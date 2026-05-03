Italia Green Film Festival, la settima edizione è Return To Human

I film provenienti da oltre 70 paesi. La premiazione al Teatro Argentina il 25 maggio

L’Italia Green Film Festival è ufficialmente iniziato. Giovedì 30 aprile. A Roma, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, si è tenuta la conferenza stampa che ha dato il via alla settima edizione del concorso cinematografico a tema ambientale e sociale.

Fondato nel 2018, il Festival si è fatto rapidamente spazio all’interno del panorama internazionale e, quest’anno, con la sua settima edizione, affronta il tema di Return To Human (Tornare umani). I film, provenienti da più di 70 paesi, verranno presentati al Teatro Argentina nella serata della premiazione finale il 25 maggio.

L’incontro si è aperto con il discorso del presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, On. Federico Mollicone: “Ospitare l’evento alla Camera è stata una scelta precisa che, come Presidente della Commissione della Cultura, ho voluto fare per riconoscere l’importanza di questo Festival. È una rassegna dedicata alle scuole e, quindi importante, oltre che in funzione cinematografica, anche in quella pedagogica.”

In seguito alle parole dell’On. Mollicone, sono stati letti i messaggi di saluti, a tutti i presenti alla conferenza stampa dell’Italia Green Film Festival, da parte del presidente onorario del Festival Franco Nero, attore e regista italiano, e l’onorevole Edy Palazzi, Vicepresidente della Commissione Cultura della Regione Lazio.

“Il cinema non è solo intrattenimento è un potere enorme. È speranza. È un luogo indispensabile per proteggere la Terra. Oggi la vera sfida non si gioca più sullo schermo, ma sulla terra che calpestiamo. Sento la vostra energia positiva e la sostengo con forza” ha commentato Franco Nero, presidente onorario del Festival:

Pierre Marchionne è il Direttore Artistico del Festival e anima creativa della rassegna che, insieme alla nuova Direttrice Esecutiva Silvia Armeni, si impegna a guidare un festival capace di ispirare il pubblico e favorire l’unione collettiva attorno ai temi della sostenibilità.

“Il taglio del nastro alla Sala della Regina della Camera dei Deputati rappresenta quanto di più simbolicamente potente può essere il nostro messaggio che è quello di aprire una finestra su un futuro possibile: la transizione ecologica è, prima di tutto, una transizione culturale – il commento di Pierre Marchionne, Direttore Artistico dell’Italia Green Film Festival – Con ‘Return to Human’ il titolo della settima edizione, vogliamo promuovere un nuovo umanesimo industriale che sappia coniugare la bellezza del creato con la forza dell’ingegno, spostando la sfida verso un’economia che non guardi più solo al profitto, ma alla sostenibilità dell’anima. È il nostro invito a riscoprire le radici umane, le emozioni, la storia e la cultura in un mondo sempre più veloce dimostrando attraverso il grande schermo e attraverso la potenza delle immagini che il greenwashing è finito e che ora l’economia del domani o sarà umana e green, o semplicemente non sarà. Faccio appello a tutte quelle aziende che credono in questa nuova visione a contattarci per dare impulso a questo nuovo umanesimo industriale dotandosi di un nuovo codice genetico disciplinato dagli ESG”.

Silvia Armeni, Direttrice Esecutiva: “Questo Festival cresce edizione dopo edizione. Il 25 maggio al Teatro Argentina ci saranno molti ospiti di rilievo, anche internazionali. Abbiamo la prospettiva che questo festival si diffonda anche oltre Roma. Infatti, abbiamo già in programma degli appuntamenti per delle manifestazioni future come quella a Cassino il prossimo 19 e 20 giugno e il 6,7,8 agosto in Sardegna, a Carloforte, Comune di Isola di San Pietro, dove faremo tre giorni di attività. Poi andremo avanti durante il corso dell’anno con il nostro Educational Project, cercando di staccare i giovani un po’ dai cellulari e, attraverso proiezioni di film e laboratori di cinema, renderli autori e registi di storie positive e costruttive, in controtendenza con quanto accade oggi.”

L’evento è stato moderato dalla Dott.ssa Milena Mariano, formatrice IGFF.

Sono intervenuti nel corso dell’evento il Dr. Ranieri dei Cinque Quintili, Vicepresidente vicario Unione Industrie Tecniche ANICA, la Dr.ssa Simonetta Amenta, Presidente A.G.I.C.I. – Associazione Generale Produzioni Cine-audiovisive Indipendenti, il Prof. Marco Sponziello, Docente UniSalento, Presidente Associazione Ambientale Università Next EU e co-founder di ESG Italia SB, e Alessandro Cavaliere, Segretario ISDE Lazio e Dr.ssa Antonella Litta, Referente Nazionale ISDE.

Enzo Salera, sindaco di Cassino: “Una città che è ritornata umana dopo il martirio del 1944, simbolo di resilienza, di speranza e di rinascita. Negli ultimi anni ha dato una forte impronta green nelle politiche di amministrazione della città, come la ristrutturazione e la restituzione alla città dell’antico teatro romano del I secolo d.C. dove si terrà appunto uno degli eventi previsti durante la tappa dell’Italia Green Film Festival a Cassino.”

A seguito della proiezione del cortometraggio “Who wants to live forever”, diretto da Matteo Valenti (IED MILANO), ha preso la parola il Dr. Francesco Marcone, responsabile WWF e partner storico del festival. Nella serata del 25 maggio verrà consegnato il premio speciale WWF, in memoria di Fulco Pratesi fondatore.

“Questo evento cade nello stesso anno del compimento dei 60 anni del WWF. L’organizzazione punta la sua missione all’equilibrio fra uomo e natura e crediamo che, appuntamenti come questi, siano lo strumento per veicolare al grande pubblico la crisi e, allo stesso tempo, le bellezze naturali che queste clip raccontano agli studenti e ai visitatori. – afferma Marcone – Oggi c’è una grandissima rappresentanza di ragazzi che saranno le nostre future generazioni, proprio per trasmettere a loro in primis questa missione e come possano fare la loro parte.”

A far da cornice al Festival è l’Educational Project. Con una serie di incontri e talk di approfondimento con le scuole, il progetto mira a non rappresentare il mondo cinematografico come solo oggetto di apprendimento, ma punta ad essere un messaggio di insegnamento e cambiamento. Figura presente nella conferenza stampa, e nei primi due incontri del progetto, è la Dott.essa Annarosa Porfilio, psicologa e giudice presso il Tribunale dei Minori.

Durante la conferenza stampa sono intervenute altre figure femminili di spicco come la Prof.essa Rosa Rota, avvocata e docente di diritto amministrativo e tutela ambientale (Università Tor Vergata), la dott.ssa Francesca Barbi Marinetti, consigliere di amministrazione PalapaExpo e MAXXI, la dott.ssa Donatella Armentano giornalista RAI e caporedattrice TGR3 Lazio e la rappresentante del CERN la dott.ssa Silvia Pisano in diretta da Ginevra.

Dott.ssa Francesca Barbi Marinetti: “Il MAXXI è stato aperto recentemente, dal 2010, ed è sempre stato un luogo di ricerca e sperimentazione consapevole della sua funzione educativa e sociale. Sensibile alle urgenze del nostro tempo, intercettate e interpretate attraverso la visione dell’arte. ”

Dott.ssa Silvia Pisano: “L’arte è la scienza condividono molto più di quello che noi pensiamo. La fantasia è importante anche per gli scienziati, perché per affrontare la scienza serve molta fantasia. Lasciatevi ispirare da tutto, perché ogni disciplina può portare ispirazione e portare esiti inediti nella vostra vita.”

A partecipare all’evento anche gli sponsor: il Dr. Daniele Napoli e il Dr. Luca Laurenti, rispettivamente Presidente e CEO di Techno Care S.r.l e il presidente Dr. Claudio Vecchione di Three for Tech Group.

Daniele Napoli: “Ho deciso di appoggiare questo festival , perché è giusto che noi come azienda, che è anch’essa parte del territorio, sia presente in queste manifestazioni.”

Luca Laurenti: “Come azienda noi abbiamo impostato anche una restituzione di valore. Questo avviene sia tramite la valorizzazione delle persone e la compatibilità dell’ecosistema che ci circonda. L’ora della storia è adesso, noi abbiamo una grande responsabilità a riguardo. Dobbiamo fare delle scelte che siano consapevoli. ”

Claudio Vecchione: “Noi come azienda informatica viviamo e respiriamo l’AI, però la mia azienda è focalizzata sull’essere umano. L’AI non ci comanderà mai e siamo noi a decidere. La nostra azienda investe sull’uomo, e con un’attenzione particolare ai giovani. L’essere umano è la nostra materia prima.”

Nella parte finale della conferenza, a seguito dell’intervento del Cav. Pietro Zocconali, presidente nazionale A.N.S. (Associazione Nazionale Sociologi), si è svolta la proiezione della serie tv “Choose Earth” di Anne de Carbuccia, in cui ha prestato la sua presenza l’autore della serie Dr. Luigi Montebello. Sono seguite le domande degli studenti dell’Istituto di San Giuseppe Casaletto e del Liceo Artistico Michelangelo Buonarroti.

Luigi Montebello risponde alle domande degli studenti: “Questo ciclo di estinzione lo stiamo creando in 50/70 anni ed è per questo che non riusciamo ad adattarci perché noi e il mondo stiamo lavorando a due tempistiche diverse. Il mondo ha bisogno di migliaia di anni e noi, in neanche 100 anni, lo stiamo distruggendo”.

“Il sogno è l’attività psichica che accade durante la notte e che molto spesso, una volta svegli, dimentichiamo. Siate in grado di aggiungere l’azione ai vostri sogni, così che possano trasformarsi in delle visioni.” Conclude così Pierre Marchionne, Direttore Artistico dell’Italia Green Film Festival, la conferenza stampa che ha dato ufficialmente il via alla settima edizione della rassegna.

Nel corso della mattinata sono stati assegnati vari riconoscimenti ai relatori intervenuti. Si tratta di targhe uniche del Festival dipinte a mano con colori naturali dalla stilista e artista Marilena Spiridigliozzi.