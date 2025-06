Prosegue l’estate dei Cinevillage di Agis-ANEC Lazio con la programmazione nelle arene di Talenti e, new entry, Villa Bonelli, per vivere ogni sera il grande cinema all’aperto tra visioni condivise, incontri d’autore e momenti di socialità. La settimana sarà segnata dalla presenza di importanti protagonisti del nostro cinema: Antonio Piazza e Fabio Grassadonia saranno ospiti lunedì 23 giugno a Talenti e martedì 24 giugno a Villa Bonelli per presentare il film Iddu – L’ultimo padrino, mentre giovedì 26 giugno a Talenti e venerdì 27 giugno a Villa Bonelli sarà la volta di Roberto Andò, che accompagnerà la proiezione del suo ultimo lavoro L’abbaglio. Gli incontri con gli autori sono curati e moderati dal critico cinematografico Franco Montini. Sempre a Villa Bonelli prende il via il ciclo di appuntamenti letterari “Libri & Spritz”, a cura di Community C.A.S.A., uno spazio informale e conviviale per incontrare autori e storie. Il primo incontro, previsto per mercoledì 26 giugno, vedrà protagonisti Attilio Bolzoni, con Immortali, un’inchiesta sulla nuova borghesia mafiosa, e Roberta Calandra, con Il cuore bacato, una raccolta poetica intensa e introspettiva.

Grazie alla promozione MIC Cinema Revolution, il biglietto per i film italiani ed europei è di soli € 3,50.

Il cinema è ogni sera. Vi aspettiamo sotto le stelle.