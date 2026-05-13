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3 – 7 giugno, 9 -; 10 giugno, 16 -19 giugno, ore 21 | Firenze, Centro storico

WALKING THÉRAPIE

testo e regia di Nicolas Buysse, Fabrice Murgia, Fabio Zenoni

traduzione Angelo Savelli

con Gregory Eve, Luca Avagliano

concezione sonora e musiche Maxime Glaude

produzione Teatro della Toscana

Una camminata terapeutica di gruppo attraverso le vie del’inferno urbano, con l’obiettivo di liberare i partecipanti dalle proprie paure. Ogni angolo di strada, ogni persona incontrata, ogni piccolo evento accidentale con Gregory Eve e Luca Avagliano diventano oggetto, spassoso o imbarazzante, della “terapia di gruppo”.

È il divertente format creato nel 2015 per il Festival Off d’Avignone, da Nicolas Buysse, Fabrice Murgia e Fabio Zenoni. La Walking thérapie italiana, giunta alla sua nona edizione, è nata nel 2018 per celebrare la nascita della tramvia che collega Scandicci a Rifredi, per poi trasferirsi nel Centro Storico di Firenze e approdare anche a Milano all’ombra della Madonnina. Gli spettatori/pazienti vengono muniti alla partenza di cuffie che li isoleranno dal mondo reale, per farli entrare in una dimensione parallela in cui ascolteranno solo le parole e i suoni manipolati dell’inventiva di due attori/improvvisatori come Gregory Eve e Luca Avagliano. Gli spettatori dovranno essere muniti di documento di identità. Consigliamo di evitare borse ingombranti e di indossare scarpe comode. Invitiamo gli spettatori a presentarsi al punto di ritrovo tra le 20.30 e le 20.50 per il ritiro delle cuffie e degli

sgabelli. Informazioni: 055/422.03.61 – Biglietto € 15 Prevendita: Nuovo Rifredi Scena Aperta, da lunedì a sabato

dalle 16 alle 19, Circuito Vivaticket, online su https://teatrodellatoscana.vivaticket.it/

13, 25 luglio, ore 21 | Cavea Teatro del Maggio

LIBERAMENTE… sotto le stelle

a cura di Stefano Massini

un progetto di Teatro della Toscana in collaborazione con Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e Accademia del Maggio Musicale Fiorentino con il sostegno di Unicoop Firenze Torna, dopo lo straordinario successo di un anno fa, Liberamente… sotto le stelle con Stefano Massini. Torna in due appuntamenti a luglio: il 13 e il 25, ore 21. Oltre quattromila persone hanno seguito, la scorsa stagione, la scuola popolare di scrittura nata da un’idea del drammaturgo, direttore artistico del Teatro della Toscana. E in migliaia nei giorni seguenti hanno scritto poi sui social consegnando racconti, commenti, emozioni. L’idea alla base di Liberamente… sotto le stelle è semplice: una penna, un quaderno e la guida di Stefano Massini che attraverso domande e riflessioni incoraggia il pubblico a dialogare e a diventare parte attiva

della serata. Il 13 e il 25 luglio, la Cavea del Teatro del Maggio si trasformerà di nuovo in un laboratorio a cielo aperto, dove i racconti personali degli spettatori entreranno in qualche modo a far parte di un ‘copione’ collettivo.

Con Liberamente… sotto le stelle prosegue e si consolida la collaborazione fra importati istituzioni culturali come il Teatro della Toscana, il Maggio Musicale Fiorentino e l’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino segnando la nuova tappa di un percorso che fa incontrare teatro, parola e musica, in una formula vincente, vista l’accoglienza che ha riservato Firenze e viste le tante richieste arrivate a Stefano Massini di replicare le stesse serate in molte altre città italiane. La scelta per questa estate 2026 è però il palcoscenico del Maggio. Il filo conduttore dello scorso Liberamente… sotto le stelle era la rabbia, quest’anno sarà la felicità e lungo

questo tema si affolleranno riflessioni, passioni e nuovi immaginari. Il doppio appuntamento con Stefano Massini sul palcoscenico per Liberamente…sotto le stelle sarà alla Cavea del Maggio Musicale di Firenze il 13 e il 25 luglio.

Informazioni: Posto unico € 5. Prevendita Teatro del Maggio (lunedì – venerdì, ore 12-18; sabato, ore 10-13),

online su www.maggiofiorentino.com