti al Borghetto dei Fornaciari di Roma

Un borgo storico nel cuore di Valle Aurelia – dimora delle fornaci romane per i laterizi e dei suoi fornaciai – si trasforma in palcoscenico, un parco urbano diventa scenario di poesia e visioni e proprio qui prende vita “Sogni che non si possono comprare”. Il nuovo progetto teatrale scritto e diretto da Giorgio Barberio Corsetti, con le musiche originali di Massimo Sigillò Massara, in scena il 27 e 28 settembre al Borghetto dei Fornaciari.

Lo spettacolo, che vede coinvolti tre attori professionisti, oltre a un coro di cittadini e figuranti speciali volontari, è un’esperienza itinerante che unisce linguaggi artistici e storia locale, portando il teatro fuori dai luoghi convenzionali, per calarsi nell’anima di un quartiere ricco di storia romana ed essere strumento di relazione, inclusione e cittadinanza attiva. Un progetto che vuole fare della partecipazione il suo motore e della cultura un terreno comune di incontro e contaminazione tra i linguaggi e le esperienze.

L’immaginario dello spettacolo è ispirato alla cinematografia surrealista del Novecento (Le Million di René Clair, Dreams That Money Can Buy di Hans Richter) e il testo prende vita grazie all’immaginazione del noto regista Barberio Corsetti.

Il debutto, il 27 settembre, coinciderà con la tradizionale Festa del Borghetto, con un grande momento di socialità di quartiere; dove non mancheranno piatti cucinati dalle donne del borgo, mercatino creativo e buona musica.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura è vincitore dell’Avviso Pubblico Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Anteprima / prova aperta: 20 e 21 settembre 2025 ore 19.00

Debutto: 27 e 28 settembre 2025 ore 19.00

Cast e team creativo

Con: Anna Bisciari, Lorenzo Ciambrelli, Marco Fanizzi

e con: Fausto Peppe, Angela Giassi, Paola Di Lallo, Antonella Mariano

Aiuto regia: Andrea Lucchetta, Tommaso Capodanno

Assistente alla regia: Ottavia Nigris Cosattini

Scene e costumi: Caterina Rossi, Marta Sulis

Associazione FATTORE K.

Light design: Marco Fumarola

Direzione di produzione: Fabrizio Checchia

Coordinamento corale: Massimo Sigillò Massara

Partner e sostegni

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Roma

Creativa 365. Cultura tutto l’anno” in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Con il sostegno del Ministero della Cultura.

Con il patrocinio di Roma Natura.

In collaborazione con Associazione Valle dell’Inferno, Associazione Villa Carpegna, Consorzio Il Melograno,

Centro Anziani Valle Aurelia.

Informazioni pratiche:

Luogo: Borghetto dei Fornaciari e Parco del Pineto – Valle Aurelia (Roma)

️ Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Come arrivare con mobilità sostenibile:

 Metro A, fermata Valle Aurelia

 Linee bus 31, 446, 906

 Accesso pedonale e ciclabile dal Parco del Pineto

✉️ Email: info@fattorek.net

Approfondimenti sul Borgo dei Fornaciari e sulla “Valle dell’Inferno”:

https://www.comune.roma.it/web/it/notizia.page?contentId=NWS1391423

