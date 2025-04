COMFORT FESTIVAL® 2025

Saranno Warren Haynes e Blackberry Smoke con il loro sound tipicamente “southern”- e non solo Ben Harper & The Innocent Criminals, la SatchVai Band (Joe Satriani & Steve Vai) e i Wolfmother – a rendere speciale l’edizione 2025 del Comfort Festival®, l’evento ideato ed organizzato da Barley Arts – società organizzatrice di spettacoli fondata da Claudio Trotta – che si terrà, a partire da venerdì 4 luglio nella magnifica cornice del Parco di Villa Casati Stampa, a Cinisello Balsamo, nell’hinterland milanese.

WARREN HAYNES

WARREN HAYNES

Sicuramente uno dei chitarristi più importanti del panorama "Southern Rock" per Warren Haynes è addirittura riduttivo etichettarlo in questa categoria. Così come la formazione che lo ha reso celebre in tutto il mondo – la Allman Brothers Band – il sessantacinquenne songwriter di Asherville (North Carolina) è un artista a tutto tondo, libero da barriere, che vanta una carriera che lo ha visto dividere il palco e lo studio di registrazione con i migliori nomi del rock mondiale. Dotato di una mirabile tecnica chitarristica Haynes è famoso anche per la sua intensa voce e per la sua scrittura, nonché per il saper re-interpretare brani storici del rock regalandogli una nuova vita. Dopo il debutto da giovanissimo come chitarrista nella band di David Allan Coe e una breve parentesi alla corte della blues band Nighthawks arriva nel 1987 l'incontro con Dickey Betts per i suoi progetti solisti e che porteranno alla rinascita della Allman Brothers Band che – sotto la guida dei due chitarristi – tornerà agli splendori iniziali, con la pubblicazione di 4 album in studio più una serie infinita di incredibili esibizioni live. Parallelamente nascerà il progetto Gov't Mule che confermerà ancora di più la bravura di Haynes come compositore ed esecutore. Warren Haynes avrà anche l'onore di poter far parte di alcune formazioni nate dopo lo scioglimento dei Grateful Dead e di poter condividere la propria chitarra in tantissimi progetti oltre che ad una personalissima carriera musicale, fino alla recente pubblicazione dell'eccellente album 'Million Voices Whisper' che sarà l'ossatura dello spettacolo al Comfort Festival® di quest'anno, venerdì 4 luglio. In apertura avremo la possibilità di assistere ai concerti di Ana Popović, artista molto conosciuta ed apprezzata dal pubblico italiano, e la bravissima Bette Smith che saprà sicuramente stupire con il suo stile distintivo.

BLACKBERRY SMOKE

BLACKBERRY SMOKE

Considerati come tra i principali portavoce del nuovo Southern Rock i Blackberry Smoke tornano in Italia dopo le apprezzatissime esibizioni degli scorsi anni. L'attuale sestetto proveniente da Atlanta, Georgia, sa mischiare le personali passioni per il blues, la country music ed il rock'n'roll con grande capacità, regalando uno spettacolo sempre di altissimo livello, passando da delicate ballate a rocciosi brani rock blues di puro carattere, come nella migliore tradizione "southern". Nel 2024 hanno pubblicato il loro ottavo album in studio, quel 'Be Righ Here' particolarmente apprezzato da critica e pubblico, sempre più affezionato a questa bellissima realtà del rock americano. Ad aprire il loro concerto – venerdì 11 luglio – il paladino del blues di casa nostra, Fabio Treves che con la sua Treves Blues Band ha festeggiato, lo scorso anno, i 50 anni di una carriera stellare. E se Treves è il veterano del blues italiano i The Sonic Rootz sono sicuramente la band blues rock più giovane di sempre ad aver composto e pubblicato brani inediti. Sarà una serata di grande musica al Comfort Festival®.

COS’È IL COMFORT FESTIVAL® 2025

Dopo le prime edizioni che hanno visto Ferrara ospitare questo evento che si contraddistingue per la sua struttura di musica, buon cibo e relax, per la prossima estate la manifestazione si trasferisce nella Città Metropolitana di Milano, per la precisione nel bellissimo parco di Villa Casati Stampa a Cinisello Balsamo, dove si prevedono giornate particolarmente intense per i veri amanti della musica da vivere in tutte le sue varie sfaccettature, senza lo stress dei grandi eventi di massa, dando la possibilità al pubblico di vivere la bellezza dello stare insieme, in un ambiente naturale ma urbano, con prezzi contenuti e con musica di grande qualità, così come il cibo proposto, a cura di STREEAT® Food Truck Festival. L’edizione 2025 del Comfort Festival® vedrà, infatti la partecipazione di grandi big della musica americana, abbinati a nomi tutti da scoprire o riscoprire per giornate indimenticabili. Comfort Festival® è parte di Yourope – The European Festival Association. Virgin Radio è radio ufficiale di Comfort Festival®. La Città e NordMilano24 sono media partner del Festival.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL COMFORT FESTIVAL® 2025

