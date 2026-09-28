Marta Torbidoni inaugura il Festival Verdi 2026 con Alzira

| 1-17 ottobre

Sarà Marta Torbidoni, voce di riferimento nel repertorio verdiano, a inaugurare la ventiseiesima edizione del Festival Verdi, nel ruolo del titolo di Alzira, opera di raro ascolto che torna al Festival dopo l’ultima rappresentazione del 2002. L’opera sarà proposta nel nuovo allestimento firmato da Manuel Renga e diretta da James Conlon nell’edizione critica curata da Stefano Castelvecchi e Jonathan Cheskin, in scena l’1, 8 e 17 ottobre al Teatro Regio di Parma.

«Tornare al Festival Verdi, al quale devo molto sin dagli inizi della mia carriera grazie a ruoli che continuano a contraddistinguere il mio percorso artistico, è sempre emozionante. Tornare per inaugurare l’edizione 2026 nel ruolo del titolo è eccitante! » dichiara Marta Torbidoni, che debuttò al Festival dieci anni fa, giovanissima, nel ruolo di Amalia nei Masnadieri a Busseto. «Alzira non è tra le opere più note o più amate di Verdi (che contribuì alla sua sfortuna definendola addirittura brutta) ma è pur sempre Verdi. E ci dice molto del suo autore, dall’interesse per il tema esotico preso a prestito addirittura da Voltaire alla definizione dei temi a lui più cari come il conflitto tra ragioni di cuore e di stato, tra popoli oppressi e conquistatori senza scrupoli. Verdi in questo non si smentisce», prosegue Torbidoni. «La mia parte è complessa sotto il profilo musicale e drammaturgico ed è interessante scoprire che, per certi versi, anticipa parti dolentemente sottomesse come quelle di Elisabetta di Valois o Desdemona, basti pensare alla bellissima cavatina “Da Gusman, su fragil barca”, alla scena emozionante nella quale Alzira ritrova Zamoro già creduto morto, al drammatico duetto di Alzira e Gusmano e alla potenza del nobile finale. Con un cast eccellente e un direttore come James Conlon alla guida di un’orchestra e di un coro che conosco molto bene, mi auguro di rendere un po’ di giustizia a questa eroina che io stessa ho imparato ad amare proprio qui!»

Oltre alle tre recite in programma, il pubblico avrà l’opportunità di assistere anche a due prove aperte.

Venerdì 25 settembre, ore 20 (prova under 30)

Lunedì 28 settembre, ore 20 (prova aperta)

Giovedì 1 ottobre, ore 20

Giovedì 8 ottobre, ore 20

Sabato 17 ottobre, ore 18