V Festival Internazionale dei Templari

Il mito dei Templari:

da Napoleone a Umberto Eco, da Gerusalemme a Hollywood Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna l’innovativo ‘Festival internazionale dei Templari’, diretto dalla storica e saggista Simonetta Cerrini e da Gian Piero Alloisio, drammaturgo e cantautore.

DUE CONFERENZE-SPETTACOLO

Ad Alessandria, nella suggestiva Piazza medievale di Santa Maria di Castello, storici e artisti illustreranno a un largo pubblico il caleidoscopico e affascinante mito dei Templari, facendo eco alla frase del celebre autore alessandrino: “Quando uno tira in ballo i Templari è quasi sempre un matto” (Umberto Eco, Il pendolo di Foucault). Venerdì 4 luglio ore 21, piazza Santa Maria di Castello, L’eredità templare dal Medioevo a Napoleone Perché Filippo il Bello voleva distruggere il Tempio? I Templari furono i custodi del Santo Graal? Napoleone fu un templare? I potenti frati-cavalieri erano davvero maghi, eredi della sapienza di Salomone? Dopo l’esecuzione della canzone Bellezza ovunque, scritta da Gian Piero Alloisio con Maurizio Maggiani, Simonetta Cerrini farà un breve quadro della storia dei frati Templari dalla loro origine (1120) alla loro soppressione (bolla Vox in excelso del 1312), quindi affronterà il tema della nascita del loro mito a partire proprio da una nuova lettura delle motivazioni di re Filippo il Bello per distruggere il Tempio. Gian Piero Alloisio interpreterà Filippo il Bello in un monologo tratto dal suo dramma “I Templari ultimo atto” (diffuso anche in una versione televisiva da Rai2). Quindi Simonetta Cerrini racconterà come, a partire dalla morte eroica di Jacques de Molay, ultimo gran maestro, sia stato possibile inserire una nuova narrazione nella visione propagandistica e distorta di re Filippo. I Templari dovranno attendere il Settecento per riavere uno spazio nell’immaginario collettivo. Il periodo napoleonico vedrà rinascere l’interesse per i Templari. Nel giro di pochi anni il drammaturgo Raynouard scrisse la tragedia Les Templiers, con un grandissimo successo, e nacque il primo Ordine neo-templare. La giovanissima voce soprano Chiara Sorce, accompagnata dal pianista Rodrigo Leal, canterà un brano di Mozart. Dalla piazza arriverà, scortato da un gruppo di rievocatori templari, i

Custodes Viarum, l’imperatore Napoleone con l’imperatrice Giuseppina Beauharnais. Roberto Colla è uno dei tre rievocatori autorizzati a vestire i panni di Napoleone e, con Maria Cristina Preti, fa parte del gruppo “Les Grognards de l’Armée d’Italie”. Segue un intervento in video della professoressa emerita Helen Nicholson sul rapporto tra il Graal e i Templari. Quindi lo specialista di araldica e di sfragistica Arnaud Baudin spiegherà quali sono i principali sigilli del Tempio. Gian Piero Alloisio, accompagnato da Gianni Martini, chitarrista storico di Giorgio

Gaber, eseguirà Il sogno e la rosa, una canzone che ha scritto con Ivano Fossati. Ospite d’onore della serata è Barbara Frale, Officiale dell’Archivio Apostolico Vaticano e specialista dei Templari, che parlerà del suo ritrovamento della Pergamena di Chinon, della recensione di Umberto Eco a un suo libro e della sua esperienza di romanziera. Sul finale, Gian Piero Alloisio eseguirà Ogni vita è grande, canzone- colonna sonora della serata One World, Family, Love (Giornata mondiale della Famiglia a Bresso nel 2012) recentemente riproposta al Sinodo genovese. Terminerà la prima conferenza- spettacolo la lettura di un brano dal romanzo di Umberto Eco, Il cimitero di Praga. sabato 5 luglio ore 21, piazza Santa Maria di Castello, Il tesoro del Tempio e altre leggende I Templari trovarono l’Arca dell’Alleanza? Dove si trova il loro tesoro? Protagonisti di innumerevoli romanzi – tra cui il celebre Il Pendolo di Foucault dell’alessandrino Umberto Eco – fumetti, film e videogiochi, chi erano davvero i cavalieri Templari? La parola perduta, interpretata da Elisabetta Gagliardi, apre la seconda conferenza spettacolo. Inoltre, la pianista e cantante alessandrina presenterà in anteprima live il suo progetto musicale Pills for reels, registrato a Londra. Simonetta Cerrini affronterà il mito del tesoro dei Templari, nato paradossalmente da una loro scelta di povertà. La canzone di Gian Piero Alloisio Dovevo fare del cinema, incisa da Francesco Guccini nel suo album Parnassius Guccinii, ben introduce il tema dei Templari icona pop e l’intervento dello stunt-men, maestro d’armi e rievocatore Walter Siccardi, che ha partecipato a grandi film come I cavalieri che fecero l’impresa di Pupi Avati o King Arthur di Antoine Fuqua e Robin Hood di Ridley Scott. Don Stefano Tessaglia, docente all’Università del Piemonte orientale, aiuterà a orientarsi nella galassia delle associazioni neotemplari soffermandosi in particolare su quelle cattoliche, come i Templari oggi (già Templari Cattolici d’Italia): quali sono i loro obiettivi? Un recitato su musica di Gian Piero Alloisio, Il talento, disponibile sul podcast Questa meravigliosa vita d’artisti, introdurrà l’intervento in video di Philippe Josserand (Università di Nantes) dedicato alle fake templari di Rennes-le-Château e all’ipotesi di fuga dei Templari con il loro tesoro verso la Scozia. Un’altra aria del “massone” Mozart, cantata dal soprano Chiara Sorce accompagnata al piano da Rodrigo Leal, annuncerà Kristjan Toomaspoeg (Università del Salento), grande esperto

dell’Ordine dei Teutonici e dell’Ordine di Malta. La lettura di un brano de Il pendolo di Foucault di Umberto Eco impreziosirà la serata, conclusa da tutta la Compagnia di storici, rievocatori e artisti sulle note de Le stelle di Gian Piero Alloisio.

UNA TAVOLA ROTONDA

Sabato 5 luglio alle ore 16, Sala del Museo di Palazzo Cuttica Templari, Libri e Fumetti Tavola Rotonda con Arnaud Baudin, Simonetta Cerrini, Stefano Priarone, Mirko Santanicchia, Kristjan Toomaspoeg.

Presentazione del nuovo episodio del podcast Eco Sentieri (Loquis) che il giornalista Brunello Vescovi ha realizzato espressamente in occasione del Festival e che lega Umberto Eco, la chiesa di Santa Maria di Castello di Alessandria e i Templari. Presentazione della seconda edizione de I Templari, la guerra e la santità, con un Aggiornamento bibliografico 2000-2025, a cura di Simonetta Cerrini, Rimini, Il Cerchio, 2025 e del volume di Lorenzo Mercuri, L’Enclos du Temple. Topografia e forme di un’assenza della Parigi medievale, Roma, Res Aedificatoria Medii Aevi Europae, 2025.

LA GIORNATA TREF (Templars Heritage Route European Federation) Domenica 6 luglio ore 16, Sala Conferenze del ‘Broletto’ di Palatium Vetus Alla scoperta del patrimonio templare italiano ed europeo.

– Valéry Denis e Arnaud Baudin, Presentazione della TREF

– Tre iconici siti templari: Simonetta Cerrini, La cappella di Santa Maria Isana di Livorno Ferraris (Vercelli); Mirko Santanicchia, La chiesa di San Bevignate di Perugia; Lorenzo Mercuri (da remoto), Lo scomparso Tempio di Parigi.

– Video con interventi per il Festival internazionale dei Templari di: Alessandro

Barbero, Franco Cardini, Damien Carraz, Francesco Guccini, Nikolas Jaspert, Philippe Josserand, Benjamin Kedar, Dacia Maraini, Helen Nicholson, Gian Luca Potestà, André Vauchez. Per un Festival in chiave pop che si propone di raccontare a un largo pubblico sia la vera storia dei Templari, sia la storia della loro leggenda. L’ingresso è libero e gratuito. In caso di maltempo, le due serate si svolgeranno regolarmente presso la sede dell’Associazione Cultura e Sviluppo in Piazza Fabrizio De André 76. Da venerdì 4 luglio pomeriggio a sabato 5 luglio sera presso il Chiostro Hostel & Hotel e domenica 6 luglio nel cortile di Palatium Vetus sarà possibile visitare la mostra itinerante ‘Un patrimonio da condividere: l’Europa dei Templari", un’iniziativa della TREF in collaborazione con il Museo Hugues de Payns. La mostra intende presentare la varietà dei Paesi europei segnati dalla storia templare, valorizzando le iniziative dei soci della TREF. Segnaliamo che, in occasione del Festival, sabato 5 luglio dalle ore 9.30 alle ore 12.30saranno aperte in via straordinaria le Sale d’Arte in Via N. Machiavelli, 13 (con il Ciclo Arturiano).

La libreria Il Libraccio sarà presente al Festival il 4 e il 5 luglio con una scelta di titoli legati al Medioevo, ai Templari e al loro mito. Il Festival, che ha il patrocinio dell’Università del Piemonte Orientale, è prodotto da ATID con la compartecipazione della Città di Alessandria, in collaborazione con CulturAle – ASM Costruire Insieme, Alexala e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Si ringrazia la Casa di Quartiere di Alessandria, il Libraccio, l’Associazione Cultura e Sviluppo, Palatium Vetus, il Chiostro Hostel ‘; Hotel, l’Hotel Alli Due Buoi Rossi e l’Hotel Europa (tariffe convenzionate per gli spettatori del Festival).

Per info: Pagina FB Festival internazionale dei Templari

Profilo Instagram @festivaldeitemplari

E-Mail: festivaldeitemplari@gmail.com

IL CAST

RELATORI, RIEVOCATORI E ARTISTI

Gian Piero Alloisio – Cantautore e drammaturgo: autore di canzoni (Francesco Guccini, Gaber-Jannacci, Eugenio Finardi, Gianni Morandi, Luis Bacalov-Roberta Alloisio-Walter Rios), autore di teatro (Ombretta Colli, Arturo Brachetti, Paolo Graziosi, Giuseppe Cederna, Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse), regista, scopritore di talenti autorali (Federica Abbate, Alessandro La Cava, Willie Peyote, Emanuele Dabbono) e scrittore (Storia della meraviglia, con Maurizio Maggiani, libro+cd, Feltrinelli 2008; Il mio amico Giorgio Gaber, Utet 2017; Il Mistero dei Tarocchi, con Tonino Conte, La Grande Illusion 2017). Ha pubblicato 9 album (di cui 4 come Assemblea Musicale Teatrale). Autore e interprete di teatro e di canzoni, ha scritto oltre 50 spettacoli – tra cui il dramma storico: I Templari, ultimo atto (RAI2) – ricevendo due Biglietti d’Oro AGIS. Il suo ultimo spettacolo di Teatro Canzone: Questa meravigliosa vita d’artisti!, è stato pubblicato in forma di podcast.

Simonetta Cerrini – Medievista, laureata cum laude all’Università Cattolica di Milano, Dottore dell’Università della Sorbona (Paris IV) con le félicitations du jury. Ha scritto una trilogia sui Templari tradotta in varie lingue (La Révolution des Templiers, Perrin, tradotto in italiano, spagnolo, ceco, rumeno e polacco), L’Apocalisse dei Templari (Mondadori) e La Passione dei Templari (Mondadori) /Le dernier jugement des Templiers (Flammarion) e, con Franco Cardini, Storia dei Templari in otto oggetti (UTET). Per RMC Production scrive documentari sui Templari, ed è coautrice de La vera storia dei cavalieri templari, trasmesso dalla RAI con un’introduzione di Alessandro Barbero. È socia fondatrice dell’ATID (Teatro Italiano del Disagio). Arnaud Baudin – Dottore dell’Università di Parigi 1 Panthéon-Sorbonne, ricercatore associato del Laboratorio di Medievalistica Occidentale di Parigi (LaMOP-UMR 8589) e vicedirettore degli Archives et du Patrimoine de l’Aube, è il presidente del comitato scientifico della Strada europea del patrimonio templare (TREF) e vicepresidente della Société française d’héraldique et de sigillographie. Le sue ricerche riguardano la diplomatica, l’emblematica, la storia della contea di Champagne e degli ordini religiosi. Ha curato, con Philippe Josserand, D’Orient en Occident. Les Templiers des origines à la fin du XIIe siècle (Gand, 2023).

Roberto Colla e Maria Cristina Preti – Roberto Colla è presidente dell’associazione “Les Grognards de l’Armée d’Italie”, nata nel 2006 a Parma per iniziativa di un gruppo di amici appassionati di storia. Numerose sono le rievocazioni storiche organizzate in Italia, specie in Emilia-Romagna, in Lombardia e in Alto Adige, e all’estero, in Francia, in Germania, in Belgio e nella Repubblica Ceca. Le uniformi indossate dai membri dell’associazione sono ricreate fedelmente, come le armi e le dinamiche delle battaglie dell’epoca. Roberto Colla, uno dei tre

rievocatori autorizzati a vestire i panni di Napoleone, è accompagnato da Maria Cristina Preti, nel ruolo dell’imperatrice Josephine Beauharnais. Barbara Frale – Medievista, ha conseguito il dottorato in Storia della società europea presso l’università “Ca’ Foscari” di Venezia sviluppando ricerche sul processo ai Templari e dal 2001 é storica e paleografa presso l’Archivio Apostolico Vaticano, addetta alla ricerca sulle fonti del Papato medievale. Autrice di saggi storici (L’ultima battaglia dei Templari. Dal codice ombra d’obbedienza militare alla costruzione del processo per eresia, Viella 2001; Il Papato e il processo ai Templari. L’inedita assoluzione di Chinon alla luce della diplomatica pontificia, Viella 2003, I Templari, il Mulino, 2004; La leggenda nera dei Templari, Laterza 2018), documentari storici (consulente storica per la serie I Medici. Masters of Florence in onda sulla RAI ) e romanzi con ambientazione storica (tra cui, per Newton Compton: I sotterranei di Notre-Dame, La torre maledetta dei Templari, e in ultimo, Maledizione Notre-Dame). Elisabetta Gagliardi – Diplomata al Conservatorio Vivaldi di Alessandria. Ha vinto come cantautrice il Festival della canzone italiana a New York; attualmente insegna al conservatorio Verdi di Milano, dove si è laureata in Canto pop-rock. È vocal coach e presentatrice del talent per autori di canzoni

Genova per Voi. Gianni Martini – Il chitarrista Gianni Martini è tra i fondatori, con Gian Piero Alloisio, dell’Assemblea Musicale Teatrale, gruppo prog rock, scoperto e prodotto da Francesco Guccini. Musicista storico di Giorgio Gaber per 18 anni, ha fondato e dirige a Genova la scuola Music Line. Lorenzo Mercuri – Dottore di Ricerca in Storia dell’Arte medievale all’Università di Roma La Sapienza con una tesi sulla commenda dei Templari di Parigi, è assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Salerno. Storico dell’architettura medievale per un’area che va dall’Occidente europeo e mediterraneo all’Oriente latino, dal 2020 è membro del progetto internazionale “Conservation of the Stone Floor of the Holy Sepulchre Church in Jerusalem: Research and Intervention for the Rehabilitation”. Nel 2025 ha pubblicato: L’Enclos du Temple: topografia e forme di un’assenza della Parigi medievale, Roma, Res Aedificatoria Medii Aevi Europae, 2025.

Stefano Priarone – Giornalista e saggista (occasionalmente anche narratore e sceneggiatore di fumetti) ovadese, ha scoperto i Templari e il loro mito leggendo adolescente “Il pendolo di Foucault” del conterraneo Umberto Eco e poco dopo li ha ritrovati nella serie a fumetti Martin

Mystère. Dei suoi libri il preferito resta “Nerd Power” su quella cultura nerd alla quale è fiero di appartenere, ma conta di scriverne di migliori in futuro. Mirko Santanicchia – Professore associato di Storia dell’arte medievale all’Università degli studi di Perugia, è specialista di pittura e arti applicate (oreficeria, miniatura e arredo ligneo) fra basso Medioevo e primo Rinascimento, anche in relazione agli Ordini di Terrasanta (in particolare Canonici del Santo Sepolcro, Templari e Ospedalieri). È membro comitato scientifico internazionale della TREF e del consiglio direttivo della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria. In ultimo ha pubblicato: Gli ordini di Terrasanta: questioni aperte, nuove acquisizioni (XII-XVI secolo), a cura di A. Baudin, S. Merli, M. Santanicchia, Perugia, Fabrizio Fabbri Editore 2021; Lo Studiolo di Federico da Montefeltro e il suo doppio. Dispersione e riproposizione di un capolavoro rinascimentale a Gubbio, a cura di P. Mercurelli Salari e M. Santanicchia, Perugia, Fondazione Perugia – Fabrizio Fabbri Editore, 2023. Walter Siccardi – Stuntman, attore, maestro d’armi e rievocatore, ha preso parte a numerosi film tra cui : I Cavalieri che fecero l’Impresa, di Pupi Avati (2001); King Arthur di Antoine Fuqua

(2004), Robin Hood di Ridley Scott, The Twilight Saga: New Moon di Chris Weitz (2009), Cha cha cha di Marco Risi (2013); per la Marvel Avengers II – age of Ultron (2012) e Spiderman Far from home (2019), e le serie TV La Freccia Nera (2006), La Bella e la Bestia di Fabrizio Costa (2014), e Roma (2005-2007). È il coordinatore della compagnia di rievocatori Custodes Viarum. Chiara Sorce – Nata nel 1998, ha conseguito il diploma accademico di I livello in canto lirico presso il Conservatorio Vivaldi di Alessandria. Partecipa regolarmente agli spettacoli e ai concerti organizzati dal Conservatorio Vivaldi di Alessandria. Vince diverse borse di studio tra cui la “borsa di studio in memoria di Farina Vinicio” nel Dicembre 2023 e il premio annuale destinato alle giovani e promettenti voci della lirica istituito dall’Associazione Amici della Musica e del Teatro “Magda Olivero” di Saluzzo. Nell’Aprile 2024 arriva in finale al Concorso Internazionale di Canto “Premio Giacomo Puccini” di Lucca. Dal 2019 ad oggi ha interpretato diversi ruoli, tra i quali: Giannetta (L’elisir d’Amore, G. Donizetti), Speranza (L’Orfeo, C. Monteverdi), Donna Elvira (Don Giovanni, W. A. Mozart), Tisbe (La Cenerentola, G. Rossini), La Suor Zelatrice (Suor Angelica, G. Puccini). Chiara Sorce è accompagnata al piano da Rodrigo Leál. Stefano Tessaglia – Docente all’Università del Piemonte Orientale, insegna storia della Chiesa ed ecumenismo presso lo Studentato interdiocesano di teologia e l’Istituto superiore di scienze religiose di Alessandria. Giornalista, dottore della Pontificia Università Gregoriana di Roma (Storia e Beni Culturali della Chiesa), don Stefano Tessaglia ha pubblicato Chiesa contestata, chiesa contestante, Paolo VI, i cattolici e il Sessantotto (Queriniana, 2018). Kristjan Toomaspoeg – Nato nel 1971 in Estonia, ha conseguito il Dottorato di ricerca presso Université de Paris-X Nanterre (1999) e l’Habilitation à diriger des recherches presso l’Université de Nantes (2021). Professore associato presso l’Università del Salento e presidente del Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Ordine Teutonico nel Mediterraneo, è specialista della storia del Tardo Medioevo (secoli XII-XV), del Mezzogiorno medievale, degli ordini religioso-militari dei Giovanniti, Templari e Teutonici, della frontiera e dei rapporti interculturali nella società medievale. La sua ultima pubblicazione è The Teutonic Order in Italy, 1190-1525. Building Bridges in the Medieval World, London, Routledge 2024. Custodes Viarum – Nata nel 2023, la Compagnia di rievocatori Custodes Viarum, coordinata da Walter Siccardi, ha sede nel Castello di Monastero Bormida e si pone come obiettivo il rilancio culturale e turistico del territorio tra Pavia e Ventimiglia attraverso le antiche strade romane e medievali, con una particolare attenzione a tutta la Valle Bormida. Interventi in video di Helen Nicholson Emerita Professor in Storia Medievale dell’Università di Cardiff (Galles), è una dei più grandi esperti di storia dei Templari, degli altri ordini religioso-militari e delle crociate. Tra i suoi libri: (con Anthony Luttrell) Hospitaller Women in the Middle Ages (Aldershot, Hants and Burlington, VT: Ashgate, 2006); Sybil, Queen of Jerusalem, 1186–1190 (London: Routledge, 2022); Women and the Crusades (Oxford: Oxford University Press, 2023). In italiano ha pubblicato: I Templari, Equilibri, 2012 e I cavalieri templari (1120-1312), Leg Edizioni, 2011. Philippe Josserand – Allievo dell’école Normale Supérieure, agrégé di storia ed ex membro della Casa de Velázquez, Philippe Josserand è professore ordinario di Storia medievale presso l’Università di Nantes. Riconosciuto come esperto di crociate, degli ordini religiosi-militari e del Mediterraneo, ha coordinato insieme a Nicole Bériou Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge (Fayard, 2009). I suoi lavori più recenti sono Jacques de Molay. Le dernier grand-maître des Templiers (Les Belles Lettres, 2019, Prix d’histoire Daniel Ligou),

L’Histoire, l’ordre et le chaos. Une anthropologie de soi (Dépaysage, 2021) e Les sept vies de Jacques de Molay (Les Belles Lettres, 2023).

