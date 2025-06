Dal 22 giugno al 5 luglio

DAP Festival. A Pietrasanta inizia la rassegna che unisce Danza e Arte Contemporanea e lancia un messaggio di speranza e di pace

Dal 22 giugno al 5 luglio in programma 32 spettacoli in vari spazi della città, nel Chiostro di Sant’Agostino e la Versiliana

Il DAP Festival (Danza in Arte a Pietrasanta), che inizierà il 22 giugno, si caratterizza per il forte e peculiare legame che unisce la danza e l’arte contemporanea nel segno della pace. La rassegna, giunta alla sua nona edizione– prodotta dall’associazione culturale New Dance Drama, sostenuta Mic, Regione Toscana e Comune di Pietrasanta con la direzione artistica di Adria Ferrali e la direzione esecutiva di Sara Tartaglia –presenta un programma di 32 spettacoli di danza che si svolgeranno tra il Chiostro di S.Agostino e per il Gran Gala del DAP Festival presso il Grande Palcoscenico del Teatro alla Versiliana. Protagoniste del cartellone alcune delle compagnie di danza più rinomate al mondo nazionali e internazionali come MM Contemporary Dance Company, Compagnia Zappalà Danza, Spellbound Contemporary Ballet, Peridance contemporary Dance Company (NYC) e molte altre. Degna di nota la presenza di le star internazionali Maria Kochetkova, Alban Lendorf, Sebastian Kloborg dal Royal Danish Ballet e Annette Buvoli e Harris Bell dal Royal Ballet London, PeiJu Chien-Pott della Martha Graham Dance Company.

Ad arricchire il parterre dei grandi nomi della danza si aggiungono coreografi come Jacopo Godani, Francesco Annarumma, Philippe Kratz, Vittoria Girelli, Emanuela Tagliavia, Julian Nicosia e molti altri. Il DAP Festival Oltre agli spettacoli principali sono in programma 21 invasioni: brevi spettacoli di danza che avranno come scenario gli spazi della città come Piazza Duomo, la galleria Susanna Orlando, Piazza Stazione, Studio Stagetti, il Bagno Biancamano e il Pontile di Marina di Pietrasanta. Parallelamente agli spettacoli durante i giorni di manifestazione nelle ore diurne sul Palcoscenico del Teatro Alla Versiliana si terranno masterclass di livello intermedio e avanzato tenute da Maestri di fama internazionale come Paola Cantalupo (Direttrice del Jeune Ballet Rosella Hightower Cannes/Mougins), Nicola Biasutti (John Cranko Schule Stuttgard), Marie Agnes Gillot (Paris Opera) e molti altri. Questa edizione si rinnova con ben due appuntamenti gratuiti a Marina di Pietrasanta: masterclass aperte a tutti con prevista la registrazione su https://www.eventbrite.com/o/ dap-festival-110131081661 , dove è possibile immergersi al mattino sulla spiaggia o sul pontile in una lezione di pilates o in una lezione di mindfullness cullati dal ritmo delle onde.

Nato nel 2017 come fusione tra danza contemporanea e arte contemporanea, il DAP Festival è per Adria Ferrali e Sara Tartaglia una piattaforma di creazione e visione, dove linguaggi artistici diversi si intrecciano in un dialogo vivo con il territorio e le sue arti. Il Festival è pensato come un cantiere internazionale di sperimentazione e inclusione, in cui il corpo diventa veicolo di bellezza, consapevolezza e trasformazione sociale.

L’arte contemporanea è parte integrante del DAP Festival, con invasioni situate in spazi del grande museo a cielo aperto della città di Pietrasanta e con il progetto artistico che vede ogni anno la fusione di ricerca, interpretazione e interscambio tra artisti e coreografi. Per l’edizione 2025 la coreografa afroamericana Rena Butler svilupperà un progetto artistico con l’artista Brice Esso, grazie alla galleria di Pietrasanta The Project Space di Annalisa Bugliani.Annalisa Bugliani ha curato l’installazione artistica di Brice Esso, concepita espressamente per il Dap “A’ la fin tout ira bien”, che sarà presentata al Gran Gala del DAP Festival il 5 luglio sul Grande Palcoscenico del Teatro La Versiliana. L’installazione è dedicata alla pace e alla speranza come luce, che ha guidato l’umanità fin dagli albori dell’esistenza. Per Brice Esso: “Come specie, ci troviamo in un momento cruciale, di fronte a un futuro incerto. Dobbiamo decidere collettivamente se aggrapparci alla speranza o soccombere alla paura. La speranza è la mia più grande forza e credo profondamente che alla fine andrà tutto bene.“. L’opera cerca di tradurre questa incrollabile convinzione in una forma visiva e spaziale, offrendo al pubblico l’opportunità di riflettere sulla resilienza, la trasformazione e il potere duraturo della speranza, contro le guerre e sull’urgenza di proteggere i bambini e garantire loro un futuro di pace.

Il programma inizierà domenica 22 giugno alle 20.30 nel Chiostro di Sant’Agostino con lo spettacolo “Opening Night Gala” che avrà come protagonisti gli artisti della MM Contemporary Dance Company di Michele Merola. Il festival chiuderà a Marina di Pietrasanta nel grande palcoscenico della Versiliana sabato 5 luglio con il Gran Galà del DAP Festival, un evento patrocinato dall’ Ambasciata di Danimarca a Roma, dal Consolato degli Stati Uniti a Firenze e dall’Ambasciata della Costa d’Avorio, Consolato di Tanzania a Milano, Istituti Culturali Francesi, Ambasciata Svizzera, Ambasciata della Repubblica Lituana, Corpo Consolare.

Il DAP Festival accoglie i Patrocini del Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Pietrasanta e di Rai Toscana. Il cartellone completo si può consultare sul sito: www.dapfestival.com ment re i biglietti si possono acquistare su TicketOne.

Sono media partners di DAP Festival QN La Nazione e Toscana TV.