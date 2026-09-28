Ar.Ma Teatro, La Bella Addormentata… troppo addormentata!

Sabato 3 ottobre alle ore 16:30

La classica fiaba diventa una commedia interattiva e travolgente all’Ar.Ma Teatro, sempre più punto di riferimento a Roma per le rassegne dedicate alle bambine e ai bambini.Sabato 3 ottobre alle ore 16:30, il palco dell’Ar.Ma Teatro (Via Ruggero di Lauria 22) propone un nuovo, attesissimo appuntamento per le famiglie: “La Bella Addormentata… troppo addormentata!”, uno spettacolo comico, colorato e altamente coinvolgente diretto da Daria Veronese e interpretato da Tina Angrisani ed Elisa Forte.

L’evento s’inserisce all’interno della programmazione dell’Ar.Ma Teatro, uno spazio culturale che dedica una cura e un’attenzione particolari alle bambine e ai bambini, offrendo una rassegna ricca di proposte stimolanti, divertenti e formative pensate per avvicinare i più piccoli alla magia della scena e al valore della condivisione.

Lo Spettacolo

Nel castello reale sta accadendo qualcosa di davvero insolito: la principessa è caduta in un sonno così profondo che nessun metodo tradizionale sembra in grado di svegliarla. Tra incantesimi goffi, tentativi improbabili, equivoci esilaranti e tanta ironia, una fata impavida tenterà in ogni modo di risolvere la situazione e portare a termine la sua missione.

Questa rilettura in chiave moderna e ironica della celebre fiaba supera i confini del palco tradizionale: piccole e piccoli spettatori non saranno semplici osservatori, ma diventeranno parte attiva e fondamentale dell’avventura, chiamati ad aiutare la fata e a sbloccare insieme l’immancabile lieto fine.

Un’esperienza teatrale dinamica e partecipativa, che conferma la vocazione dell’Ar.Ma Teatro come luogo d’incontro, creatività e crescita per le giovani generazioni e le loro famiglie.

INFO E DETTAGLI SPETTACOLO

Titolo: La Bella Addormentata… troppo addormentata!

Quando: Sabato 3 ottobre, ore 16:30

Dove: Ar.Ma Teatro – Via Ruggero di Lauria 22, Roma (zona Prati / Metro A Cipro)

Con: Tina Angrisani ed Elisa Forte

Regia: Daria Veronese

Biglietto: € 10,00

Prenotazioni e Informazioni:

Telefono / WhatsApp: +39 328 939 3138

Sede: Ar.Ma Teatro, Via Ruggero di Lauria 22, Roma