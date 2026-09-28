EventoRoma

Fondazione Musica per Roma, gli eventi fino al 4 ottobre

Fabiana Raponi
Fabiana Raponi
96

Gli eventi all'Auditorium e Casa del Jazz di Roma

Spazio agli eventi della settimana della Fondazione Musica per Roma: ecco gli appuntamenti fino al 4 ottobre all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz.

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
Martedì 29 settembre ore 20
Roberto Fabbri presenta: “Battisti in…Classica!”
Sala Petrassi

CASA DEL JAZZ

Domenica 27 settembre

Una Striscia di Terra Feconda

ore 11:00: Residenza Lorenzo Simoni 4TET, ospite Javier Girotto

Lorenzo Simoni alto sax, Vittorio Solimene pianoforte, Giuseppe Romagnoli contrabbasso, Fabrizio Doberti batteria, Javier Girotto sassofono

Sala Armando Trovajoli

ore 18:00: Cerchi Concentrici/Indagini disegnate e partiture musicali dialogano nell’architettura del qui e ora

LUDUS GRAVIS

Daniele Roccato, Giacomo Piermatti, Rocco Castellani, Yvonne Scarpellini, contrabbassi & Stefano Ricci, disegno dal vivo

Sala Armando Trovajoli

 

Venerdì 2 ottobre 2026

Una Striscia di Terra Feconda

ore 19.30: Sarah Chaksad Quartet:

Sarah Chaksad alto sax Dominique Girod contrabbasso Albin Ormegard chitarra Iago Fernández batteria

ore 20.30: A forza di essere vento

Maria Laura Baccarini voce, Hélène Labarrière contrabbasso

Sala Armando Trovajoli

Sabato 3 ottobre 2026

Una Striscia di Terra Feconda

ore 19.30 Residenza Una striscia di Insulae Mediterranee (bando di concorso nazionale) gruppo under 35 vincitore

VMV Trio

Vincenzo Di Gioia sassofono alto, Marco Cutillo chitarra, Vito Tenzone batteria Ospite Laurent Dehors, clarinetti

ore 20.30 Jacky Molard Quartet Jacky Molard, violino, Yannick Jory sassofono, Janick Martin fisarmonica, Hélène Labarrière contrabbasso

Sala Armando Trovajoli

Domenica 4 ottobre 2026

Una Striscia di Terra Feconda

ore 18.00 Thomas Lasca Quartet Ospite Javier Girotto, Thomas Lasca chitarra, Francesco Taucci pianoforte, synth, Andrea Elisei batteria, Javier Girotto sassofono

ore 19.00 Canto Conte Ilaria Pilar Patassini voce, Simone Sansonetti chitarra, Andrea Colella contrabbasso Ospite speciale Angelo Valori pianoforte

Sala Armando Trovajoli

Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, gli appuntamenti di aprile
Jazz&Wine in Montalcino: grande musica jazz e vino di qualità
Teatro Arcobaleno, La morte della Pizia di Friedrich Dürrenmatt
Caracalla Festival 2025, La Traviata secondo Sláva Daubnerová
Auditorium Parco della Musica, Lezioni di Creatività Contemporanea
Condividi questo articolo
Articolo precedente Biennale MArteLive, il grande ecosistema artistico e culturale che rimodula la città in una rete diffusa di luoghi, linguaggi e comunità creative
Articolo successivo Marta Torbidoni inaugura il Festival Verdi 2026 con Alzira

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

La Memoria dell’Acqua: riscoprire il Parco del Meisino tra natura, drammaturgia e cittadinanza attiva all’Earthink Festival
Festival/Rassegna Teatro Torino
Romaeuropa Festival 41, Rachid Ouramdane e Boris Charmatz
Danza/Acrobatica Roma
Alessio Cacciamani debutta al Festival Verdi in Alzira
Opera Parma
Teatro India, Frosini/Timpano portano in scena LA COLONIA – Utopia in un atto
Prosa Roma