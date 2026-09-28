Teatro India, Frosini/Timpano portano in scena LA COLONIA – Utopia in un atto

30 settembre 2026, esito finale del laboratorio tenuto da Frosini/Timpano

Va in scena al Teatro India mercoledì 30 settembre (ore 20), LA COLONIA. Utopia in un atto, esito finale del laboratorio tenuto da Frosini/Timpano con gli attori e le attrici del Corso di Perfezionamento del Teatro di Roma.

Sul palcoscenico le attrici e gli attori Angelica Accarino, Clara Borghesi, Pietro Bovi, Ilaria Celani, Francesca D’Urso, Emma Ghiurghi, Tommaso Linzalone, Ruben Mulet Porena, Diego Parlanti, Davide Papasidero, Alessandro Pocek, Francesco Providenti e Camilla Ventura affrontano La colonia di Pierre de Marivaux, commedia utopica in un atto scritta nel 1750. Ambientata su un’isola deserta all’indomani di un naufragio, la pièce mette in scena la rivolta delle donne contro il potere maschile per rifondare la comunità su basi radicalmente nuove e dar vita a una società governata dalle donne.

In questo provvisorio esperimento di nuova società, le protagoniste esigono ciò che appare inconcepibile ai protagonisti maschili della pièce: il diritto di voto e quello di sedere in assemblea, l’abolizione del matrimonio, il diritto all’istruzione e a ricoprire ruoli di governo, in altre parole, la completa parità di diritti legali e politici.

Ne nasce un “teatro di idee” che richiama da vicino le lezioni classiche di Lisistrata e Le Donne al Parlamento di Aristofane, in cui due gruppi antagonisti portatori di tesi opposte si affrontano a colpi di retorica dinanzi agli spettatori. In due settimane di lavoro intensivo — condotto a partire dalla traduzione italiana di Beppe Navello (edita da Cue Press in Marivaux, Teatro III, a cura di Paola Ranzini) — Frosini/Timpano hanno guidato la classe in un’indagine approfondita su forma, contesto e senso dell’opera. Il percorso ha sollecitato l’immaginario e la creatività autoriale dei giovani interpreti coinvolti, mantenendo il ritmo paradossale, la carica comica e l’impronta galante originarie del Settecento teatrale.

Fondazione Teatro di Roma _www.teatrodiroma.net

Teatro India Lungotevere Vittorio Gassman, 1 (già Lungotevere dei Papareschi) – Roma

Biglietteria: tel. +39 06 877 522 10 – biglietteriaindia@teatrodiroma.net _

Teatro India

30 settembre 2026

LA COLONIA – Utopia in un atto

esito finale del laboratorio tenuto da Frosini/Timpano

con le attrici e gli attori del Corso di Perfezionamento del Teatro di Roma

Angelica Accarino, Clara Borghesi, Pietro Bovi, Ilaria Celani, Francesca D’Urso,

Emma Ghiurghi, Tommaso Linzalone, Ruben Mulet Porena, Diego Parlanti,

Davide Papasidero, Alessandro Pocek, Francesco Providenti, Camilla Ventura

un progetto di Teatro di Roma – Teatro Nazionale

orario spettacolo: ore 20

durata 60 minuti

ingresso libero con prenotazione su eventbrite