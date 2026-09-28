Alessio Cacciamani debutta al Festival Verdi in Alzira

1, 8, 17 ottobre

Sono diversi i debutti che attendono Alessio Cacciamani a Parma: per la prima volta il basso romano canta al Teatro Regio, al Festival Verdi e nel ruolo di Alvaro in Alzira, titolo inaugurale della XXVI edizione del Festival che quest’anno ha come tema “Mondi lontani”. Alzira, opera che dal debutto napoletano del 1845 è tornata in scena al Festival Verdi e al Regio due sole volte, inaugura dunque questa nuova edizione del Festival giovedì 1° ottobre alle 20:00.

«Sono onorato di cantare come Alvaro in Alzira, una delle opere meno note di Verdi, che meritoriamente il Regio di Parma ha scelto per inaugurare il Festival Verdi», dichiara Cacciamani alla vigilia della prima. «La trama, abbastanza incredibile, si svolge nel XVI secolo, durante la sottomissione del Perù agli spagnoli. Alvaro è padre e governatore, saggio e clemente, dotato di un forte senso dell’onore e della capacità di intercedere per la pace. Mi piace affrontare ruoli da basso nobile, mi piace cantare nelle opere di Verdi e, soprattutto, mi piace l’idea di farlo in terra verdiana!».

Le repliche di Alzira sono in programma giovedì 8 ottobre alle 20:00 e sabato 17 ottobre alle 18:00. Sul podio il direttore americano James Conlon, la produzione nuova è di Manuel Renga.