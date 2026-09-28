Romics, al via la 37esima edizione

Dal 1 al 4 ottobre alla Fiera di Roma i grandi protagonisti del fumetto e dell’immaginazione

Tutti i linguaggi dell’immaginario attraverso un programma ricco di iniziative, ospiti di rilievo internazionale, anteprime esclusive e spazi per il pubblico di ogni età: questo e molto altro nella 37esima edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games che torna dal 1 al 4 ottobre alla Fiera Roma. Un anno importante per il Romics che quest’anno festeggia un traguardo importante in occasione dei 25 anni di attività con l’omaggio al genio di Takeshi Koike e al suo LUPIN THE IIIRD – La stirpe immortale e all’arte dell’illustratore romano Simone Legno co-fondatore di tokidoki, entrambi insigniti anche del Romics d’Oro.

Insigniti del Romics d’Oro altri altri 4 artisti:Takeshi Koike, regista e animatore giapponese contemporaneo, Paola Barbato, scrittrice e sceneggiatrice italiana, celebre per il suo contributo ultraventennale alle storie di Dylan Dog della Bonelli Editore, Sir Ian Livingstone, celebre autore e game designer britannico, il fumettista italianoMax Bunker, il regista e illustratore Stefano Bessoni,

Nella 37esima edizione il premio Romics Special, che rende omaggio alle nuove frontiere creative, viene assegnato a Laura Pérez e Dan Walker.

Anche quest’anno la kermesse ricchissima di eventi e appuntamenti dislocati in 5 padiglioni su 70.000 mq espositivi.Numerose come sempre le mostre che celebrano il percorso degli artisti premiati con il Romics: tra i percorsi da non perdere T’immagini Pinocchio, realizzata in occasione dei 200 anni dalla nascita di Carlo Collod attraverso un percorso transmediale tra letteratura, illustrazione, cinema e animazione anche con la partecipazione di Matteo Garrone e Stefano Bessoni, la mostra dedicata al trentennale di attività dell’illustratore Paolo Barbieri e Villain. Le radici del male mostra che spazia nei principali universi narrativi del fumetto statunitense.

Fra gli eventi da non perdere la quinta edizione del Premio dedicato alle artiste e agli artisti che operano nel campo delle colonne sonore per cinema che quest’anno premia tra gli altri i maestri Gianni Mazza e Piero Cassano.

Fra i protagonisti di Romics pronti a dialogare con il pubblico anche Zerocalcare, tra i più importanti narratori contemporanei, i fumettisti Leandro Fernandez e Otto Schmidt, tra i maggiori talenti del fumetto targato DC Comics e Marvel, e il fumettista R. M. Guera, Mikel Janin e Elena Casagrande dell’universo DC Comics, il maestro Vince Tempera che celebra i 60 anni di carriera.

Grande attesa per il Cristina D’Avena live che torna il 3 ottobre con un concerto unico forte dei maggiori successi della sua lunga carriera.

Per la prima volta arriva a Romics Heroes International Film Festival, il “festival delle maestranze” del Cinema e della Serialità, giunto alla sua settima edizione premi internazionali, una film school, incontri, proiezioni in anteprima e ospiti che racconteranno il dietro le quinte dei cinema, tra cui Dan Walker (Batman, Mission: Impossible, Spider-Man), Andrea Salvatori (Magic: The Gathering, Gli Anelli del Potere, House of the Dragon), Mark Coulier (Povere creature, Wicked, The Witcher), Pino Donaggio (Carrie, Lo sguardo di Satana, Blow Out).

Fra le novità di quest’anno anche uno spazio dedicato e pensato come un punto d’incontro privilegiato tra autori, collezionisti e appassionati con tanti ospiti tra cui Elena Casagrande eccellenza italiana nel panorama internazionale, i fumettisti Leandro Fernández e John McCrea.

Torna invece il tradizionale appuntamento di Romics Cosplay Award, che selezionerà, tra i tanti premi in palio, la coppia cosplay che rappresenterà l’Italia alla finale mondiale del World Cosplay Summit (Nagoya, 2027) ma si conferma anche lo spazio dell’Area Kids che ospita tantissimi laboratori creativi e di disegno.

Tutti gli ospiti che prenderanno parte alla 37esima edizione di Romics sono online su www.romics.it.

Fabiana Raponi