Romadiffusa, al via la quinta edizione

Il multidisciplinare itinerante all’Esquilino, il 10 e l’11 ottobre

ROMA CITTÀ non odierna, ma ODIERNA

è il claim della quinta edizione di Romadiffusa, il festival multidisciplinare itinerante a ingresso gratuito che quest’anno si svolgerà sabato 10 e domenica 11 ottobre nel quartiere Esquilino: peculiarità della rassegna è proprio la capacità collocare in location storiche un programma di contenuti inediti e innovativi. La percezione della città e dei suoi luoghi iconici si rinnova all’insegna della contemporaneità: a Piazza Vittorio eventi di musica, talk e performance, il Nuovo Mercato Esquilino ospita gli interventi di otto artisti, l’Accademia Costume & Moda ospita un’installazione site-specific e tutti i luoghi della quotidianità del rione ,alimentari, librerie, bar e ristoranti , ospitano opere di noti artisti, live e reading mentre bar, ristoranti e terrazze ospitano eventi live, dj set e stand up comedy oltre a studi d’artista e case private sono eccezionalmente aperti al pubblico.

Anche quest’anno Romadiffusa trasforma in un teatro e un unico palcoscenico la città stessa grazie ad artisti, musicisti e performer che per due giorni mappano la città con eventi e iniziative.

“Troppo spesso la rappresentazione della città, anche quando virtuosa, fa leva sul ‘museo a cielo aperto’ e su una narrazione che non tiene conto dei suoi aspetti contemporanei e vibranti – il commento di Sara D’Agati, Direttrice Artistica del festival – Allo stesso modo, Roma fa fatica a fare sistema: il settore pubblico dialoga poco con il privato, artisti e creativi fanno fatica a trovare finanziamenti per costruire progetti su più ampia scala, esistono una miriade di realtà che portano avanti progetti affini senza essere al corrente l’uno dell’altro, e non trovano un contenitore all’interno del quale ibridarsi ed emergere. Romadiffusa vuole essere questo contenitore. Nonostante il suo innegabile patrimonio culturale e di talenti, Roma, ad oggi, non è ancora riuscita ad esprimere un festival diffuso, partecipato e riconosciuto a livello internazionale al pari di altre città italiane ed europee. Come molte città d’arte, tende quindi ad attirare un turismo ‘mordi e fuggi’, poco interessato alle manifestazioni contemporanee della città. Gli obiettivi di Romadiffusa, quindi, oltre a quello di portare i romani a riappropriarsi del territorio, sono quelli di attirare un turismo diverso, interessato a fermarsi più a lungo e a comprendere la scena contemporanea della città”.

Tra i quartieri più dinamici e multiculturali della città, l’Esquilino viene raccontato attraverso una lettura autentica, contemporanea e plurale che vede Piazza Vittorio cuore del festival fra eventi di musica, talk, sport e performance.

Il Nuovo Mercato Esquilino ospita gli interventi di artisti tra cui H. H. Lim, Lulù Nuti, Fiamma Montezemolo, Wu Ming 2 e Lorenzo Teodonio, Andreco, Caterina Silva, Giacomo Spinelli e Massimo Livadiotti così come l’arte travalica gli spazi consueti per invadere i luoghi della quotidianità (Cecilia Sammarco alla Torrefazione Ciamei e al Bar allo Statuto, la mostra di artiste emergenti di Caterina Silva tra forno, minimarket e botteghe, l’installazione site-specific di Andrew Iacobucci al Bar D’Amore).

Studi e spazi privati aprono al pubblico: fra gli eventi: Fiamma Montezemolo e Tarek Elhaik, Mohamed Keita, Serafino Maiorano, Elena Bellantoni e le gallerie del rione che ospitano contenuti speciali da Ultravioletto, alla Nube di Oort con il finissage dell’artista messicano Hiram Constantino.

“Romadiffusa è un evento a cui noi teniamo moltissimo e che abbiamo voluto supportare con entusiasmo. Perché portare musica, arte, mostre, esibizioni, letture e tanti eventi gratuitamente nelle piazze, nelle strade, nelle librerie significa creare occasioni di incontro, di socialità e di aggregazione in un momento in cui ce n’è assolutamente bisogno – commenta l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato – Dopo il successo delle scorse edizioni, con 80 mila partecipanti l’anno scorso, sarà bellissimo vedere l’Esquilino animarsi e colorarsi in 100 location con 200 artisti. Questa è la città che vogliamo, una Roma che non lascia indietro nessuno, dove la musica e la cultura sono di tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche”.

Numerose quindi le aperture speciali sostenute dalle istituzioni culturali del rione: Palazzo Merulana ospita la performance dell’artista cinese Yuan Gong; l’Accademia Costume & Moda apre al pubblico gli storici ex Magazzini allo Statuto con la videoproiezione di Rä di Martino, un’installazione site specific di Numero Cromatico sulla facciata esterna; Acquario Romano e Giardino di Confucio propongono performance, attivazioni dedicate e talk, Fondazione Treccani Cultura porta la lecture performance in piazza.

Completano la ricca proposta tour e workshop per attraversare e conoscere l’Esquilino da prospettive inedite con le passeggiate architettoniche con Panteon Magazine e Casa dell’Architettura, i luoghi di culto con Superdiversa, il tour del rione con Unexpected Itineraries, un accattivante tour esoterico e i laboratori dedicati a mosaico, intaglio del legno, sartoria.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, ma alcuni workshop, tour e talk con posti limitati, prenotabili al seguente link: https://www.eventbrite.it/cc/romadiffusa-esquilino-10-11-ottobre-2026-4878284/

Info e programma completo su romadiffusa.com

Fabiana Raponi