Fondazione Musica per Roma, gli eventi fino al 4 ottobre

Gli eventi all'Auditorium e Casa del Jazz di Roma
Spazio agli eventi della settimana della Fondazione Musica per Roma: ecco gli appuntamenti fino al 4 ottobre all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz.
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
Martedì 29 settembre ore 20
Roberto Fabbri presenta: “Battisti in…Classica!”
Sala Petrassi
CASA DEL JAZZ
Domenica 27 settembre
Una Striscia di Terra Feconda
ore 11:00: Residenza Lorenzo Simoni 4TET, ospite Javier Girotto
Lorenzo Simoni alto sax, Vittorio Solimene pianoforte, Giuseppe Romagnoli contrabbasso, Fabrizio Doberti batteria, Javier Girotto sassofono
Sala Armando Trovajoli
ore 18:00: Cerchi Concentrici/Indagini disegnate e partiture musicali dialogano nell’architettura del qui e ora
LUDUS GRAVIS
Daniele Roccato, Giacomo Piermatti, Rocco Castellani, Yvonne Scarpellini, contrabbassi & Stefano Ricci, disegno dal vivo
Sala Armando Trovajoli
Venerdì 2 ottobre 2026
Una Striscia di Terra Feconda
ore 19.30: Sarah Chaksad Quartet:
Sarah Chaksad alto sax Dominique Girod contrabbasso Albin Ormegard chitarra Iago Fernández batteria
ore 20.30: A forza di essere vento
Maria Laura Baccarini voce, Hélène Labarrière contrabbasso
Sala Armando Trovajoli
Sabato 3 ottobre 2026
Una Striscia di Terra Feconda
ore 19.30 Residenza Una striscia di Insulae Mediterranee (bando di concorso nazionale) gruppo under 35 vincitore
VMV Trio
Vincenzo Di Gioia sassofono alto, Marco Cutillo chitarra, Vito Tenzone batteria Ospite Laurent Dehors, clarinetti
ore 20.30 Jacky Molard Quartet Jacky Molard, violino, Yannick Jory sassofono, Janick Martin fisarmonica, Hélène Labarrière contrabbasso
Sala Armando Trovajoli
Domenica 4 ottobre 2026
Una Striscia di Terra Feconda
ore 18.00 Thomas Lasca Quartet Ospite Javier Girotto, Thomas Lasca chitarra, Francesco Taucci pianoforte, synth, Andrea Elisei batteria, Javier Girotto sassofono
ore 19.00 Canto Conte Ilaria Pilar Patassini voce, Simone Sansonetti chitarra, Andrea Colella contrabbasso Ospite speciale Angelo Valori pianoforte
Sala Armando Trovajoli