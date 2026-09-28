Piccolo Eliseo, debutta il nuovo testo di Lucia Calamaro

La riapertura del Piccolo Eliseo ospita da venerdì 2 a domenica 25 ottobre 2026 il nuovo testo di Lucia Calamaro, Tubati come siamo, pallidi di preoccupazioni con Barbara Chichiarelli, Daniele Parisi, Gioia Salvatori

Due quarantenni precari, amici da sempre, Daniele e Gioia, campicchiano tra passioni e lavori saltuari. Ma di botto, vengono travolti dall’ansia di diventare poveri. La cosa succede il giorno che facendo la spesa, notano che un pacchetto di caffè ora costa sette euro ed è messo sottochiave con il gin. Maccome sette euro? Maccome sottochiave? E tutto il resto allora quanto costa adesso?

Di colpo fanno i conti con il reale. E i conti, quando li fai, difficilmente tornano. All’apice dell’impanicamento, decidono di provare a chiedere aiuti statali. Cercando il sostegno dello Stato; incontrano invece Barbara, una curiosa impiegata pubblica illuminata e di buon cuore, col piglio dell’allenatrice.

Barbara gli farà attraversare una serie di esperienze dentro un accroccatissimo spettro teorico del “fate come se”. Convinta com’è che il “come se”, se ci credi non solo “somiglia a”, ma “è”. E se “è “, se è già esistito e l’hai già vissuto, poi se succederà, saprai come reagire, avrai imparato, perché somiglierà.

Prepararsi risolve? No. Ma aiuta.

Insomma. Qualcosa fa.

Almeno io ancora ci credo.

Lucia Calamaro

(*) Frase iniziale dell’Enrico IV, di William Shakespeare: So shaken as we are, so wan with care

“Grazie a Francesca Manieri e Michele Bentivoglio, per avermi retta e aver prestato le mura agli spettri “

Piccolo Eliseo

dal 2 al 25 ottobre 2026

Spettacoli dal mercoledì al venerdì ore 20.00 – sabato e domenica ore 17.00

Biglietto euro 25.00

Durata: 1 ora e 40′ senza intervallo